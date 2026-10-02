Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Đinh Văn Nơi hỗ trợ 4 hộ bị hỏa hoạn ở Vĩnh Tế

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi thăm hỏi người dân bị hỏa hoạn tại phường Vĩnh Tế.

Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 18/9 khiến 4 hộ dân tại khóm Bà Bài bị thiệt hại về nhà ở, tài sản, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Đến thăm các gia đình, đồng chí Đinh Văn Nơi chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của người dân; đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các hộ khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi trao hỗ trợ các hộ dân bị hỏa hoạn tại phường Vĩnh Tế.

Dịp này, từ nguồn vận động các nhà hảo tâm, đồng chí Đinh Văn Nơi trao hỗ trợ mỗi hộ 60 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết. Cá nhân đồng chí hỗ trợ thêm mỗi hộ 5 triệu đồng để mua sắm vật dụng gia đình; riêng hộ chị Nguyễn Hoa Bảnh được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng để điều trị bệnh cho con.

Đến nay, chính quyền địa phương đã vận động các nguồn lực hỗ trợ xây mới nhà ở cho cả 4 hộ, với tổng trị giá mỗi căn 100 triệu đồng, cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.