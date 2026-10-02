Từ nghịch cảnh đến hành trình gieo yêu thương

Biến tổn thương thành động lực sẻ chia

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Thọ An, xã Liên Minh, Hà Nội, chị Nhàn không may mắn khi mang khiếm khuyết bẩm sinh ở nửa bên phải khuôn mặt được cho là liên quan di chứng chất độc da cam từ ông ngoại. Từ năm 5 tuổi, chị Nhàn đã trải qua nhiều ca phẫu thuật loại bỏ khối u, để lại vết sẹo lớn trên gương mặt.

Khi còn nhỏ, chị Nhàn chưa hiểu hết sự khác biệt của mình nhưng khi lớn lên, những ánh mắt tò mò, lời trêu chọc từ một số người dần trở thành nỗi tổn thương với cô. Thay vì để mặc cảm ngăn bước, chị Nhàn chọn cách đối diện với cuộc sống bằng nghị lực và lòng nhân ái. Cô gái trẻ hiểu rằng mình không thể thay đổi diện mạo, nhưng có thể lựa chọn cách sống và những giá trị mình mang đến cho mọi người.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ngoài cùng bên phải) tham gia chương trình thiện nguyện tại Hưng Yên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2020, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị Nhàn bắt đầu tham gia các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ những người gặp khó khăn. Từ cơ duyên ấy, cô gái trẻ ngày càng gắn bó với công việc cộng đồng, trở thành đại diện và thành viên điều phối nhóm thiện nguyện “Gom nhặt yêu thương” tại Hà Nội.

Nhóm triển khai nhiều chương trình như hỗ trợ người nghèo, chăm sóc người già neo đơn, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà trẻ em dịp Tết và hỗ trợ các điểm trường vùng cao. Giá trị các chương trình thiện nguyện của nhóm và cá nhân chị Nhàn mỗi năm đạt khoảng 60-80 triệu đồng, chủ yếu từ đóng góp của các thành viên và nguồn lực cá nhân.

Với chị Nhàn, sẻ chia còn bắt đầu từ những việc làm gần gũi. Năm 2022, cô gái trẻ đăng ký hiến tạng, mong muốn có thể trao cơ hội sống cho người khác nếu mình không may qua đời. Năm 2024, sau một biến cố sức khỏe, chị Nhàn tiếp tục đăng ký hiến xác cho khoa học, hy vọng đóng góp cho sự phát triển của y học và giúp tìm ra nguyên nhân căn bệnh mình đang mang.

Chị Nhàn cũng đã ba lần hiến tóc vào các năm 2022, 2023 và 2025 để góp phần làm tóc giả tặng bệnh nhân ung thư. Đặc biệt, sau lần phẫu thuật năm 2024 phải cạo đi một phần mái tóc, chị Nhàn càng thấu hiểu nỗi buồn của những người phụ nữ mất tóc vì bệnh tật.

“Bản thân mình không đủ điều kiện để hiến máu nên mình quyết định hiến tóc để làm đẹp cho đời và thêm nhiều hơn những nụ cười cho các bệnh nhân ung thư”, chị Nhàn chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ những hành động ấy, Nhàn mong muốn kết nối thêm nhiều người cùng làm việc tốt, để sự giúp đỡ không dừng lại ở một hoàn cảnh mà tiếp tục được lan tỏa đến những người cần hỗ trợ.

Gieo tri thức, vun đắp hạnh phúc

Bên cạnh hoạt động thiện nguyện, Nhàn còn dành nhiều tâm huyết cho Thư viện Hạnh phúc, mô hình thư viện cộng đồng miễn phí tại xã Liên Minh và xã Ô Diên, với hơn 10.000 đầu sách. Là một trong những người đồng sáng lập Công ty Cổ phần Phát triển Xã hội Hạnh Phúc, trực tiếp tham gia vận hành thư viện, Nhàn cùng các thành viên mong muốn đưa sách đến gần hơn với trẻ em, giúp các em hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng những giá trị sống tích cực.

“Tri thức là mãi mãi, có tri thức thì mới có một đất nước phát triển”, Nhàn bày tỏ. Cô gái trẻ mong thư viện trở thành không gian để trẻ em hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, chủ động khám phá tri thức, rèn luyện đạo đức, trí tuệ và nghị lực.

Không chỉ đọc sách, học sinh còn được tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và bảo vệ môi trường như thu gom giấy vụn, rác thải nhựa, đổi pin đã qua sử dụng lấy cây xanh. Thư viện cũng kết nối nguồn lực trao tặng sách, tủ sách cho những điểm trường còn khó khăn, góp phần tạo thêm cơ hội học tập cho trẻ em vùng cao.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ngoài cùng bên phải) tham gia tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Em Nguyễn Phương Linh, học sinh Trường Trung học cơ sở Liên Minh, chia sẻ: “Em rất thích đến Thư viện Hạnh phúc vì có nhiều sách hay và không gian đọc rất thoải mái. Trước đây em chủ yếu đọc truyện, nhưng đến thư viện, em tìm đọc thêm sách khoa học, kỹ năng, rất có ích cho lứa tuổi của em”.

Từ 11 thành viên ban đầu, thư viện dần hình thành mạng lưới những người cùng chung mong muốn lan tỏa văn hóa đọc. Người góp sách, người góp công, giáo viên giới thiệu học sinh, phụ huynh và tình nguyện viên cùng đồng hành. Mỗi đóng góp nhỏ góp phần duy trì một không gian đọc mở, thân thiện và miễn phí cho cộng đồng.

Với những nỗ lực của bản thân, Nhàn đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen và các giải thưởng như “Tỏa sáng nghị lực Việt”, “Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.

Tại chương trình giao lưu với chủ đề “Chuyện về những con người góp phần làm nên Liên Minh hạnh phúc từ điều bình dị”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Liên Minh Nguyễn Thị Hường đánh giá, những con người bình dị như Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã góp phần làm nên giá trị của một cộng đồng đáng sống. Theo bà Nguyễn Thị Hường, điểm chung của những tấm gương như Nhàn là chủ động làm việc tốt mà không chờ ai giao nhiệm vụ.

Thông qua những việc làm thiết thực, chị Nhàn mong muốn truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng. Ảnh: NVCC

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Liên Minh Nguyễn Thị Hường cho biết, trong quá trình xây dựng xã Liên Minh hạnh phúc, địa phương xác định phát triển kinh tế là điều kiện cần, còn đời sống tinh thần, sự gắn kết cộng đồng và mức độ hài lòng của người dân mới là những yếu tố quan trọng để hướng tới hạnh phúc. Vì vậy, xã chú trọng nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, cộng đồng nghĩa tình, kịp thời biểu dương những cá nhân tiêu biểu và phát huy vai trò của người dân trong xây dựng quê hương.

Những việc làm của chị Nhàn là một minh chứng cụ thể cho tinh thần ấy. Từ những chuyến thiện nguyện đến việc xây dựng không gian đọc miễn phí, cô gái trẻ đang góp sức bằng chính khả năng và sự tận tâm của mình, để những giá trị tốt đẹp được lan tỏa trong đời sống thường ngày.

“Hạnh phúc là những điều giản dị nhất, hạnh phúc không bắt nguồn từ những gì ta có, hạnh phúc bắt đầu từ ngay giây phút này, ngay thời điểm này”, chị Nhàn chia sẻ.

Bằng cách sống ấy, cô gái trẻ đang từng ngày biến những tổn thương thành sự đồng cảm, biến nghị lực thành hành động và biến tình yêu thương thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Hành trình của Nhàn có thể bắt đầu từ những việc làm nhỏ, nhưng mỗi cuốn sách được trao đi, mỗi hoàn cảnh được giúp đỡ và mỗi nụ cười được thắp lên đều góp phần vun đắp một cộng đồng nhân ái, nơi hạnh phúc được tạo nên từ sự tử tế của mỗi người.