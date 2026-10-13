Tra cứu 3.331 giải kỳ thi chọn học sinh giỏi Hà Nội, chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia lớp 12 ở đâu?

Gần 5.600 thí sinh cạnh tranh giải học sinh giỏi Thành phố 2026-2027

Ngày 13-10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ký công bố kết quả Giải của thí sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027.

Kỳ thi năm nay có 3.331 học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027, trong đó có 166 giải Nhất; 526 giải Nhì: 969 giải Ba; 1.670 giải Khuyến khích.

Học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027 được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp Giấy chứng nhận và được hưởng các quyền lợi theo chế độ hiện hành.

Để giúp thí sinh và cha mẹ có thí sinh dự thi thuận tiện tra cứu Giải của Kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố Giải và hướng dẫn thí sinh và cha mẹ có thí sinh dự thi thực hiện tra cứu trên trang thông tin điện tử: https://diemthi.hanoi.edu.vn/

Theo đó, phụ huynh, học sinh thực hiện Bước 1: Truy cập vào trang tra cứu Giải học sinh giỏi Thành phố các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội theo đường link https://diemthi.hanoi.edu.vn

Bước 2: Nhập số báo danh, Mã học sinh và Mã xác nhận để thực hiện tra cứu Giải học sinh giỏi của thí sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi Thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027.