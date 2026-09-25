Đồng chí Đinh Văn Nơi yêu cầu xây dựng Quỹ cấp cứu bệnh nhi tại Phú Quốc

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi phát biểu tại buổi làm việc việc với Trung tâm Y tế Phú Quốc.

Ngày 25/9, đồng chí Đinh Văn Nơi đã làm việc với lãnh đạo Trung tâm Y tế Phú Quốc để nắm tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo giải pháp tháo gỡ.

Đồng chí Đinh Văn Nơi yêu cầu cấp ủy, chính quyền và Trung tâm Y tế Phú Quốc rà soát toàn diện, tập trung các giải pháp cấp bách từ nay đến cuối năm; trước mắt bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ khám, chữa bệnh.

Đồng chí đề nghị tỉnh và ngành y tế có giải pháp tăng cường bác sĩ, nhân viên y tế cho Phú Quốc; nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về địa phương.

Đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, cần xác định rõ nhu cầu trước mắt và lâu dài, phân loại nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa để có phương án đầu tư phù hợp.

Đồng thời, tiếp tục kết nối với các bệnh viện tuyến trên, nhất là các bệnh viện lớn tại TP Hồ Chí Minh, tranh thủ nguồn lực chuyên môn hỗ trợ Trung tâm Y tế Phú Quốc nâng cao năng lực điều trị, hạn chế chuyển tuyến đối với những trường hợp có thể xử trí tại địa phương.

Đặc biệt, đồng chí Đinh Văn Nơi yêu cầu xây dựng Quỹ cấp cứu bệnh nhi để hỗ trợ kịp thời những trường hợp trẻ em cần cấp cứu, có hoàn cảnh khó khăn.

Để khởi động quỹ, đồng chí Đinh Văn Nơi ủng hộ 50 triệu đồng; Công ty TNHH King Kong Phú Quốc ủng hộ 50 triệu đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi phát biểu tại buổi làm việc việc.

Theo định hướng, nguồn quỹ sẽ hỗ trợ tạm thời thuốc men và các chi phí cấp cứu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Khi gia đình có điều kiện, khoản hỗ trợ sẽ được hoàn trả để duy trì nguồn quỹ và tiếp tục hỗ trợ những trường hợp khác.

Đồng chí Đinh Văn Nơi cũng đề nghị duy trì, nâng cao chất lượng mô hình bếp ăn tình thương, bảo đảm vệ sinh và chất lượng bữa ăn cho người bệnh.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế Phú Quốc, thời gian qua, đơn vị duy trì phối hợp chuyên môn với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), góp phần nâng cao năng lực xử trí các trường hợp bệnh nặng, hạn chế chuyển tuyến.

Trung tâm Y tế Phú Quốc hiện gặp khó khăn do thiếu biên chế trong khi lượng bệnh nhân ngày càng tăng. Một số khu vực của cơ sở xuống cấp; nhiều trang thiết bị y tế được đầu tư, sử dụng trong thời gian dài cần sửa chữa, thay thế hoặc bổ sung.