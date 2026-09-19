Sao Mai 2026 công bố 16 thí sinh vào chung kết, tìm kiếm tài năng toàn diện

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức họp báo công bố 16 thí sinh vào Vòng Chung kết Giải Sao Mai 2026. Các gương mặt được lựa chọn qua Vòng Sơ loại và Vòng Tuyển chọn tại hai khu vực phía Bắc và phía Nam.

Top 16 thí sinh chính thức bước vào Vòng Chung kết Giải Sao Mai 2026.

Chương trình lên sóng lúc 21h Chủ nhật hằng tuần, từ ngày 27/9 đến 29/11 trên VTV3 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Đêm Chung kết và trao giải diễn ra ngày 22/11 - nằm trong tuần lễ hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 - ngày lễ văn hóa quốc gia được tổ chức lần đầu tiên vào năm nay.

Giọng hát đẹp cần đi cùng bản lĩnh sân khấu

Điểm nhấn của Sao Mai 2026 là tiêu chí tìm kiếm tài năng toàn diện. Bên cạnh kỹ thuật thanh nhạc, thí sinh được đánh giá ở tư duy âm nhạc, khả năng xử lý tác phẩm, làm chủ sân khấu và truyền tải cảm xúc đến khán giả.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Vọng Ngàn, Trưởng Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Sao Mai 2026, nhấn mạnh, cuộc thi mong muốn phát hiện những nghệ sĩ có khả năng phát triển nghề nghiệp lâu dài. Theo ông, giọng hát đẹp có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng bản lĩnh sân khấu và nhân cách nghề nghiệp mới là những yếu tố giúp nghệ sĩ giữ được tình cảm của công chúng.

“Các bạn hãy hát lên bằng sự trung thực, bằng lòng tự trọng nghề nghiệp và tỏa sáng bằng đam mê thực chất. Giải thưởng rồi cũng sẽ có chủ nhân, nhưng dấu ấn các bạn ở lại trong lòng công chúng mới là giá trị nghệ thuật bền vững nhất”, ông Nguyễn Vọng Ngàn nhắn nhủ các thí sinh.

Ông Nguyễn Vọng Ngàn, Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Sao Mai 2026, phát biểu tại chương trình.

Theo định hướng của mùa giải, mỗi vòng thi là sự tranh tài trên hai yếu tố cốt lõi: Giọng hát xuất sắc và khả năng trình diễn đặc sắc, giàu cảm xúc. Cuộc thi dành cho thí sinh từ 18 đến 30 tuổi, đề cao sự đa năng và màu sắc âm nhạc riêng của người dự thi.

Sao Mai 2026 tiếp tục chú trọng gìn giữ, phát triển âm nhạc dân gian và âm nhạc chính thống. Các giá trị truyền thống được thể hiện bằng cách làm gần gũi với âm nhạc đại chúng, hướng tới đời sống nghe nhìn của khán giả trẻ.

Tạo cơ hội để thí sinh tiếp tục làm nghề

Vòng Chung kết dự kiến gồm 10 chương trình, trong đó có 8 đêm truyền hình trực tiếp, gồm 7 đêm thi được tổ chức tại Đài Truyền hình Việt Nam và 1 đêm gala dự kiến diễn ra tại quảng trường biển Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Hội đồng giám khảo Vòng Chung kết có 3 thành viên xuyên suốt và 2 giám khảo khách mời thay đổi hằng tuần. Riêng đêm Chung kết và trao giải, số giám khảo khách mời dự kiến từ 4 đến 6 người.

Các khách mời trao đổi tại họp báo công bố 16 thí sinh vào vòng chung kết Sao Mai 2026, ngày 18/9 tại Hà Nội.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 2 Giải Ba cùng các giải Khán giả bình chọn, Ấn tượng, Phong cách và Triển vọng. Thí sinh đoạt giải nhận cúp kỷ niệm, giấy chứng nhận của Đài Truyền hình Việt Nam và tiền thưởng theo quy định của Ban Tổ chức.

Bên cạnh giải thưởng, những thí sinh đạt thành tích cao sẽ được tạo điều kiện tham gia các chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Đây là hướng đồng hành nhằm giúp các giọng ca trẻ tiếp tục có môi trường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp sau cuộc thi.

Ông Nguyễn Vọng Ngàn cho biết, sau Vòng Chung kết, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cuộc thi và chương trình nghệ thuật để giới thiệu những tài năng trưởng thành từ Sao Mai đến công chúng. Ban Tổ chức đồng thời cam kết tổ chức cuộc thi công tâm, minh bạch và chuyên nghiệp.