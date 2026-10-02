Ngày 3/10 chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn

Cụ thể, các xã khu vực phía Tây (Nguyên Bình, Ca Thành, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc, Tam Kim, Minh Tâm, Thanh Long, Thông Nông, Cần Yên): Mây thay đổi đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.

Các xã khu vực vùng núi phía Tây (Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, Sơn Lộ, Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng, Cô Ba, Khánh Xuân, Xuân Trường, Huy Giáp): Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.

Ngày 3/10/2026 chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn.

Các xã khu vực phía Bắc (Hà Quảng, Trường Hà, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Nam Tuấn, Quang Hán): Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33oC.

Các xã khu vực phía Đông (Trùng Khánh, Quảng Uyên, Hạ Lang, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Hạnh Phúc, Quang Trung, Đoài Dương, Đàm Thủy, Đình Phong, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long): Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Các xã khu vực phía Nam (Đông Khê, Thạch An, Minh Khai, Canh Tân, Đức Long, Kim Đồng, Phục Hòa): Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ ở vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất 33 - 35oC.

Các xã, phường khu vực trung tâm tỉnh (Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Nguyễn Huệ, Hòa An, Bạch Đằng):Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi. Ngày trời nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC.

Gió nhẹ.

Dự báo trong 3 ngày tiếp theo từ ngày 4 - 6/10/2026: Ngày 4, đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, ngày nắng gián đoạn. Ngày 5, 6, mây thay đổi không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28oC.

Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.