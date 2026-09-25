Nông dân, phụ nữ Tô Châu kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực

Hội viên phụ nữ phường Hà Tiên kiến nghị cần bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh ngay từ đầu năm học.

Hội viên khu phố Tà Săng đề nghị nghiên cứu chuyển đổi khu vực kênh 3.000 Núi Mây từ nuôi tôm quảng canh, nuôi tôm công nghiệp kém hiệu quả sang mô hình 1 vụ lúa, 1 vụ tôm.

Tại khu phố Lư Khê, hội viên kiến nghị tăng cường phối hợp giữa Công an phường và Bộ đội Biên phòng tuần tra trên biển, ngăn chặn ghe cào, xiệp mé từ nơi khác đến khai thác gần bờ, ảnh hưởng nguồn lợi thủy sản và môi trường biển.

Hội viên khu phố Thuận Yên đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân khu vực Gò Trâu Lớn, Gò Trâu Nhỏ đã đăng ký, đo đạc từ lâu. Các hội viên phụ nữ đề nghị bảo đảm đủ sách giáo khoa, quyền lợi bảo hiểm y tế và an toàn điện cho hơn 40 hộ dân tại tuyến đường tổ 9, khu phố Tà Săng.

Sáng 25/9, Đảng ủy phường Tô Châu tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên nông dân, phụ nữ.

Các kiến nghị được lãnh đạo phường và ngành chức năng trao đổi, giải đáp; những vấn đề cần tiếp tục xử lý được ghi nhận, giao cơ quan liên quan rà soát, giải quyết theo thẩm quyền.