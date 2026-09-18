Xô xát ở New York Fashion Week

Lực lượng an ninh đưa một người biểu tình của PETA phản đối việc sử dụng lông cừu trong thời trang ra khỏi sàn catwalk của Cos hôm 13/9. Ảnh: Caitlin Ochs/Reuters.

Ngày 14/9, Hội đồng các nhà thiết kế thời trang Mỹ (CFDA) thông báo Steven Kolb tạm thời rời vị trí để chờ quá trình xem xét toàn diện vụ việc. Theo Reuters, đây là quyết định nghỉ phép tự nguyện của Kolb.

Trước đó, ông bị ghi hình khống chế hai người biểu tình thuộc tổ chức hoạt động vì quyền lợi và bảo vệ động vật PETA tại buổi trình diễn của thương hiệu Cos. Show thời trang nằm trong khuôn khổ New York Fashion Week.

Sau vụ việc, Steven Kolb đã xin lỗi và thừa nhận phản ứng của mình là không phù hợp, đồng thời cho rằng lực lượng an ninh mới là bên nên xử lý những người biểu tình.

Vụ xô xát gây chú ý tại New York Fashion Week

Sự việc xảy ra ngày 13/9 tại show của Cos - thương hiệu thuộc tập đoàn H&M. Khoảng 5 nhà hoạt động của PETA xuất hiện tại sự kiện để phản đối việc sử dụng len cừu trong thời trang.

Khi nhóm này gây gián đoạn show, Steven Kolb tiến về phía những người biểu tình. Video do Fashionista ghi lại cho thấy CEO CFDA khống chế ít nhất hai người, bao gồm một nam và một nữ. Kolb thậm chí giữ người biểu tình xuống đất và che miệng cô.

Sau sự việc, Kolb lên tiếng xin lỗi, cho rằng phản ứng của ông là không phù hợp và tình huống đáng lẽ phải được đội ngũ an ninh xử lý. Ông cũng cho biết sẽ gặp đại diện PETA để trao đổi.

Steven Kolb (mặc áo sơ mi sáng màu) khống chế thành viên của tổ chức PETA tại show thời trang của thương hiệu Cos. Ảnh: PETA.

CFDA sau đó xác nhận Kolb tạm nghỉ trong thời gian tổ chức tiến hành xem xét toàn diện vụ việc. PETA lên tiếng chỉ trích cách xử lý của ông và tiếp tục kêu gọi các thương hiệu thời trang loại bỏ len cừu khỏi sản phẩm.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Kolb là một trong những nhân vật có vị trí trung tâm trong hệ thống thời trang Mỹ. Ông giữ vai trò CEO CFDA - tổ chức đứng sau lịch trình chính thức của New York Fashion Week.

Trước đó, Kolb cũng được biết đến là người ăn chay và từng tham gia các sáng kiến thúc đẩy ngành thời trang giảm sử dụng lông thú. CFDA từng tuyên bố không quảng bá lông thú động vật tại các sự kiện chính thức của New York Fashion Week.

Nhà thiết kế Blake Abbie cũng lên tiếng phản đối hành động của Kolb. Trong khi đó, Gary Wassner, một nhân vật lâu năm trong ngành thời trang Mỹ, cho rằng Kolb vốn có hình ảnh khá điềm tĩnh và từng ủng hộ những thay đổi liên quan đến phúc lợi động vật.

Vụ việc xảy ra đúng thời điểm Cos trình diễn bộ sưu tập Xuân/Hè 2027. Bộ sưu tập tiếp tục đặc trưng tối giản của thương hiệu, kết hợp cảm hứng từ chủ nghĩa hiện đại công sở với nét quyến rũ của thập niên 1920. Các thiết kế gồm áo khoác may đo oversized, trang phục đơn sắc, váy len cạp trễ, đồ da, slip dress và những chi tiết cut-out.

Toàn cảnh New York Fashion Week

Sự cố với Kolb diễn ra giữa một mùa New York Fashion Week có lịch trình dày đặc. Theo CFDA, tuần lễ thời trang Xuân/Hè 2027 chính thức diễn ra ngày 10-15/9, với khoảng 70 show và buổi giới thiệu bộ sưu tập nằm trong lịch chính thức. Sự kiện mở màn bằng màn ra mắt của Henry Zankov trên cương vị Giám đốc sáng tạo Diane von Furstenberg và khép lại với Thom Browne.

Danh sách năm nay quy tụ nhiều tên tuổi quen thuộc của thời trang Mỹ như Carolina Herrera, Michael Kors, Tory Burch, Proenza Schouler, Khaite, Altuzarra, Anna Sui, Calvin Klein, Coach, COS, Prabal Gurung và Todd Snyder. Bên cạnh đó là một loạt nhà thiết kế trẻ và thương hiệu lần đầu xuất hiện trên sàn diễn chính thức, trong đó có Heirlome và 6397.

New York Fashion Week Xuân/Hè 2027 chứng kiến nhiều xu hướng thời trang đáng chú ý. Ảnh: The Times.

Vogue mô tả lịch trình năm nay đặc biệt dày đặc, không chỉ gồm các show trong lịch chính thức mà còn có những màn trình diễn bên ngoài, tiệc thời trang, sự kiện khai trương và các hoạt động bên lề. Ralph Lauren, Coach, Cult Gaia và Rachel Comey thậm chí tổ chức show từ ngày 9/9, trước thời điểm lịch chính thức bắt đầu.

Một trong những điểm đáng chú ý là sự trở lại của các thương hiệu và nhà thiết kế có vị trí lâu năm. Tommy Hilfiger trở lại New York Fashion Week, trong khi Diane von Furstenberg lần đầu xuất hiện trong lịch chính thức sau 9 năm. Sabyasachi Mukherjee cũng trở lại tuần lễ thời trang này sau khoảng hai thập niên, đưa thẩm mỹ và kỹ thuật thủ công Ấn Độ vào một trong những sân khấu thời trang lớn nhất thế giới.

Trên sàn diễn, các bộ sưu tập cho thấy thời trang New York vẫn xoay quanh khả năng mặc và cá tính riêng. Ở cấp độ xu hướng, Vogue ghi nhận mùa Xuân/Hè 2027 nổi bật với những chi tiết nhấn vào vòng eo, vẻ nữ tính gợi cảm, thiết kế có tính mô-đun và cảm hứng từ thập niên 1960. Một số nhà mốt cũng tiếp tục khai thác sportswear, Americana, denim và những hình ảnh quen thuộc của văn hóa đường phố Mỹ.

Thương hiệu Tommy Hilfiger (trái) và Sabyasachi Mukherjee trở lại New York Fashion Week sau nhiều năm vắng bóng. Ảnh: David ‘Dee’ Delgado, Caitlin Ochs/Reuters.

Tinh thần này thể hiện khá rõ ở R13, nơi denim, punk và thẩm mỹ thập niên 1990 được tái cấu trúc cùng cảm hứng Americana. Trong khi đó, Fforme chuyển sang những đường cắt tuyến tính, hình học và cảm hứng từ thập niên 1920, 1930 và 1960.

New York Fashion Week năm nay cũng cho thấy công nghệ ngày càng hiện diện trong quá trình sáng tạo thời trang. Google hợp tác với một số nhà thiết kế để phát triển các công cụ AI phục vụ hình dung bộ sưu tập và quá trình chuẩn bị trước show.

Bên cạnh sàn diễn, các bữa tiệc, sự kiện nghệ thuật và hoạt động cộng đồng tiếp tục là một phần quan trọng. CFDA tổ chức sự kiện khai màn tại New York, đồng thời triển khai chương trình NYFW Live tại Rockefeller Center để đưa các show đến gần công chúng hơn.

Vì vậy, vụ việc liên quan Steven Kolb trở thành một điểm gây chú ý trong một tuần lễ vốn được định hình bởi sự trở lại của các tên tuổi lớn, sự xuất hiện của thế hệ nhà thiết kế mới và những thử nghiệm về cách tổ chức show thời trang.