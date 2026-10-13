Đưa trí tuệ nhân tạo AI vào trường học: Tranh luận về độ tuổi bắt đầu phù hợp cho học sinh

Việc xác định thời điểm thích hợp để học sinh làm quen và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành chủ đề thảo luận lớn trong ngành giáo dục. Từ năm học 2026-2027, học sinh Hà Nội từ lớp 1 đến lớp 12 dự kiến được học 12 tiết về AI mỗi năm. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, khung chương trình gồm bốn mạch nội dung chính, trong đó phần “tư duy lấy con người làm trung tâm” và “đạo đức AI” chiếm tới 50% thời lượng.

Trái ngược với định hướng tiếp cận sớm ngay từ bậc tiểu học, bản hướng dẫn về AI tạo sinh trong giáo dục và nghiên cứu do UNESCO ban hành vào tháng 9/2023 lại đặt mốc giới hạn 13 tuổi đối với việc dùng công cụ AI trong trường lớp. Tương tự, điều khoản sử dụng của tổ chức OpenAI cũng quy định người dùng ChatGPT phải đạt độ tuổi tối thiểu là 13, đồng thời người dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Góc nhìn thị trường lao động và nguy cơ ỷ lại công nghệ

Đánh giá về lợi ích thực tiễn, anh Nguyễn Duy Triết, sinh viên lớp 24E1, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), nhận định việc tiếp cận AI sớm mang lại lợi thế cạnh tranh khi tìm kiếm việc làm. Theo anh Triết, AI đang dần trở thành kỹ năng phổ cập tương tự như bộ ứng dụng Microsoft Office trước đây – vốn là tiêu chuẩn bắt buộc của các nhà tuyển dụng.

Nguyễn Duy Triết, sinh viên lớp 24E1, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Triệu Mai

Dù ủng hộ việc làm quen sớm, anh Triết cảnh báo về nguy cơ học sinh biến AI thành công cụ làm thay mọi việc bằng cách đưa dữ liệu vào để nhận lời giải sẵn có. Do đó, người hướng dẫn cần theo dõi chặt chẽ cách trẻ ra lệnh cho hệ thống: hướng học sinh từ cách yêu cầu công nghệ làm hộ sang việc đặt câu hỏi “Làm thế nào để tôi làm được việc này?” nhằm củng cố tư duy độc lập.

Khuyến nghị mốc phát triển nhận thức từ 13 đến 15 tuổi

Ở một quan điểm thận trọng hơn, anh Đức Anh, nhân viên hỗ trợ kĩ thuật tại AVITEC (đơn vị phân phối Zoom), cho rằng hệ thống giáo dục nên giới hạn học sinh sử dụng AI cho đến độ tuổi 13-15. Giai đoạn này học sinh đã có nền tảng nhận thức vững vàng để dùng AI tra cứu bài giảng nhanh chóng mà không bị lạm dụng.

Đức Anh, nhân viên hỗ trợ kĩ thuật tại AVITEC. Ảnh: Triệu Mai

Trong trường hợp đưa nội dung AI vào giảng dạy từ lớp 1, anh Đức Anh nhấn mạnh chương trình bắt buộc phải hướng dẫn rõ ranh giới các tác vụ được phép sử dụng. Điều này giúp trẻ hiểu bản chất AI chỉ là công cụ hỗ trợ quá trình học tập thay vì một phương tiện để khai thác tràn lan.

Sự đánh đổi giữa hỗ trợ tâm lý và khoảng cách thầy trò

Phân tích tính hai mặt của công nghệ, anh Đỗ Quốc Khánh, sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức, Trường Đại học Ngoại ngữ, cho rằng học sinh tiểu học tiếp xúc với AI sớm nếu thiếu giám sát sẽ dễ hình thành thói quen phụ thuộc, làm mất đi khả năng tự tìm hiểu tài liệu.

Đỗ Quốc Khánh, sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Triệu Mai

Bên cạnh đó, anh Khánh chỉ ra một tác động thực tế: ở bậc tiểu học, các em học sinh có tâm lý e ngại giáo viên nghiêm khắc có thể tìm đến AI để thoải mái giải đáp thắc mắc. Tuy nhiên, mặt trái của xu hướng này là nguy cơ nới rộng khoảng cách giao tiếp trực tiếp giữa thầy và trò trong môi trường học đường.

Giữ quyền tự quyết và vai trò trung tâm của người học

Từ góc độ ứng dụng phần mềm giáo dục, chị Ruby Vũ, Quản lí khu vực Việt Nam của Cesim (Phần Lan), nhận định bản chất vấn đề nằm ở năng lực tự đưa ra quyết định của người học trước các kết quả do máy móc tạo ra. Các công cụ kỹ thuật số chỉ đóng vai trò phương tiện hỗ trợ, người học vẫn phải chịu trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng.

Ruby Vũ, quản lí khu vực Việt Nam của Cesim. Ảnh: NVCC

Chị Ruby Vũ cũng cho rằng công nghệ trong giảng dạy phải có tính khả thi, hỗ trợ giảm tải cho giảng viên ở các lớp học quy mô lớn thay vì làm thay đổi toàn bộ cấu trúc hay thay thế vai trò sư phạm. Trọng tâm cốt lõi không nằm ở việc học sinh có sử dụng AI hay không, mà là công nghệ đó có thúc đẩy tư duy phản biện, giúp học sinh tự tin ra quyết định và học hỏi từ thực tế hay không.