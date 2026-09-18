7 phim Hàn mang đậm cảm giác mùa thu

1. Yêu Tinh (Goblin)

Được chấp bút bởi biên kịch Kim Eun Sook, Yêu Tinh xoay quanh một yêu tinh (Gong Yoo) và cô dâu của mình (Kim Go Eun). Cả hai bước vào một chuyện tình đầy biến động, đồng thời phải đối mặt với những trở ngại nghiêm trọng và yếu tố siêu nhiên khiến họ khó có thể ở bên nhau.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Yêu Tinh chính là phần hình ảnh. Những khung cảnh nên thơ cùng góc máy đẹp đã truyền tải trọn vẹn cảm xúc của nhân vật. Đặc biệt, nhiều phân cảnh được quay vào mùa thu, tạo nên dấu ấn khó quên.

2. Trái Tim Mùa Thu (Autumn In My Heart)

Trái Tim Mùa Thu có sự tham gia của Song Hye Kyo và Song Seung Heon. Hai người lớn lên như anh em nhưng sau đó phát hiện không cùng huyết thống. Nhiều năm sau khi xa cách, họ gặp lại và nhận ra tình cảm dành cho nhau.

Nhắc đến những bộ phim đậm chất mùa thu chắc chắn không thể bỏ qua tác phẩm kinh điển này. Từ khung cảnh lá vàng đến phong cách thời trang của Song Hye Kyo với chân váy dài, áo len cổ rộng, tất cả đều tạo nên vẻ đẹp rất đặc trưng của mùa thu.

3. Nơi Vì Sao Rơi (Where Stars Land)

Lee Soo Yeon (Lee Je Hoon) làm việc tại sân bay và luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp vì che giấu một bí mật. Sau khi gặp Han Yeo Reum (Chae Soo Bin), anh dần bị thu hút bởi cô gái thẳng thắn và giàu cảm xúc này.

Những phân cảnh tình cảm giữa hai nhân vật chính càng trở nên ấn tượng khi được đặt giữa khung cảnh lá thu rực rỡ. Thiên nhiên phía sau góp phần tô điểm cho những khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn của cặp đôi.

4. Ngày Mai Bên Em (Tomorrow With You)

Yoo So Joon (Lee Je Hoon) có khả năng du hành đến tương lai bằng tàu điện ngầm. Anh phát hiện Song Ma Rin (Shin Min Ah) sẽ chết trong một vụ tai nạn nên quyết định cứu cô. Từ đó, cả hai gặp nhau, dần trở nên thân thiết và So Joon tìm cách ngăn chặn bi kịch xảy ra.

Bên cạnh câu chuyện du hành thời gian, bộ phim còn gây ấn tượng nhờ chemistry của Lee Je Hoon và Shin Min Ah. Phong cách thời trang cùng những khung cảnh mùa thu tạo nên tổng thể vừa lãng mạn vừa ấm áp.

5. Nụ Cười Đã Rời Khỏi Đôi Mắt (The Smile Has Left Your Eyes)

Seo In Guk vào vai Kim Moo Young, một người đàn ông mang nhiều tổn thương và không biết sự thật về chuyện xảy ra với cha mẹ thời thơ ấu. Anh gặp Yoo Jin Kang (Jung So Min) và dần yêu cô, kéo theo hàng loạt bí mật về quá khứ.

Bộ phim sở hữu màu sắc bí ẩn và u tối. Không khí se lạnh cùng những khung cảnh mùa thu càng làm tăng cảm giác cô đơn, day dứt và lãng mạn của chuyện tình giữa Moo Young và Jin Kang.

6. Bẫy Tình Yêu (Cheese In The Trap)

Dựa trên webtoon nổi tiếng của Soonkki, Bẫy Tình Yêu kể về những sinh viên đại học vướng vào một chuyện tình tay ba. Kim Go Eun vào vai Hong Seol, Park Hae Jin thủ vai Yoo Jung và Seo Kang Joon đảm nhận Baek In Ho.

Yoo Jung chủ động thổ lộ tình cảm với Hong Seol và cô đồng ý hẹn hò. Trong khi đó, Seol ngày càng thân thiết với In Ho, người vốn là đối thủ của Yoo Jung. Bên cạnh chemistry của dàn diễn viên, thời trang mùa thu trẻ trung của Kim Go Eun cũng là điểm khiến bộ phim thêm cuốn hút.

7. Cảnh Báo Tình Yêu (Love Alarm)

Trong Cảnh Báo Tình Yêu, một ứng dụng điện thoại có thể thông báo khi có người trong phạm vi 10 mét thích bạn nhưng không tiết lộ danh tính. Kim Jo Jo (Kim So Hyun) rơi vào chuyện tình tay ba và phải cân nhắc liệu có nên sử dụng ứng dụng này hay không.

Câu chuyện tình yêu tuổi học trò kết hợp công nghệ tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim. Những khung cảnh trường học, lá vàng và rung động đầu đời dễ khiến người xem nhớ về những năm tháng thanh xuân.