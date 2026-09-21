Nối dài hành trình nhân ái

Nhiều phong trào nhân đạo ý nghĩa

Nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp hội CTÐ trong tỉnh triển khai hiệu quả nhiều phong trào nhân đạo với tổng giá trị hoạt động đạt trên 350 tỷ đồng, trợ giúp hàng triệu lượt người yếu thế. Dấu ấn nổi bật thể hiện qua các phong trào “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, cùng hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí và thành lập đội hình ứng phó thảm hoạ, tạo dựng lớp lá chắn an toàn cho người dân trước thiên tai.

Bước vào năm 2026, khi tổ chức Hội và đội ngũ nhân sự được củng cố, kiện toàn sau sắp xếp đơn vị hành chính, công tác CTÐ tiếp tục đi vào chiều sâu, hướng mạnh về cơ sở. Thực hiện đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội, các hoạt động nhân ái đang lan toả rộng khắp.

Với thông điệp “Không để học sinh khó khăn bị bỏ lại phía sau”, các cấp hội vận động nhiều nguồn lực để tặng học bổng, xe đạp, dụng cụ học tập, đồng phục cho học sinh nghèo nhân dịp năm học mới 2026-2027.

Em Hà Như Băng, học sinh Lớp 7A1, Trường THCS Vương Hữu Nhơn (xã Phước Long), mồ côi cha, hiện sống cùng mẹ. Là 1 trong 53 học sinh được nhận suất học bổng 1,5 triệu đồng từ Hội CTÐ tỉnh trong ngày khai giảng, cô học trò nhỏ rưng rưng: “Số tiền này đối với em rất quý, có thể trang trải chi phí đầu năm học và giúp mẹ bớt gánh nặng. Em sẽ nỗ lực học tập thật tốt để không phụ sự yêu thương, nâng đỡ của nhà trường và Hội CTÐ tỉnh”.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau cùng các nhà tài trợ tặng học bổng cho học sinh xã Phước Long.

Cùng với việc tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn, thông qua vận động và kết nối các nguồn lực, Hội CTÐ tỉnh không ngừng đưa những tấm lòng vàng đến với các vùng quê còn gian khó, giải quyết những nhu cầu bức thiết trong đời sống. Sự đồng hành thiết thực của Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh cùng các nhà hảo tâm đã hiện thực hoá ước mơ bao đời của người dân khi hàng chục cầu bê tông vững chắc đã và đang được xây dựng.

“Với điều kiện giao thông còn khó khăn, chúng tôi rất phấn khởi khi được hỗ trợ xây dựng 3 cây cầu trên địa bàn các ấp. Rồi đây việc đi lại của bà con sẽ không còn vất vả nữa”, chị Nguyễn Thuý Huỳnh, Bí thư Xã đoàn Trí Phải, chia sẻ.

Thầm lặng lan toả yêu thương

Duy trì các hoạt động nhân đạo thiết thực, cùng toàn tỉnh thực hiện hiệu quả các nội dung của đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, việc làm tích cực của Hội CTÐ xã Cái Ðôi Vàm đang nhân lên những hành động đẹp.

Hình ảnh đã trở nên thân thuộc, trên chiếc xe máy của bà Ðào Thị Thanh An, Chủ tịch Hội CTÐ xã Cái Ðôi Vàm, thường treo lỉnh kỉnh bánh, kẹo, gạo, mì... để đi thăm đàn con nuôi và những địa chỉ nhân đạo mà bà nặng lòng suốt nhiều năm qua. Làm mẹ đỡ đầu của 47 trẻ mồ côi, phụ trách giúp đỡ hơn 20 địa chỉ nhân đạo, việc xoay xở nguồn lực cho chuyện học hành, ăn uống mỗi tháng là áp lực không nhỏ. Dù vậy, trên môi người phụ nữ ấy lúc nào cũng nở nụ cười lạc quan, ấm áp.

15 năm con trai bà Phạm Xuân Vân (70 tuổi, ấp Tân Quảng Tây, xã Cái Ðôi Vàm) bị tai nạn lao động nằm liệt giường, một mình bà vừa chăm sóc con trai, vừa chăm bẵm đứa cháu ngoại gần 20 tuổi là người khuyết tật, không biết nói, không tự phục vụ được sinh hoạt cho bản thân. Từ ngày đó đến nay, bà Vân sống nhờ tình thương của hàng xóm và cộng đồng. Ðặc biệt trong đó, người chưa từng bỏ quên gia đình bà chính là “cô An CTÐ". Hằng tháng, gia đình bà Vân được tặng gạo, nhu yếu phẩm, ít bánh trái; khi bệnh còn được hỗ trợ tiền. Căn nhà kiên cố của gia đình cũng chính là 1 trong 10 căn nhà tình thương mà Hội CTÐ xã Cái Ðôi Vàm vận động cất trong năm 2026.

Tại một gia đình đặc biệt khác của ấp Tân Quảng Tây, người “mẹ đỡ đầu” thầm lặng của những mảnh đời kém may mắn có đến tận 4 người con nuôi. 4 học sinh tiểu học và THCS là trẻ mồ côi, sống nương tựa vào người ông già yếu. Lần này đến thăm, cùng bánh kẹo như mọi khi, “mẹ An” còn mang theo chiếc xe đạp mới để các con đi học thay cho chiếc xe từ thiện cũ sau nhiều năm sử dụng.

“Tụi con thiếu hơi ấm tình thân nên thương mẹ An như mẹ ruột. Mẹ rất yêu thương tụi con, mạnh thường quân cho gì mẹ đều chia cho tụi con để tụi con được đầy đủ hơn”, em Trần Huỳnh Kim Quyên, học sinh Lớp 7A2, Trường Tiểu học & THCS Võ Thị Sáu (xã Cái Ðôi Vàm), bộc bạch.

Bà Ðào Thị Thanh An chia sẻ: “47 đứa trẻ mà tôi đỡ đầu đều là những hoàn cảnh đáng thương, có đứa mồ côi cha mẹ vì Covid-19, có đứa cha mất, mẹ bỏ đi, phải sống nương nhờ ông bà... Bằng sự đồng cảm của người làm mẹ, làm bà, tôi cố gắng bù đắp và lui tới thăm hỏi, động viên để các con bớt tự ti, có động lực vươn lên, sau này có tương lai tốt đẹp hơn”.

Học sinh vùng ven biển Cà Mau vui mừng bên chiếc xe đạp mới được Hội Chữ thập đỏ vận động trao tặng. (Ảnh chụp tại xã Cái Ðôi Vàm).

Tổng các hoạt động nhân đạo của Hội CTÐ xã Cái Ðôi Vàm 9 tháng đầu năm 2026 trị giá lên đến hơn 3 tỷ đồng. Riêng tháng 9/2026, Hội vận động tặng 200 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn và tổ chức đợt hiến máu tình nguyện với số lượng máu hiến vượt chỉ tiêu được giao.

Tinh thần nhân đạo của Hội CTÐ ngày càng lan toả sâu rộng đến với từng hoàn cảnh khó khăn tại các xã, phường trong tỉnh. Khi mỗi hành động nhỏ được cộng hưởng bằng trách nhiệm và tình yêu thương, sẽ trở thành sức mạnh cộng đồng, làm bừng sáng thêm những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc./.