Ngày chuẩn bị trước 'Trạm Yêu Concert 5' - Sẵn sàng bùng nổ tại Hà Nội
Chỉ còn 1 ngày nữa, “Trạm Yêu Concert 5: Ga chờ cảm xúc” sẽ diễn ra tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Công tác chuẩn bị đang được hoàn tất, từ âm thanh, ánh sáng, sân khấu đến khu vực đổi vé, sẵn sàng đón khán giả.
"Trạm Yêu Concert" mùa 5 mang chủ đề "Ga chờ cảm xúc" sẽ chính thức diễn ra tối 19.9 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình quy tụ 10 nghệ sĩ đến từ nhiều thế hệ như Quốc Thiên, Bùi Công Nam, Vũ., Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, Phùng Khánh Linh, Hà An Huy, Cheng, 14 Casper và Bon Nghiêm.
Lấy hình ảnh "Ga chờ cảm xúc" làm điểm nhấn, đêm nhạc được xây dựng với nhiều tiết mục và cung bậc cảm xúc khác nhau.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/ngay-chuan-bi-truoc-tram-yeu-concert-5-san-sang-bung-no-tai-ha-noi-266661.html