Kết phim 'Bẫy Chuột': Chưa thỏa đáng hay đã hoàn hảo dành cho 'con chuột'?

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

“Chuột Đồng” lộ mặt

Câu chuyện của Mousetrap (Bẫy Chuột) xoay quanh việc nhà văn sống ẩn dật Je Moon Jae (Ryu Jun Yeol) bị một kẻ bí ẩn có ngoại hình giống hệt mình - được gọi là “Chuột Đồng” - đánh cắp hoàn toàn danh tính. Thực chất, Chuột Đồng là ai và động cơ của hắn là gì?

Theo phim, Chuột Đồng là Seo Yu Min (Park Yoon Ho) - một người mà Je Moon Jae từng gặp tại một câu lạc bộ văn học liên trường đại học. Vì muốn trả thù Je Moon Jae, Seo Yu Min đã phẫu thuật thẩm mỹ để có được gương mặt giống hệt Je Moon Jae. Seo Yu Min cũng lên kế hoạch chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, quyền sở hữu căn hộ, dần hoán đổi từ Je Moon Jae giả trở thành Je Moon Jae thật.

“Con chuột” thực sự

Tuy Seo Yu Min là Chuột Đồng, nhưng khi xem xét kỹ các lớp lang tình tiết của Bẫy Chuột, có thể thấy “con chuột” thực sự trong câu chuyện này lại chính là nhân vật chính Je Moon Jae.

Sự thực tiết lộ rằng Je Moon Jae đã gia nhập câu lạc bộ văn học bằng cách mạo danh sinh viên đại học. Anh ta thầm thương trộm nhớ So Min Yeong - cô bạn chung câu lạc bộ. Khi biết So Min Yeong đang hẹn hò với Seo Yu Min, Je Moon Jae nảy sinh lòng ghen tuông, đố kỵ, tấn công Seo Yu Min rồi đăng bài lên một diễn đàn trực tuyến, bịa đặt những chi tiết nhạy cảm về chuyện tình giữa họ.

Đáng chú ý, Je Moon Jae còn ăn cắp các sổ tay ý tưởng của Seo Yu Min và về sau sử dụng chúng để sáng tác dưới bút danh của mình.

Bài viết đã khiến So Min Yeong bị bạn bè dè bỉu. Cô chịu không nổi áp lực nên bỏ học, sống cuộc sống xa lánh gia đình và xã hội. Để bảo vệ cô, Seo Yu Min đã cố báo cảnh sát nhưng không thể chứng minh được người viết bài bôi nhọ là Je Moon Jae. Để giúp cô về mặt tài chính, Seo Yu Min đem sáng tác của mình gửi đến nhà xuất bản và rồi sững sờ khi biết nó đã được xuất bản dưới tên một người khác. Trở về nhà, mọi thứ càng sụp đổ khi anh nhận ra So Min Yeong đã tự sát.

Trong câu chuyện của Bẫy Chuột, cảnh sát Park Sun Yong cũng có thể được xem là một “nạn nhân” bị Je Moon Jae “lấy” mất danh tính. Hoá ra hồi mới 5 tuổi, Park Sun Yong được cha mẹ của Je Moon Jae nhận nuôi, đặt cho anh cái tên “Je Moon Jae”. Nhưng khi họ sinh được đứa con trai, Park Sun Yong đã bị trả về lại trại trẻ mồ côi, tiếp tục trải qua những lần nhận nuôi và được đặt những tên mới khác. Không rõ là vì thích cái tên này, hay vì để che giấu hành động vứt bỏ của mình, cặp vợ chồng vẫn dùng cái tên “Je Moon Jae” để đặt cho con ruột của mình.

Cái kết “chưa thỏa đáng” hay đã hoàn hảo?

Mở đầu Bẫy Chuột, Je Moon Jae là nạn nhân, nhưng đến cuối phim điều đó không còn chắc chắn nữa. Lúc này, cái kết của Bẫy Chuột tạo nên nhiều chủ đề tranh luận, rằng liệu nó “chưa thỏa đáng” với Je Moon Jae, hay đã hoàn hảo đối với một “con chuột”.

Trong cuộc đối đầu cuối cùng tại khoang tàu, Je Moon Jae giao chiến với Seo Yu Min và hất văng anh ta qua cửa sổ xuống biển. Sau đó, Je Moon Jae trở lại đất liền, nhưng mọi chuyện đã không còn có thể trở lại như cũ.

Trước đó, Seo Yu Min - trong lúc giả làm Je Moon Jae - đã xuất bản tập 1 một cuốn tiểu thuyết mới và nó nhanh chóng bùng nổ, khiến tập 2 vô cùng được ngóng đợi. Seo Yu Min đã gửi cho nữ biên tập viên tập 2 của cuốn tiểu thuyết, về sau cô đưa nó lại cho Je Moon Jae để anh ta chỉnh sửa lần cuối trước khi xuất bản.

Je Moon Jae nhận ra rằng câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết đó đã phơi bày mọi thứ về anh ta, cũng như kể cho cả thế giới nghe câu chuyện mà khán giả vừa chứng kiến trong Bẫy Chuột. Je Moon Jae hoảng loạn, tự nhủ rằng thứ này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Anh ta cố gắng viết lại cuốn tiểu thuyết, nhưng rõ ràng anh ta không có tài năng, nên hạn cuối đã đến nhưng anh ta vẫn chưa viết xong một cái gì cả.

Trong khi đó, ở ngoài cửa, gã tội phạm Park Seung Gyu (Kim Sung Oh) đã tìm đến, quyết không tha cho kẻ đã cuỗm mất tiền của mình. Và khi nhìn ra ngoài cửa sổ, Je Moon Jae thấy ở dưới đường có một bóng người giống Seo Yu Min đang nhìn lên, chớp mắt một cái thì người đó đã biến mất.

Về cái kết của Bẫy Chuột, có người không thấy hài lòng, thấy nó “không xứng” với Je Moon Jae. Bởi sau bao nhiêu biến cố xảy ra với anh ta, rốt cuộc mọi thứ lại quay về vạch xuất phát, anh ta vẫn ở lì trong nhà và vẫn bị người khác rình rập. Nhưng cũng có người thấy cái kết “không xứng” vì Je Moon Jae chưa bị trừng phạt thích đáng bởi những gì anh ta đã gây ra, dù là trực tiếp hay gián tiếp.

Phải nói rằng nếu xét đến bản chất của Bẫy Chuột, cái kết cuối cùng thật hoàn hảo với Je Moon Jae. Bởi anh ta là một “con chuột”. Cuối cùng anh ta đã bị mắc kẹt trong chính cái hang của mình, luôn phải sống lén lút, thấp thỏm, nơm nớp lo sợ bị phát hiện.

Chắc chắn Je Moon Jae không thể hoàn thành tập 2 của cuốn tiểu thuyết, danh tiếng của anh ta có thể dần tụt dốc. Giờ đây, mỗi khi phải ra ngoài, anh ta sẽ không tránh được cảm giác sợ hãi, bởi kẻ đòi nợ thuê vẫn rình rập. Je Moon Jae cũng sẽ không thể sống thanh thản, bởi bóng ma của Seo Yu Min vẫn luôn ám ảnh anh ta.

Trong khi những người khác như cảnh sát Park Sun Yong hay gã giang hồ Noja (Sul Kyung Gu) tiếp tục sống cuộc đời của họ, có gia đình và bạn bè yêu thương bất kể họ là ai, thì Je Moon Jae chẳng có ai. “Con chuột” mắc kẹt một mình trong “hang”, sống một cuộc sống không có lối thoát.

Bẫy Chuột (Mousetrap) gồm có 10 tập, đã lên sóng trọn bộ trên Netflix.