Nghĩa tình những người con xa quê góp sức dựng xây An Nông

Nặng lòng với quê hương

Trên hành trình học tập, công tác và lập nghiệp ở nhiều miền đất nước, những người con quê hương An Nông đã nỗ lực trưởng thành trên nhiều lĩnh vực, đảm nhận những vị trí công tác khác nhau. Dẫu cuộc sống và công việc có nhiều đổi thay, nhưng trong lòng họ vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt cho nơi chôn rau cắt rốn. Tình cảm ấy được gửi gắm qua những việc làm cụ thể, từ chăm lo cho thế hệ trẻ đến sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, chung tay xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp.

Đại tá, PGS, TS Phạm Hồng Trường, Thượng tá Chu Đình Thắng (giữa), đồng chí Lê Quang Trung (nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn (cũ) cùng lãnh đạo xã An Nông trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi nhân dịp năm học mới 2022-2023. Ảnh tư liệu.

Theo thống kê của UBND xã An Nông, từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, những người con xa quê đã trao tặng quà và tiền mặt với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Nguồn đóng góp tập trung vào các hoạt động khuyến học, hỗ trợ giao thông nông thôn, tôn tạo công trình văn hóa và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Vào những dịp lễ, kỷ niệm và hoạt động văn hóa của xã, của thôn, sự đồng hành của những người con xa quê còn được thể hiện qua sự hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần.

Trong số những tấm lòng hướng về quê nhà có Đại tá, PGS, TS Phạm Hồng Trường, nguyên cán bộ giảng dạy tại Học viện An ninh Nhân dân; Thượng tá Chu Đình Thắng, cán bộ điều tra Bộ Công an; Thượng tá Hoàng Văn Hùng, Phó Giám đốc Viettel An Giang; bác sĩ chuyên khoa II Phạm Đình Tụ cư trú ở TP Cần Thơ; anh Hoàng Văn Thọ cư trú ở tỉnh Khánh Hòa; anh Trần Công Văn cư trú ở TP Hà Nội; anh Trần Đức Minh, Chủ tịch Triso Groups, cùng nhiều người con khác của quê hương.

Mỗi người có một hành trình trưởng thành, điều kiện và cách thức đóng góp riêng, nhưng đều gặp nhau ở tình cảm gắn bó với quê nhà và mong muốn làm điều có ích cho cộng đồng. Những đóng góp ấy không chỉ nằm ở giá trị của phần quà hay số tiền trao tặng, mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm với nơi mình sinh ra, lớn lên.

Tiếp sức đến trường, nâng bước những ước mơ

Trong các hoạt động hướng về quê hương, khuyến học, khuyến tài luôn là việc làm mang ý nghĩa đặc biệt. Một suất học bổng, một chiếc xe đạp trao tặng học sinh nghèo vượt khó không chỉ giúp các em vơi bớt khó khăn mà còn là lời động viên, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước đến trường.

Những người con xa quê tặng quà tết cho người dân xã An Nông.

Những năm qua, người con xa quê An Nông đã chung tay xây dựng quỹ khuyến học, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc và học sinh đoạt giải cao cấp tỉnh. Trong đó có hoạt động trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi nhân dịp năm học mới 2022-2023. Những món quà được trao đi là sự ghi nhận nỗ lực của các em, đồng thời gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ quê hương.

Điều đáng quý là tinh thần khuyến học, khuyến tài không chỉ hướng đến việc hỗ trợ trước mắt, mà còn góp phần bồi đắp ý chí tự lực, khát vọng vươn lên và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ. Khi sự quan tâm được trao đi bằng tình thương và niềm tin, giá trị của món quà sẽ còn được nối dài qua những bước trưởng thành của mỗi học sinh.

Từ sự nâng đỡ của những người đi trước, các em có thêm động lực để học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành những công dân có ích, đóng góp cho gia đình, xã hội và quê hương. Những học sinh được tiếp sức hôm nay cũng có thể trở thành những người tiếp tục sẻ chia ngày mai, để tinh thần hiếu học và truyền thống đùm bọc được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Chung tay vun đắp nghĩa tình cộng đồng

Không chỉ dành sự quan tâm cho giáo dục, những người con xa quê An Nông còn hướng về các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và những công trình phục vụ đời sống cộng đồng. Từ việc hỗ trợ các gia đình còn thiếu thốn đến đóng góp xây dựng giao thông nông thôn, tôn tạo công trình văn hóa, mỗi việc làm đều thể hiện mong muốn góp sức cải thiện đời sống Nhân dân, tạo thêm điều kiện để quê hương phát triển.

Với một gia đình đang gặp khó khăn, sự giúp đỡ đúng lúc có thể góp phần giảm bớt gánh nặng, tạo thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Với cộng đồng, một tuyến đường được cải thiện không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại, mà còn phục vụ sinh hoạt, sản xuất, tăng cường kết nối giữa các khu dân cư. Những đóng góp dù khác nhau về quy mô đều hướng đến mục tiêu chung là nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng, giúp quê hương có thêm nguồn lực phát triển.

Để những nghĩa cử ấy được duy trì và lan tỏa, vai trò định hướng, vận động, kết nối của cấp ủy, chính quyền địa phương có ý nghĩa quan trọng. Việc gắn kết nguồn lực xã hội với nhu cầu thực tế sẽ giúp các hoạt động hỗ trợ phát huy hiệu quả, góp phần chăm lo an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài và xây dựng cộng đồng.

Tinh thần sẻ chia ấy cũng phù hợp với những giá trị nhân văn được đề cao trong các chủ trương của tỉnh về chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng văn hóa và con người Thanh Hóa. Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trong hai năm 2024-2025 và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 4/7/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới đều thể hiện sự quan tâm đến đời sống Nhân dân và việc phát huy những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Cùng với việc trân trọng, biểu dương những tấm lòng tự nguyện, địa phương tiếp tục kết nối nguồn lực với các nhu cầu thiết thực, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng thụ hưởng. Qua đó, những đóng góp của người con xa quê sẽ trở thành nguồn lực hỗ trợ có ý nghĩa cho sự phát triển của địa phương.

Giữ trọn nghĩa tình, cùng xây dựng quê hương

Điều đáng trân trọng trong những đóng góp của người con xa quê An Nông là sự thành đạt không chỉ mang ý nghĩa đối với mỗi cá nhân, mà còn được nối dài bằng trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và nơi mình sinh ra. Khi có điều kiện, họ sẵn lòng sẻ chia, nâng đỡ người khác, biến tình yêu quê hương thành những hành động cụ thể.

Những nghĩa cử ấy còn là bài học sinh động đối với thế hệ trẻ. Bài học về lòng biết ơn, tinh thần tương thân tương ái không chỉ được truyền đạt qua lời dạy, mà còn được thể hiện bằng hành động của ông bà, cha mẹ và những người đi trước. Khi chứng kiến người thân quan tâm đến học sinh nghèo, giúp đỡ gia đình khó khăn, chung sức xây dựng đường làng, ngõ xóm, con trẻ sẽ hiểu rằng tình yêu quê hương không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm được thể hiện bằng những việc làm cụ thể.

Từ đó, một vòng tròn nghĩa tình được tiếp nối: quê hương nuôi dưỡng con người; con người trưởng thành mang theo những giá trị của quê hương; khi có điều kiện, họ trở về đóng góp, nâng đỡ thế hệ sau. Những người được giúp đỡ hôm nay có thể trở thành những người tiếp tục sẻ chia ngày mai. Truyền thống đoàn kết, đùm bọc vì thế không dừng lại ở một thế hệ, mà được bồi đắp qua thời gian bằng những việc tử tế.

Để phát huy nguồn lực này, An Nông cần tiếp tục kết nối những người con xa quê, tạo điều kiện để họ đóng góp phù hợp với khả năng, nguyện vọng; đồng thời xác định những nhu cầu ưu tiên, gắn sự hỗ trợ với hiệu quả thực tế và lợi ích lâu dài của người dân. Cùng với đó, cần khơi dậy tinh thần tự lực, ý thức trách nhiệm trong mỗi người dân, để sự chung tay của người xa quê song hành với nỗ lực vươn lên từ chính mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.