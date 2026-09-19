Tùng Dương liều lĩnh tổ chức concert 40.000 khán giả

Tùng Dương thông báo tổ chức concert tại sân vận động Mỹ Đình vào tháng 12 tới. Với quy mô khoảng 40.000-50.000 khán giả, Tùng Dương thừa nhận đây là đêm nhạc lớn nhất trong sự nghiệp.

“Với quy mô lần này, tôi mong muốn học được nhiều điều. Tôi nghĩ sẽ mang tới khán giả chân dung âm nhạc để thông qua đó kết nối tất cả khán giả. Đương nhiên, đây là quyết định liều lĩnh. Nhưng làm nghệ sĩ là phải liều. Tôi không muốn làm gì đó an toàn. Nhất là hiện giờ tôi có tuổi rồi nên không thể cứ giậm chân tại chỗ được”, Tùng Dương chia sẻ.

Áp lực của Tùng Dương

Giọng ca sinh năm 1983 thừa nhận với việc lần đầu tổ chức đêm nhạc ở sân vận động, anh gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, với bản tính liều lĩnh, muốn thử thách bản thân, anh quyết định thực hiện đêm nhạc. Bên cạnh đó, việc nhận được nhiều tình cảm yêu thương từ nhiều thế hệ khán giả khiến Tùng Dương quyết định thực hiện concert lần này.

Theo Tùng Dương, để thực hiện được đêm nhạc lần này, ê-kíp của anh sẽ có lượng người rất đông đảo. Trong đó, ít nhất 500-600 người đảm nhận nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn khán giả vào các khu.

Đêm nhạc lần này có khách mời Phùng Khánh Linh, GreyD cùng một số gương mặt chưa được tiết lộ. Theo Tùng Dương, những gương mặt trẻ sẽ mang tới năng lượng hiện đại, mới mẻ cho đêm nhạc. Ca sĩ khen ngợi Phùng Khánh Linh, GreyD có tư duy âm nhạc trẻ trung lại sở hữu giọng hát lẫn khả năng trình diễn tốt.

Tùng Dương lần đầu tổ chức concert ở sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: NVCC.

Về bài toán doanh thu, Tùng Dương cho biết seat map của concert sẽ có nhiều khu vực với mức giá hợp lý để tất cả đối tượng khán giả cũng có thể tham dự.

"Đương nhiên làm gì cũng cần kinh phí. Thời gian qua, tôi phải gác nhiều kế hoạch để tập trung cho concert lần này. Bên cạnh đó, cũng có những đơn vị tài trợ song hành cùng dự án lần này của tôi. Thú thật tôi cũng lo lắm, không biết như thế nào, nhưng đã lên lưng ngựa thì phải phi thôi", ca sĩ nói.

Concert của Tùng Dương có gần 40 tác phẩm được dàn dựng cho không gian sân vận động cùng hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, visual art, múa đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại.

Cách giải bài toán

Tùng Dương cho biết thêm concert lần này sẽ khác biệt hoàn toàn những đêm nhạc, sự kiện âm nhạc đã diễn ra. Ngoài đảm bảo visual với đèn LED lớn cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng, Tùng Dương và ê-kíp sẽ đảm bảo về chất lượng âm nhạc, khai thác yếu tố hiện đại kết hợp chất liệu dân gian, truyền thống.

“Tùng Dương đã đau đáu việc tổ chức đêm nhạc trong nhà nhiều rồi nên muốn làm gì bùng nổ hơn. Đây là điều anh ấy trăn trở 2-3 năm nay rồi. Mỗi lần diễn ở sân khấu trong nhà, anh ấy dường như chưa thỏa mãn nên phải ra sân vận động để phô trương hết giọng hát và năng lượng. Về phần âm nhạc, concert lần này sẽ có những tiết mục phù hợp với không gian ngoài trời”, Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng chia sẻ.

Phùng Khánh Linh là một trong những khách mời tham gia concert. Ảnh: NVCC.

Là khách mời trong đêm nhạc, Phùng Khánh Linh tâm sự cô biết âm nhạc của Tùng Dương từ thời bé. Qua đó, với cô, đàn anh là người nghệ sĩ đáng để học hỏi, noi theo về âm nhạc, giọng hát lẫn năng lượng. Do đó, khi nhận được lời mời tham gia concert của đàn anh, cô cảm thấy rất vinh dự. Nữ ca sĩ thậm chí lập tức sáng tác 2 ca khúc mới phù hợp với concept của concert lần này của đàn anh.

Khi được hỏi có lo lắng bị đàn anh lấn át về giọng hát, Phùng Khánh Linh chia sẻ: "Tôi biết anh Tùng Dương rất nâng đỡ nghệ sĩ trẻ, trong quá trình làm nghề lẫn khán giả. Anh ấy sẽ có những cách để mỗi người có phần tỏa sáng riêng. Do đó, tôi không quá áp lực khi tham gia đêm nhạc của anh Dương".

Tùng Dương nói thêm với một tiết mục song ca, điều quan trọng là sự hòa quyện, ăn ý với nhau để mang tới phần trình diễn tốt nhất.

"Tôi từng chia sẻ, ngày xưa tôi hát cho bản thân, khoe chất giọng, nốt cao. Còn hiện giờ, tôi muốn đi sâu vào bên trong nội tâm hơn với một Tùng Dương biết lắng nghe, chia sẻ. Do đó, khi song ca, sẽ không có chuyện lấn át hay phô diễn ai", Tùng Dương nói thêm.