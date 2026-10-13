Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong giáo dục: Học sinh nên bắt đầu tiếp cận từ độ tuổi nào?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang chuyển dịch nhanh chóng từ phòng thí nghiệm vào đời sống học đường, đặt các nhà giáo dục trước bài toán định hình phương pháp tiếp cận cho thế hệ trẻ. Từ năm học 2026-2027, học sinh Hà Nội từ lớp 1 đến lớp 12 dự kiến được học 12 tiết về AI mỗi năm. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, khung chương trình gồm bốn mạch nội dung, trong đó phần "tư duy lấy con người làm trung tâm" cùng "đạo đức AI" chiếm tới một nửa thời lượng giảng dạy.

Dù vậy, giới chuyên môn quốc tế vẫn đặt ra những ranh giới thận trọng. Báo cáo hướng dẫn về AI tạo sinh trong giáo dục và nghiên cứu do UNESCO công bố tháng 9/2023 khuyến nghị mốc 13 tuổi để sử dụng các công cụ AI trong lớp học. Tương tự, điều khoản dịch vụ của OpenAI quy định người dùng ChatGPT phải từ đủ 13 tuổi trở lên, đồng thời yêu cầu sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ đối với người dưới 18 tuổi. Sự chênh lệch giữa các định hướng này đặt ra câu hỏi then chốt: độ tuổi nào là điểm khởi đầu tối ưu để người học tiếp xúc với AI?

Lợi thế chuẩn bị sớm cho thị trường lao động tương lai

Ở góc nhìn ủng hộ việc trang bị kỹ năng sớm, anh Nguyễn Duy Triết, sinh viên lớp 24E1, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), đánh giá AI đang trở thành một tiêu chuẩn kỹ năng cơ bản tương tự các bộ công cụ văn phòng truyền thống.

Nguyễn Duy Triết, sinh viên lớp 24E1, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Triệu Mai

Anh Triết nhận định nhiều ngành nghề hiện nay coi AI là năng lực thiết yếu mà nhân sự bắt buộc phải nắm vững. Việc tiếp xúc với các mô hình tính toán từ sớm giúp người học nhanh chóng làm quen với công nghệ, tạo lợi thế tuyển dụng về sau. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất vẫn là nguy cơ người học thụ động hóa tư duy, biến công cụ thành chiếc máy nhả đáp án sẵn có.

Theo phân tích của anh Triết, kiểm soát phương pháp ra lệnh (prompting) mang tính quyết định hơn là giới hạn thời gian cơ học. Giáo viên cần rèn luyện cho trẻ lối tư duy đặt vấn đề theo hướng tìm giải pháp ("Làm thế nào để tôi làm được việc này?") thay vì ủy thác hoàn toàn trách nhiệm xử lý công việc cho máy móc ("Hãy làm cái này cho tôi").

Ranh giới nhận thức và đề xuất mốc 13-15 tuổi

Trái ngược với quan điểm tiếp cận từ tiểu học, một bộ phận kỹ thuật viên khuyến nghị nên lùi thời điểm tương tác trực tiếp sang bậc trung học cơ sở khi học sinh đã có nền tảng tư duy phản biện độc lập.

Đức Anh, nhân viên hỗ trợ kĩ thuật tại AVITEC. Ảnh: Triệu Mai

Anh Đức Anh, nhân viên hỗ trợ kĩ thuật tại AVITEC, đề xuất mốc tiếp cận phù hợp nằm trong khoảng 13 đến 15 tuổi. Giai đoạn này, học sinh đã đủ khả năng sử dụng AI như một trợ lý tra cứu học tập để tự giải đáp các vướng mắc trong bài giảng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào giáo viên. Nếu đưa vào sớm từ lớp 1, chương trình bắt buộc phải có khung quy định nghiêm ngặt nhằm vạch rõ phạm vi ứng dụng được phép, ngăn chặn tình trạng sử dụng tràn lan gây xói mòn khả năng tự học.

Bài toán tương tác sư phạm và nguy cơ phụ thuộc

Việc áp dụng công nghệ vào đối tượng học sinh nhỏ tuổi luôn tiềm ẩn sự đánh đổi giữa hiệu quả tiếp nhận thông tin và sự phát triển tâm lý giao tiếp xã hội.

Đỗ Quốc Khánh, sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Triệu Mai

Anh Đỗ Quốc Khánh, sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), chỉ ra rằng việc thiếu giám sát chặt chẽ sẽ hình thành thói quen ỷ lại vào máy tính thay vì tự lực nghiên cứu. Đáng chú ý, tâm lý e ngại trước sự nghiêm khắc của thầy cô có thể khiến học sinh tiểu học tìm đến AI như một kênh giải đáp thay thế. Điều này tuy giải tỏa rào cản tâm lý tức thời nhưng lại vô tình nới rộng khoảng cách tương tác trực tiếp giữa học trò và giáo viên.

Năng lực tự quyết định là thước đo cuối cùng

Dù ở bất kỳ cấp học nào, nguyên lý cốt lõi của việc tích hợp công nghệ vào giáo dục vẫn phải xoay quanh quyền kiểm soát quyết định của con người.

Ruby Vũ, quản lí khu vực Việt Nam của Cesim. Ảnh: NVCC

Chị Ruby Vũ, Quản lí khu vực Việt Nam của Cesim (Phần Lan), đơn vị cung cấp giải pháp mô phỏng kinh doanh, khẳng định giá trị công nghệ phụ thuộc vào việc giữ vững quyền tự quyết của người học. Học sinh, sinh viên có thể vận dụng AI để hỗ trợ phân tích dữ liệu, song kết quả cuối cùng và trách nhiệm đi kèm luôn thuộc về chính họ.

Ở quy mô lớp học đông người, AI đóng vai trò như một lớp đệm hỗ trợ các vướng mắc kỹ thuật cơ bản, giải phóng thời gian để giảng viên tập trung vào các vấn đề phương pháp luận phức tạp. Điểm then chốt của bài toán chuyển đổi số trong giáo dục không đơn thuần là thời điểm hay công cụ được đưa vào, mà là khả năng rèn luyện cho người học năng lực tư duy, bản lĩnh ra quyết định và sự tự tin đối diện với kết quả thực tế.