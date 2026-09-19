Tỉnh Bách Nhiên có 4 phim chờ chiếu sau thành công của 'Đầu xuân tươi sáng'

Tỉnh Bách Nhiên nhận được nhiều sự quan tâm sau khi trở lại màn ảnh với vai Loan Niệm trong Đầu xuân tươi sáng. Nam diễn viên được cho là đã tăng hơn 3 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.

Hiện anh có 4 bộ phim đang chờ phát sóng gồm Nhất khúc tam sênh, Dạ bất thu, Cốc vũ và Gia hữu thất lang. Các tác phẩm thuộc nhiều thể loại, mang đến cho Tỉnh Bách Nhiên những hình tượng khác biệt.

Tỉnh Bách Nhiên có khả năng tái ngộ Lưu Diệc Phi sau 8 năm

Đáng chú ý nhất là Nhất khúc tam sênh, bộ phim hợp tác cùng Lưu Diệc Phi. Tác phẩm hoàn tất ghi hình từ năm 2018 nhưng chưa thể lên sóng do nam diễn viên Triệu Lập Tân, người đảm nhận vai nam thứ, vướng tranh cãi liên quan đến những phát ngôn trên mạng xã hội và bị liệt vào danh sách nghệ sĩ có bê bối.

Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Diệc Phi trong "Nhất khúc tam sênh". Ảnh: QQ

Dù ê-kíp từng sử dụng công nghệ AI để thay đổi gương mặt nhân vật của Triệu Lập Tân, bộ phim vẫn chưa được phát hành. Tuy nhiên, theo Upmedia, sau khi Tỉnh Bách Nhiên nổi tiếng trở lại, Mango TV đã mua bản quyền Nhất khúc tam sênh. Tác phẩm được cho là sẽ sớm công bố lịch chiếu sau 8 năm trì hoãn.

Phim thuộc thể loại kỳ ảo, Lưu Diệc Phi vào vai một bà chủ sở hữu năng lực chế tạo hương liệu đặc biệt, có thể giúp những người vướng mắc trong chuyện tình cảm tháo gỡ khúc mắc trong lòng. Trong khi đó, Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận vai Diệp Thân, một thanh niên tài giỏi, có khả năng châm cứu, trọng tình trọng nghĩa, thông minh và dũng cảm.

Tác phẩm được kỳ vọng sẽ lên sóng sau 8 năm. Ảnh: Weibo

Ban đầu, bộ phim có 67 tập nhưng sau đó được rút xuống còn 55 tập do nhân vật của Triệu Lập Tân có nhiều cảnh quay. Tác phẩm cũng được đổi tên từ Nam yên trai bút lục thành Nhất khúc tam sênh.

Thử sức với hình tượng mạnh mẽ trong Dạ bất thu

Trong Dạ bất thu, Tỉnh Bách Nhiên vào vai Kiều Tam Nhất, thành viên nòng cốt của một đội đặc nhiệm hoạt động trong bối cảnh chiến tranh.

Tỉnh Bách Nhiên trong "Dạ bất thu". Ảnh: Weibo

Kiều Tam Nhất vốn xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng quyết định gia nhập quân đội để tìm kiếm cha ruột. Nhân vật được xây dựng theo hình tượng một người đàn ông thô ráp, mạnh mẽ, khác biệt với vẻ ngoài chỉn chu và thanh lịch thường thấy ở Tỉnh Bách Nhiên.

Sự thay đổi về ngoại hình cùng khí chất của nam diễn viên khiến dự án nhận được sự chú ý từ khán giả ngay từ những hình ảnh đầu tiên.

Trailer phim "Dạ bất thu":

Đảm nhận vai cán bộ thuế trong Cốc vũ

Cốc vũ lấy bối cảnh năm 1994, xoay quanh 3 nhân vật Âu Dương Húc, Nghiêm Bình An và Chu Hải Dương. Họ gặp nhau từ một vụ án hóa đơn giả, sau đó cùng phối hợp điều tra nhiều vụ việc liên quan đến thuế.

Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận vai Âu Dương Húc, cán bộ thanh tra thuế tại Cục Thuế thành phố Xuân Giang. Trong phim, anh có nhiều màn phối hợp cùng Tôn Nghệ Châu và Trương Tụng Văn.

Nam diễn viên vào vai cán bộ thuế. Ảnh: Sina

Hình ảnh Tỉnh Bách Nhiên diện đồng phục, thể hiện một cán bộ thuế thông minh và chuyên nghiệp, nhận được nhiều sự quan tâm. Đáng chú ý, mối quan hệ giữa nhân vật của anh và nhân vật do Trương Tụng Văn thủ vai có sự thay đổi đáng kể, từ anh em trở thành đối thủ.

Chủ động phơi nắng để phù hợp với vai diễn

Gia hữu thất lang lấy bối cảnh từ thập niên 1970 đến 1990, kể về cuộc đời nhiều biến động của một gia đình có 7 người con trai tại khu tập thể Hạnh Phúc, thành phố Hoài Thành.

Tỉnh Bách Nhiên vào vai Lương Đông Cường, người con trai thứ 4 trong gia đình. Nhân vật có tính cách chính trực, nhiệt huyết, luôn chăm sóc người anh thứ 2 bị tổn thương tinh thần và kiên trì tìm kiếm những người con thất lạc.

Tỉnh Bách Nhiên trong phim "Gia hữu thất lang".

Đây được cho là một trong những tác phẩm có nhiều cảnh khóc nhất của Tỉnh Bách Nhiên kể từ khi gia nhập làng giải trí. Để phù hợp với hình tượng người lớn lên trong khu tập thể, nam diễn viên còn chủ động phơi nắng nhằm sở hữu làn da rám nắng, tạo vẻ ngoài gần gũi và chân thực hơn.

Với 4 dự án thuộc nhiều thể loại cùng loạt vai diễn khác biệt, những bộ phim chờ chiếu của Tỉnh Bách Nhiên đang nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Nguồn: Upmedia, Video: iQIYI