Bắc Ninh đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, giai đoạn 2026 - 2030

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời trong các tầng lớp Nhân dân của thành phố thông qua việc triển khai hiệu quả, nâng chất lượng, nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phù hợp với Chương trình chuyển đổi số Quốc gia, giai đoạn 2026 -2030.

Ảnh minh họa.

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu 85% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 80% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, 85% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” và 95% trở lên các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Cùng với đó, phấn đấu 70% người lao động trong các mô hình học tập và 85% cán bộ, công chức, viên chức trong các “Đơn vị học tập” trên địa bàn cấp xã đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 70% cán bộ làm công tác khuyến học cấp xã tham gia tổ chức hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng và được bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin…

Để đạt các mục tiêu đề ra, UBND thành phố giao Hội Khuyến học thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện, nhân rộng các mô hình học tập trong xã hội; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện các bộ tiêu chí đánh giá, công nhận danh hiệu học tập. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng và thiết chế văn hóa cơ sở.

Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời thông qua việc xây dựng, phát triển các Trang thông tin điện tử phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài. Đẩy mạnh triển khai nhân rộng, sơ kết, tổng kết các mô hình học tập; đồng thời, huy động nguồn lực xã hội hóa, tạo điều kiện để mọi người dân, nhất là các đối tượng chính sách, người yếu thế và những nhóm còn hạn chế về cơ hội học tập, được tiếp cận giáo dục bình đẳng.

Thông qua việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thành phố Bắc Ninh hướng tới xây dựng môi trường học tập mở, thúc đẩy tinh thần tự học trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.