Nồi cháo yêu thương

Các thành viên trong nhóm Thiện nguyện Bồ Đề Tâm chuyển những suất cháo lên xe đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát.

Buổi sáng đầu tuần tại số nhà 80, đường Đặng Văn Ngữ, phường Lào Cai bắt đầu bằng nhịp công việc quen thuộc của các thành viên Nhóm Thiện nguyện Bồ Đề Tâm. Khi nồi cháo vừa nấu xong, từng người nhanh chóng chuẩn bị hộp, thìa, sắp xếp các suất cháo vào thùng ủ nóng để vận chuyển đến bệnh viện.

Để những suất cháo trao đến tận tay người bệnh, các thành viên trong nhóm đã tất bật chuẩn bị từ hôm trước, từ đi chợ, sơ chế nguyên liệu đến nấu cháo. Sáng hôm sau, cháo được đóng hộp, chuyển lên xe và vận chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát. Hoạt động được duy trì đều đặn vào sáng thứ Hai hằng tuần, với khoảng 250 suất cháo mỗi đợt.

Cháo được cẩn thận chia ra các hộp.

250 suất cháo có thể không nhiều nếu đặt giữa những hoạt động thiện nguyện quy mô lớn, nhưng với những người bệnh đang phải điều trị tại cơ sở y tế, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, đó lại là sự hỗ trợ thiết thực trong những ngày ở bệnh viện.

Chị Vũ Thu Hằng - Nhóm Thiện nguyện Bồ Đề Tâm cho biết, ý tưởng thực hiện chương trình được hình thành từ quá trình các thành viên tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Qua đó, nhóm nhận thấy tại Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát có nhiều bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để giúp người bệnh, nồi cháo được duy trì đều đặn.

Người nhà bệnh nhân nhận cháo từ Nhóm thiện nguyện.

Điều đáng quý là kinh phí cho hoạt động hiện nay chủ yếu do các thành viên trong nhóm tự đóng góp. Gần 30 thành viên cùng chung tay, người góp công, người góp kinh phí, người chủ động sắp xếp công việc để nồi cháo được duy trì đều đặn mỗi tuần.

Được thành lập hơn 2 năm nay, bên cạnh nấu cháo, nhóm Thiện nguyện Bồ Đề Tâm còn tham gia nhiều hoạt động khác như: hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt và kết nối các nhà hảo tâm với những địa chỉ cần giúp đỡ.

Trong mỗi chương trình, điều nhóm hướng đến không chỉ là trao một món quà rồi kết thúc. Các thành viên mong muốn kết nối thêm những tấm lòng, để sự hỗ trợ có thể đến đúng người, đúng địa chỉ và được duy trì lâu dài.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát, bên cạnh những suất cháo nóng được trao vào đầu giờ sáng, nhóm còn thu gom quần áo đã qua sử dụng, lựa chọn và phân loại trước khi gửi đến những người có nhu cầu. Mỗi phần việc tuy nhỏ, nhưng được duy trì đều đặn đã tạo nên sự sẻ chia bền bỉ, âm thầm giữa những người làm thiện nguyện và cộng đồng.

Hằng tuần, vào mỗi sáng thứ Hai có 250 suất cháo từ thiện được trao tặng cho bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát.

Hiện nay, mỗi ngày Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát đón từ 150 đến hơn 250 lượt bệnh nhân đến khám, cùng hàng trăm người ở lại điều trị. Với nhiều gia đình, những ngày ở viện không chỉ là hành trình chữa bệnh mà còn kéo theo nhiều khoản chi phí và nỗi lo trong cuộc sống.

Trong hoàn cảnh ấy, một suất cháo nóng không thể giải quyết tất cả khó khăn, nhưng có thể giúp người bệnh vơi đi một phần gánh nặng. Quan trọng hơn, người nhận hiểu rằng bên cạnh mình vẫn có những người sẵn sàng quan tâm, chia sẻ, để từ đó vượt qua khó khăn, yên tâm chăm sóc và điều trị.

Chị Ly Thó Che, đến từ xã Y Tý chia sẻ: "Đến khám bệnh, được các anh chị tặng cháo, tôi vui lắm. Suất cháo giúp tôi bớt được một phần chi phí cho bữa sáng, mà cháo cũng rất ngon.”

Với mỗi thành viên trong nhóm, việc cho đi đã mang lại niềm vui cho chính người trao. Khi có thể góp một chút tấm lòng, chia sẻ bớt khó khăn với người khác, bản thân cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn mỗi ngày.

Có lẽ cũng từ những cảm nhận giản dị ấy mà những người tham gia thiện nguyện tiếp tục gắn bó và duy trì hoạt động. Không phải ai cũng có điều kiện để giúp đỡ bằng những khoản tiền lớn, nhưng mỗi người đều có thể đóng góp bằng thời gian, công sức hoặc một phần nhỏ khả năng của mình.

Những suất cháo nóng góp phần làm ấm lòng người bệnh.

Anh Hoàng Văn Vang, giáo viên, thành viên của nhóm, chia sẻ: “Sáng thứ Hai, dù phải sắp xếp công việc, tôi vẫn cố gắng có mặt để cùng mọi người trao cháo và quần áo cho những hoàn cảnh khó khăn. Bởi phía sau mỗi phần quà là mong muốn chia sẻ và lan tỏa sự nhân văn, tình yêu thương giữa con người với con người”.

Từ góc độ đơn vị y tế, những hoạt động thiện nguyện này mang ý nghĩa thiết thực đối với người bệnh. Ông Bùi Xuân Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát chia sẻ: “Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các nhà hảo tâm để hỗ trợ người bệnh, giúp họ vơi bớt khó khăn và yên tâm điều trị. Đồng thời, hy vọng các hoạt động thiện nguyện được duy trì, phát triển, trở thành cầu nối tin cậy đưa sự sẻ chia đến với những người đang cần giúp đỡ”.

Một nồi cháo từ những phần đóng góp nhỏ, một buổi sáng thức dậy sớm hơn thường lệ, một món quà được trao tận tay người cần. Những việc làm giản dị ấy, khi được nhiều người cùng chung sức và duy trì bền bỉ, sẽ góp lại thành những giá trị nhân văn trong cuộc sống.