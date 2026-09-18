Tùng Dương 'liều mình'… 'Bay về phía mặt trời'

Live concert “Bay về phía mặt trời” của ca sĩ Tùng Dương sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19.12, tại Sân vận động (SVĐ) Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội

Tùng Dương “liều mình” với một không gian âm nhạc lớn chưa từng có

Sau 25 năm bền bỉ theo đuổi con đường nghệ thuật riêng, Tùng Dương quyết định thực hiện live concert lần thứ 15 với quy mô lớn nhất trong sự nghiệp. Bay về phía mặt trời sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19.12.2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, dự kiến đón khoảng 40.000-50.000 khán giả.

Không đơn thuần là một concert quy mô lớn, chương trình được xác định như một dấu mốc để Tùng Dương nhìn lại hành trình đã qua từ điểm nhìn của hiện tại, đồng thời tiếp tục bước về phía trước.

Điều đáng chú ý là Bay về phía mặt trời không được Tùng Dương lựa chọn như một cuộc tổng kết sự nghiệp. Gần 40 tác phẩm được dàn dựng cho không gian sân vận động sẽ “vẽ lại” 25 năm âm nhạc bằng tư duy của người nghệ sĩ ở thời điểm 2026.

Trong đó có những ca khúc làm nên tên tuổi Tùng Dương, những sáng tác thuộc nhiều thế hệ nhạc sĩ, mạch âm nhạc quê hương, đất nước, những cuộc gặp gỡ với thế hệ nghệ sĩ trẻ và cả những chất liệu mới đại diện cho Tùng Dương hiện tại.

Sau 14 concert trước đây chủ yếu diễn ra với quy mô vài nghìn khán giả, lần này Tùng Dương quyết định bước ra một không gian hoàn toàn khác. Anh thừa nhận đây là một quyết định “liều”, nhưng cũng là cách để tiếp tục vượt qua những giới hạn cũ.

Với không gian có sức chứa lên tới 40.000-50.000 khán giả, ê-kíp không hướng tới sự hoành tráng đơn thuần mà đặt toàn bộ kết cấu sân khấu, âm thanh, ánh sáng, visual art và công nghệ trình diễn trong một tổng thể phục vụ cho mạch kể của chương trình.

Ý niệm xuyên suốt của live concert là Mặt trời trong tâm. Với Tùng Dương, mỗi người đều có một “mặt trời” riêng, có thể là khát vọng, tình yêu, niềm tin, gia đình, quê hương hay một lý tưởng mà con người lựa chọn để hướng tới.

Mặt trời trong tâm của Tùng Dương được bồi đắp từ âm nhạc, gia đình, tình yêu, quê hương, lòng biết ơn, niềm tự tôn dân tộc và những trải nghiệm sau 25 năm sống hết mình với nghệ thuật.

Vì thế, chữ “bay” không chỉ mang ý nghĩa chinh phục mà còn là trạng thái không ngừng vận động, vượt khỏi giới hạn cũ và tìm kiếm những vùng sáng tạo mới.

"Bay về phía mặt trời" sẽ tạo nên những cuộc đối thoại xuyên thế hệ với sự xuất hiện của Phùng Khánh Linh

Cách kể câu chuyện của Bay về phía mặt trời cũng khác với một bản “timeline” thông thường. Thay vì sắp xếp các tác phẩm theo trình tự thời gian, chương trình tái cấu trúc hành trình 25 năm bằng tư duy âm nhạc hiện tại.

Những ca khúc quen thuộc sẽ xuất hiện trong các bản phối, cấu trúc và hình thức trình diễn mới, bên cạnh những tác phẩm Tùng Dương chưa từng thể hiện trên sân khấu.

Các thế hệ nhạc sĩ cũng được đặt cạnh nhau không theo tuổi đời mà theo mạch cảm xúc và tư tưởng của concert.

Bởi Tùng Dương cho rằng giá trị của một tác phẩm không nằm ở việc nó thuộc về “cũ” hay “mới”. Một tác phẩm lớn luôn có khả năng bước qua thời gian, được một thế hệ khác tiếp nhận, tái tạo và trao cho một đời sống mới.

Đó cũng là tinh thần Tùng Dương theo đuổi trong nhiều năm: tôn trọng những giá trị đã được xác lập nhưng không để mình sống trong vùng an toàn của quá khứ.

Một điểm nhấn quan trọng khác là âm nhạc quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Đây vốn là mạch âm nhạc đã gắn bó với Tùng Dương trong nhiều năm.

Những tác phẩm vượt qua thời điểm ra đời để sống trong ký ức nhiều thế hệ sẽ được đưa vào concert với một cách biểu đạt mới.

Tùng Dương không muốn di sản chỉ được nhắc lại bằng tinh thần hoài niệm, mà muốn tìm cách để những giá trị ấy tiếp tục sống trong tâm thế của con người hôm nay.

Vì vậy, concert tại Mỹ Đình được định hình theo tinh thần như một “Concert quốc gia”: quy mô, hào sảng, giàu niềm tự hào nhưng vẫn giữ chiều sâu cảm xúc.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc, tiếp tục phát huy thế mạnh ở những bản phối có cấu trúc lớn, giàu kịch tính

Hành trình 25 năm được “vẽ lại” bằng ngôn ngữ âm nhạc hôm nay

Đặc biệt, Bay về phía mặt trời sẽ tạo nên những cuộc đối thoại xuyên thế hệ với sự xuất hiện của Phùng Khánh Linh và GREYD. Đây là lần đầu tiên Tùng Dương đứng chung sân khấu với hai nghệ sĩ trẻ này.

Những màn kết hợp không chỉ được xây dựng như các tiết mục song ca mà hướng tới sự gặp gỡ giữa những thế hệ và nguồn năng lượng khác nhau. Bên cạnh hai khách mời đã công bố, 3 nghệ sĩ đặc biệt khác vẫn được giữ bí mật và sẽ lần lượt được ê-kíp hé lộ trong thời gian tới.

Phía sau Tùng Dương là một ê-kíp giàu kinh nghiệm. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc, tiếp tục phát huy thế mạnh ở những bản phối có cấu trúc lớn, giàu kịch tính, mang màu sắc epic, đồng thời khai thác nhiều chất liệu âm nhạc xuyên suốt gần 40 tác phẩm.

Đạo diễn Visual Art Tùng Monkey sẽ biến visual art từ một lớp hình ảnh minh họa phía sau người hát thành một thành tố của tác phẩm.

Trong khi đó, Đạo diễn âm thanh Doãn Chí Nghĩa phụ trách toàn bộ phần âm thanh, hướng tới sự đồng bộ giữa âm nhạc, hình ảnh, không gian và công nghệ nhưng vẫn đặt cảm xúc của người nghệ sĩ ở vị trí trung tâm.

Không dừng lại ở một đêm diễn, cùng thời điểm live concert, Tùng Dương dự kiến phát hành album mới cũng mang tên Bay về phía mặt trời, với tinh thần trẻ trung và năng lượng.

Việc album và live concert lớn nhất sự nghiệp cùng mang một tên gọi cho thấy đây được định hình như một dự án nghệ thuật đánh dấu giai đoạn mới. Nếu gần 40 tác phẩm trong concert là cuộc đối thoại với hành trình đã qua thì album mới đại diện cho phần âm nhạc vẫn đang tiếp tục được viết.

Với Tùng Dương, bước ra sân vận động không chỉ là mở rộng quy mô khán giả mà còn là một thử thách mới sau 25 năm làm nghề.

Tùng Dương lựa chọn “liều mình” để tiếp tục thay đổi, khám phá và bước ra khỏi những giới hạn do chính mình từng tạo ra.

Với khoảng 500-600 người tham gia hỗ trợ từ dẫn khán giả, hậu trường, ánh sáng, sân khấu đến sản xuất, cùng định hướng giá vé “hữu nghị”, Tùng Dương mong muốn đưa concert từ một nhóm công chúng đến với đông đảo khán giả hơn.

Và trên tất cả, Bay về phía mặt trời được Tùng Dương xem như lời tri ân dành cho những người đã đồng hành trong suốt hành trình 25 năm ca hát của anh.