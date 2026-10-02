Ngày 2/10, tin từ Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Lào Cai đã lịp thời cứu 2 cháu nhỏ mắc kẹt tại bãi bồi giữa dòng nước xiết

Theo đó, khoảng 18h ngày 30/9, Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Nghĩa Dũng, xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của người dân về việc 2 cháu nhỏ tự ý bơi ra bãi bồi giữa sông.

Do khu vực nước sâu, dòng chảy xiết, 2 cháu không thể tự bơi trở lại bờ, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

2 cháu bé đã được an toàn. Ảnh cắt từ video.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lâm Giang phối hợp với Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Nghĩa Dũng và các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án cứu hộ.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, lực lượng Công an xã cùng các lực lượng tại cơ sở tổ chức ứng cứu. Lực lượng cứu hộ đã bơi ra bãi bồi giữa sông, tiếp cận và đưa 2 cháu nhỏ vào bờ an toàn.

Sau khi được cứu, sức khỏe và tinh thần của 2 cháu ổn định. Các cháu sau đó được bàn giao cho gia đình chăm sóc.

Qua vụ việc, lực lượng Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em không tự ý tắm, bơi tại sông, suối, đặc biệt không ra các bãi bồi giữa sông khi không có người lớn đi cùng.

Trước diễn biến thời tiết và dòng nước còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, người dân cần chủ động phòng ngừa, đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện các tình huống nguy hiểm, góp phần phòng ngừa tai nạn đuối nước.