Khánh Bình - Chrey Thom đã sẵn sàng cho dấu mốc cửa khẩu quốc tế

Lãnh đạo hai tỉnh An Giang và Kandal (Vương quốc Campuchia) kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom.

Tại xã Khánh Bình, lãnh đạo hai tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác rà soát chương trình, công tác lễ tân, đón tiếp và các điều kiện phục vụ đại biểu; kiểm tra thực tế khu vực tổ chức, thống nhất những phần việc cần hoàn tất trước buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu các đơn vị xác định rõ tiến độ, trách nhiệm, khẩn trương hoàn thành những hạng mục còn lại. Các lực lượng chức năng cần phối hợp thống nhất phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho đại biểu, người dân và phương tiện.

Đối với nội dung thể hiện bằng tiếng Khmer, đồng chí Lê Văn Phước yêu cầu Sở Du lịch phối hợp kiểm tra, rà soát, bảo đảm chính xác. Các đơn vị tiếp tục kiểm tra mặt bằng, giao thông, cảnh quan, cơ sở vật chất và công tác lễ tân; bố trí nhân lực, phân công rõ trách nhiệm để buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn, đáp ứng yêu cầu đối ngoại.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, các nội dung phục vụ chương trình cơ bản được chuẩn bị đúng tiến độ, gồm kịch bản buổi lễ, phóng sự giới thiệu cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom, bản dịch tiếng Khmer, công tác lễ tân, đón tiếp, phiên dịch và hậu cần.