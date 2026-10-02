Lâm Đồng: Bị xe bán tải quay đầu cán trúng, người đàn ông ngồi bên đường tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông L.T.T (24 tuổi, trú xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe bán tải biển kiểm soát 49A-801.xx, lưu thông từ khu vực Bến xe liên tỉnh Gia Nghĩa về hướng trung tâm Gia Nghĩa.

Thời điểm người đàn ông bị xe bán tải tông trúng và tử vong sau đó. (Ảnh cắt từ clip)

Khi đến đoạn qua Tổ dân phố 7, phường Nam Gia Nghĩa, trong lúc quay đầu, xe bán tải va chạm với một người đàn ông (chưa xác định được danh tính) đang ngồi bên lề đường.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, tài xế và người dân đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đắk Nông cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.