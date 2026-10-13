1.900 viên chức giáo dục ở Gia Lai trúng tuyển thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Ngày 13/10, Sở GD&ĐT Gia Lai công bố kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục năm 2026.

Theo đó, có 132/135 xã, phường báo cáo thực trạng, đăng ký thăng hạng; 59/102 đơn vị báo cáo thực trạng, đăng ký thăng hạng viên chức.

Tổng số chỉ tiêu được phê duyệt xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp là 3.290, gồm 1.538 chỉ tiêu viên chức hạng I, 1.514 chỉ tiêu viên chức hạng II và 238 chỉ tiêu viên chức hạng III.

Toàn tỉnh có 3.151 viên chức đăng ký xét thăng hạng, trong đó 1.207 người đăng ký hạng I, 1.818 người đăng ký hạng II và 126 người đăng ký hạng III.

Kết quả thẩm định cho thấy, có 1.900 viên chức trúng tuyển thăng hạng, gồm 705 người ở hạng I, 1.076 người ở hạng II và 119 người ở hạng III.

Như vậy, có 1.251 viên chức không trúng tuyển so với tổng số đăng ký.

Sở GD&ĐT Gia Lai đề nghị UBND xã, phường và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thông báo kết quả, triển khai và tổng hợp kiến nghị của viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Nếu có kiến nghị, các đơn vị gửi nội dung về Sở GD&ĐT trước ngày 23/10 để xem xét, giải quyết, kèm theo đơn kiến nghị của cá nhân.