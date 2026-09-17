Nỗi buồn của Trường Giang

Đạo diễn, diễn viên Trường Giang gây chú ý khi thông báo trên trang cá nhân về việc tạm dừng đợt ghi hình trong một chương trình. Nam nghệ sĩ viết: "Những ngày qua, Giang đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi trao đổi với nhà sản xuất, Giang xin phép vắng mặt trong đợt ghi hình sắp tới của “2 Ngày 1 Đêm”. Giang muốn dành khoảng thời gian này để lắng lại và học hỏi thêm".

Trường Giang cũng đã gửi lời cảm ơn những tình cảm mọi người đã dành cho Giang và bày tỏ mong muốn khán giả luôn yêu thương và tiếp tục đồng hành cùng chương trình.

Đạo diễn, diễn viên Trường Giang. Ảnh FBNV

Trước đó, tối 14/9, Trường Giang có bài viết trên trang Facebook cá nhân khi trở thành tâm điểm bàn tán những ngày qua. Theo đó, nam danh hài chia sẻ về chuyện 20 năm trong nghề và cho biết hơn một tuần qua là dịp để anh nhìn lại mình, cả trong công việc lẫn những chuyện riêng.

“Giang xin lỗi những người đã từng vì Giang mà tổn thương. Có những tổn thương không thể nhẹ đi chỉ bằng một lời xin lỗi. Giang hiểu điều đó và nhận phần thiếu sót thuộc về mình”, anh viết.

Trường Giang cũng xin lỗi những ai đã thương và ủng hộ mình suốt nhiều năm qua vì đã để mọi người phải bận lòng. Anh không mong vì thương mình mà mọi người phải tranh luận hay lên tiếng bênh vực. Anh cũng mong những anh chị em, đồng nghiệp, bạn bè từng xuất hiện cùng mình trong những chương trình cũ không bị gọi tên, suy diễn, chịu những ảnh hưởng.

Trường Giang xin lỗi về loạt ồn ào vừa qua. Ảnh VTV

“Hai mươi năm làm nghề, có điều Giang làm được, cũng có điều đáng ra mình có thể làm tốt hơn. Quá khứ không thể thay đổi. Điều Giang có thể làm là nhớ những bài học đó để sống và làm nghề tốt hơn mỗi ngày. Bây giờ, điều quý giá nhất với Giang là gia đình, công việc và những người vẫn đặt niềm tin vào mình. Cảm ơn mọi người đã thương và đồng hành cùng Giang suốt chặng đường này”, nghệ sĩ nhắn nhủ.

Theo VTCNews, những ngày qua, Trường Giang bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Xuất hiện hàng loạt video từ các gameshow, chương trình truyền hình anh từng tham gia nhiều năm trước được chia sẻ trở lại. Phần lớn đều là những khoảnh khắc từng xuất hiện công khai trên sóng truyền hình. Những đoạn clip của Trường Giang xoay quanh việc anh hành động, tương tác thân mật với nhiều nghệ sĩ nữ hay tát quá mạnh các đồng nghiệp, phát ngôn kém duyên trong các chương trình truyền hình thực tế.

Qua những hình ảnh được cắt ra từ các chương trình, hành vi của Trường Giang bị một bộ phận khán giả cho là có dấu hiệu bạo lực và quấy rối đồng nghiệp nữ. Bên cạnh đó, câu chuyện tình ái của Trường Giang cùng nhiều mỹ nhân trước khi kết hôn với Nhã Phương cũng được khán giả đem ra bàn tán sôi nổi. Nhiều khán giả chỉ trích tính cách trăng hoa của nam nghệ sĩ.

Nhã Phương đã đăng bức ảnh hai vợ chồng thể hiện tình cảm, cùng nhìn về phía trước. Ảnh FBNV

Giữa ồn ào liên quan đến Trường Giang, trên trang cá nhân, Nhã Phương đã đăng bức ảnh hai vợ chồng đang ôm nhau, cùng nhìn về phía trước. Nhiều khán giả cho rằng đây là cách mà nữ diễn viên động viên chồng khi bất ngờ gặp sóng gió trong sự nghiệp.

Trường Giang nổi tiếng qua các phim điện ảnh: 49 ngày, Taxi, Em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, Lật mặt: Nhà có khách, 30 chưa phải Tết, Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha... Ở lĩnh vực sân khấu hài, Trường Giang quen mặt với nhiều tiểu phẩm hài, đặc biệt là hình tượng Mười Khó, góp phần tạo nên thương hiệu riêng của anh.

Ngoài ra, anh còn gây ấn tượng trong các chương trình truyền hình như: Ơn giời, cậu đây rồi!, Nhanh như chớp, Muốn ăn phải lăn vào bếp, Giọng ải giọng ai, 7 nụ cười xuân... với vai trò MC, đội trưởng hoặc khách mời.