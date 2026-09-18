Ngày chuẩn bị trước 'Trạm Yêu Concert 5' - Sẵn sàng bùng nổ tại Hà Nội

Khán giả đổi vé thành công tại sự kiện

"Trạm Yêu Concert" mùa 5 mang chủ đề "Ga chờ cảm xúc" sẽ chính thức diễn ra tối 19.9 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình quy tụ 10 nghệ sĩ đến từ nhiều thế hệ như Quốc Thiên, Bùi Công Nam, Vũ., Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, Phùng Khánh Linh, Hà An Huy, Cheng, 14 Casper và Bon Nghiêm.

Lấy hình ảnh "Ga chờ cảm xúc" làm điểm nhấn, đêm nhạc được xây dựng với nhiều tiết mục và cung bậc cảm xúc khác nhau.

Khán giả hào hứng check-in tại các khu vực tiểu cảnh mang đậm dấu ấn của "Ga chờ cảm xúc"

Khoảnh khắc tập duyệt trong buổi tổng duyệt trước giờ diễn

Không gian Cung Điền kinh Mỹ Đình trước giờ diễn ra "Trạm Yêu Concert 5: Ga chờ cảm xúc"

Sân khấu chính theo chủ đề "Ga chờ cảm xúc" đã hoàn thiện, sẵn sàng đón khán giả

Mọi công tác chuẩn bị cuối cùng đã hoàn tất, sẵn sàng phục vụ chương trình tối 19.9