7 nam phụ phim Hoa ngữ khiến khán giả rung động

1. Ngô Bách Tùng - Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp

Do Cao Chí Đình thủ vai, Ngô Bách Tùng là chàng vận động viên bơi lội trung học tràn đầy năng lượng trong Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp. Trên sân tập, anh nghiêm túc và quyết tâm, nhưng bên ngoài lại là một chàng trai vui vẻ, tinh nghịch và đáng yêu.

Đằng sau vẻ ngoài vô tư ấy là những tổn thương đến từ mối quan hệ với cha. Đặc biệt, tình cảm Bách Tùng dành cho Trần Tiểu Hy khiến khán giả không ít lần xót xa. Dù không phải người được cô lựa chọn, anh vẫn trở thành một trong những nam phụ được yêu thích nhất của dòng phim thanh xuân Hoa ngữ.

2. Vương Kim Lý - Nghỉ! Nghiêm! Anh Yêu Em

Vương Kim Lý do Vương Dĩ Luân đảm nhận trong Nghỉ! Nghiêm! Anh Yêu Em là kiểu nam phụ vừa xuất hiện đã dễ dàng gây thương nhớ. Thẳng thắn, tự tin và có phần nổi loạn, Kim Lý nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ vẻ ngoài cuốn hút cùng phong thái đầy cá tính.

Màn theo đuổi Thiệu Hy của anh càng khiến khán giả dễ rơi vào “hội chứng nam phụ”. Từ nụ cười, má lúm đồng tiền đến phong cách có phần bất cần, Kim Lý hội tụ gần như đầy đủ những yếu tố khiến một nam phụ trở nên khó quên.

3. Simba - Không Thể Ôm Lấy Em

Trong Không Thể Ôm Lấy Em, Đới Cảnh Diệu vào vai Simba, người bạn thuở nhỏ của Lý Thi Nhã và cũng là một ma cà rồng.

Simba mang vẻ ngoài phóng khoáng, bất cần nhưng bên trong lại chất chứa nhiều tổn thương từ quá khứ. Anh đặc biệt quan tâm đến Thi Nhã và không dễ dàng chấp nhận khi Giang Chí Hạo dần bước vào cuộc sống của cô.

Chính sự đối lập giữa vẻ ngoài mạnh mẽ và nội tâm nhiều tổn thương giúp Simba trở thành một nam phụ có chiều sâu, thay vì chỉ đơn thuần là hình mẫu bad boy quen thuộc.

4. Đường Sơn Hải - Chim Sẻ

Trương Nhược Quân ghi dấu ấn với vai Đường Sơn Hải trong Chim Sẻ, bộ phim lấy bối cảnh Thượng Hải đầu thế kỷ 20.

Đường Sơn Hải là một điệp viên ngầm thông minh, quyết đoán và trung thành. Bên ngoài lạnh lùng, cứng rắn nhưng bên trong lại ẩn chứa sự dịu dàng và nhiều bí mật.

Nhân vật được xây dựng với nhiều lớp tính cách, giúp Trương Nhược Quân có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất. Chính ánh mắt, khí chất bí ẩn cùng sự điềm tĩnh của Đường Sơn Hải đã khiến nhân vật này nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả.

5. Hoa Thác Dã -Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc

Hoa Thác Dã do Ngô Kiến Hào thủ vai là hình mẫu nam phụ kinh điển của màn ảnh Đài Loan. Anh là người bạn thân luôn ở bên cạnh nữ chính nhưng lại âm thầm dành cho cô tình cảm sâu sắc.

Điều khiến Thác Dã được yêu thích chính là cách anh luôn quan tâm và bảo vệ người mình yêu, dù biết tình cảm ấy có thể không được đáp lại. Những cảm xúc bị kìm nén của nhân vật, đặc biệt trong những khoảnh khắc tỏ tình, từng khiến không ít khán giả đau lòng.

6. Từ Tinh Thành - Hứa Bạn Phù Sinh Nhược Mộng

Trong Hứa Bạn Phù Sinh Nhược Mộng, Chu Khải Văn đảm nhận vai Từ Tinh Thành, một thiếu gia xuất thân từ gia đình quyền thế.

Tinh Thành sở hữu tính cách thẳng thắn, can đảm và tràn đầy năng lượng. Anh không ngại bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh, thậm chí sẵn sàng đối đầu với chính cha mình.

Sự tự tin cùng vẻ ngoài nổi bật giúp Từ Tinh Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đây cũng là kiểu nam phụ khiến khán giả dễ đặt câu hỏi: Tại sao người tốt như vậy lại không phải nam chính?

7. Triệu Lan Chỉ -Thịnh Đường Huyễn Dạ

Trương Vũ Kiếm vào vai Triệu Lan Chỉ trong Thịnh Đường Huyễn Dạ, một vị quan chính trực luôn đặt công lý lên hàng đầu.

Không chỉ dũng cảm và có trách nhiệm, Lan Chỉ còn khiến người xem rung động bởi cách anh âm thầm quan tâm đến Diệp Viên An. Những hành động nhỏ nhưng đầy chân thành của nhân vật khiến chuyện tình này trở thành một trong những điểm khiến khán giả tiếc nuối.

Đáng tiếc, Lan Chỉ vẫn là nam phụ. Và có lẽ đó cũng chính là lý do những khoảnh khắc của anh với nữ chính càng khiến khán giả dễ “lụy” hơn.