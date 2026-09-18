Đàm Tùng Vận vượt mặt Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba

Sự trở lại của Đàm Tùng Vận với Lan Hương Như Cố đang tạo nên một trong những diễn biến đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ tháng 9. Chỉ sau khoảng 5 ngày phát sóng, bộ phim đã vượt mốc 30.000 điểm nhiệt độ trên Tencent Video, đồng thời duy trì vị trí nổi bật trong khung giờ phát sóng của CCTV8. Thành tích mới khiến tên tuổi Đàm Tùng Vận tiếp tục được đặt cạnh Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba khi bàn về khả năng thu hút khán giả truyền hình.

Theo dữ liệu được truyền thông Trung Quốc công bố, Lan Hương Như Cố khởi đầu ở mức hơn 23.000 điểm nhiệt độ trên Tencent Video trước khi tăng liên tục và vượt 30.000. Trên truyền hình, phim cũng đứng trong nhóm dẫn đầu khung giờ của CCTV8, với mức đỉnh theo hệ thống Khốc Vân vượt 1,7 phần trăm.

Lan Hương Như Cố vượt mốc 30.000 điểm nhiệt độ trên Tencent Video sau khoảng 5 ngày phát sóng, trở thành thành tích mới đáng chú ý của Đàm Tùng Vận.

Điều đáng chú ý là Lan Hương Như Cố không dựa hoàn toàn vào chuyện tình cảm giữa hai nhân vật chính. Tác phẩm đặt trọng tâm vào hành trình sinh tồn và trưởng thành của Thẩm Gia Lan, do Đàm Tùng Vận thể hiện. Từ một tiểu thư của gia đình quyền quý, nhân vật mất tất cả sau biến cố rồi phải sống dưới thân phận Hứa Lan Hương, từng bước tìm lại quyền quyết định cuộc đời mình.

Đàm Tùng Vận tiếp tục phát huy sở trường ở kiểu nhân vật có vẻ ngoài mềm mại nhưng nội tâm bền bỉ. Thẩm Gia Lan không thường xuyên giải quyết khó khăn bằng những màn đối đầu dữ dội. Sức mạnh của nhân vật nằm ở khả năng quan sát, sự bình tĩnh và cách ứng xử linh hoạt trong hoàn cảnh bất lợi. Lối diễn tiết chế giúp Đàm Tùng Vận tạo được cảm giác gần gũi cho một nhân vật cổ trang vốn có nhiều biến cố.

Từ Lấy danh nghĩa người nhà đến những dự án gần đây, Đàm Tùng Vận duy trì sự hiện diện ổn định trên cả truyền hình lẫn các nền tảng trực tuyến.

Thành tích của Lan Hương Như Cố càng được chú ý khi đặt cạnh chuỗi tác phẩm trước đó của nữ diễn viên. Trong năm 2026, Núi và biển của tôi từng ghi nhận rating trung bình 2,226 phần trăm theo số liệu CVB được các nguồn dẫn lại, trở thành một trong những tác phẩm có hiệu quả phát sóng nổi bật trên CCTV8.

Xa hơn, Lấy danh nghĩa người nhà từng tạo tiếng vang lớn khi phát sóng trên đài Hồ Nam. Quy lộ và Em đẹp hơn cả ánh sao cũng ghi nhận thành tích tốt trong năm phát sóng. Trong khi đó, Điều tuyệt vời nhất của chúng ta vẫn được nhắc tới như một trong những tác phẩm thanh xuân tiêu biểu của Đàm Tùng Vận với điểm số cao trên Douban.

Không chủ yếu dựa vào sức nóng lưu lượng, Đàm Tùng Vận tạo dấu ấn bằng khả năng duy trì sức hút của tác phẩm qua nhiều thể loại.

Chính chuỗi thành tích này tạo nên khác biệt khi Đàm Tùng Vận được đặt cạnh Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo thống kê được một số truyền thông Trung Quốc dẫn lại, Đàm Tùng Vận có 6 tác phẩm phát trong khung giờ vàng từng lọt nhóm dẫn đầu rating cuối năm của đài phát sóng, trong đó 5 phim đứng đầu năm. Xét riêng tiêu chí hiệu quả phát sóng truyền hình này, thành tích của cô được đánh giá nhỉnh hơn hai đồng nghiệp cùng thế hệ.

Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn sở hữu những lợi thế rất khác. Dương Tử có nhiều dự án đạt lượng xem trực tuyến và mức độ thảo luận cao, đồng thời sở hữu lượng khán giả ổn định qua nhiều thể loại. Địch Lệ Nhiệt Ba lại nổi bật nhờ độ nhận diện, lượng người theo dõi lớn và sức ảnh hưởng mạnh trong lĩnh vực thời trang lẫn quảng cáo.

Đàm Tùng Vận, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu những thế mạnh khác nhau khi xét về thành tích tác phẩm, độ nhận diện và sức ảnh hưởng với khán giả.

Đàm Tùng Vận đi theo hướng khác. Nữ diễn viên sinh năm 1990 hiếm khi được xếp vào nhóm ngôi sao dựa nhiều vào lưu lượng, nhưng lại duy trì khả năng tiếp cận khán giả đại chúng thông qua tác phẩm. Từ phim thanh xuân, hiện đại đến cổ trang, cô thường lựa chọn những nhân vật có hành trình trưởng thành rõ nét và phù hợp với lối diễn tự nhiên vốn là thế mạnh.

Lan Hương Như Cố cũng cho thấy chiến lược này vẫn còn hiệu quả. Ngoài thành tích phát sóng, tác phẩm được chú ý nhờ phần bối cảnh và mỹ thuật được đầu tư. Đoàn phim được giới thiệu đã dành nhiều tháng chuẩn bị, xây dựng khu ngoại cảnh quy mô lớn nhằm tạo nên không gian phủ đệ, đình viện và đời sống cổ trang có tính thống nhất.

Việc Lan Hương Như Cố nhanh chóng vượt 30.000 điểm nhiệt độ không phải một thành tích đứng riêng lẻ trong sự nghiệp Đàm Tùng Vận. Nó tiếp nối chuỗi dự án giúp nữ diễn viên duy trì độ ổn định hiếm thấy về hiệu quả phát sóng.

Lan Hương Như Cố trở thành dấu mốc mới cho thấy khả năng duy trì sức hút với khán giả đại chúng của Đàm Tùng Vận.

Nếu Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba có những thế mạnh riêng về lượng người hâm mộ và sức ảnh hưởng đại chúng, Đàm Tùng Vận đang tạo lợi thế bằng một thước đo khác. Đó là khả năng liên tục đưa các nhân vật của mình đến với lượng khán giả rộng và duy trì thành tích qua nhiều năm. Lan Hương Như Cố hiện trở thành dấu mốc mới củng cố vị trí đặc biệt ấy của Đàm Tùng Vận.