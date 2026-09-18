Tùng Dương chơi lớn trong live concert 50.000 người tại sân vận động Mỹ Đình

Live concert đánh dấu 25 năm làm nghề

Sau 25 năm bền bỉ kiến tạo con đường nghệ thuật riêng, Tùng Dương quyết định thực hiện live concert lần thứ 15 và có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp.

Gửi gắm thông điệp qua tên gọi "Bay về phía mặt trời", Tùng Dương trải lòng rằng "mặt trời" chính là quê hương, gia đình, khán giả và những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn.

“Bay về phía mặt trời” là live concert thứ 15 và có quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp của Tùng Dương. (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Ở chặng đường hiện tại, anh không còn nhu cầu phô diễn kỹ thuật hay những nốt cao mà mong muốn dùng âm nhạc để kết nối, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và hướng tới sự an định trong tâm.

"Chữ "bay" trong tên gọi live concert không chỉ mang ý nghĩa của sự chinh phục mà còn biểu đạt một trạng thái sống: không ngừng vận động, không ngừng vượt khỏi giới hạn cũ, không ngừng tìm kiếm những vùng sáng tạo chưa từng đặt chân tới.

Tôi vẫn muốn đi xa hơn trong âm nhạc, muốn thử những điều mình chưa từng làm. Nhưng càng đi, tôi càng hiểu sâu hơn về nguồn cội và những điều thực sự quan trọng với mình", ca sĩ nói.

Với Tùng Dương, đây không phải là một sự kiện tổng kết sự nghiệp. Ca sĩ coi đây là dấu mốc để anh nhìn lại hành trình đã qua từ điểm nhìn của hiện tại và tiếp tục tiến về phía trước.

Tùng Dương chia sẻ: "Tôi vẫn muốn đi xa hơn trong âm nhạc, muốn thử những điều mình chưa từng làm. Nhưng càng đi, tôi càng hiểu sâu hơn về nguồn cội và những điều thực sự quan trọng với mình".

Khi Tùng Dương bắt tay với gen Z

Live concert "Bay về phía mặt trời" sẽ được tổ chức tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình với sức chứa lên tới 40.000-50.000 khán giả. Tại đây, ca sĩ cùng ê kíp chiêu đãi khán giả với khoảng 30 tiết mục, gần 40 tác phẩm được dàn dựng.

Khán giả sẽ gặp lại những ca khúc gắn với tên tuổi anh nhưng trong những bản phối, cấu trúc và hình thức trình diễn mới. Bên cạnh đó là những tác phẩm chưa từng được Tùng Dương thể hiện trên sân khấu.

Phùng Khánh Linh (bên phải) là 1 trong 5 nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong concert của Tùng Dương. (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Một đường dây quan trọng của chương trình là tính xuyên thế hệ. Từ những thế hệ nhạc sĩ gạo cội đã để lại dấu ấn trong lịch sử âm nhạc Việt Nam đến các nhạc sĩ trẻ của đời sống đương đại, các tác phẩm được đặt cạnh nhau không theo tuổi đời mà theo mạch cảm xúc và tư tưởng của live concert.

Đặc biệt, không gian sân vận động được dàn dựng với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, visual art, múa đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại.

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng tiết lộ Tùng Dương đã có ý định làm show ngoài trời từ 2-3 năm trước.

Theo Nguyễn Hữu Vượng, âm nhạc tại sân vận động sẽ không gói gọn như trong nhà hát mà được thiết kế mang tinh thần bùng nổ, giúp Tùng Dương thỏa sức "đốt cháy" năng lượng và phô diễn chất giọng. Chương trình cũng quy tụ ê kíp hàng đầu như kỹ sư âm thanh Doãn Chí Nghĩa, biên đạo múa Phan Lương cùng hệ thống màn hình LED lên tới 1.600m2.

Đạo diễn visual art Tùng Monkey cùng The Visual 084 phụ trách phần hình ảnh. Theo kế hoạch, visual art không chỉ đóng vai trò minh họa phía sau sân khấu mà được xây dựng như một thành tố song hành với âm nhạc.

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng (bên trái) chia sẻ tại họp báo. (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Một trong những điểm nhấn quan trọng của "Bay về phía mặt trời" là tính kết nối xuyên thế hệ.

Tùng Dương công bố hai khách mời trẻ đầu tiên là Phùng Khánh Linh và Grey D (3 khách mời còn lại vẫn được giữ bí mật). Nam ca sĩ khẳng định việc hợp tác với các nghệ sĩ gen Z giúp anh nạp thêm năng lượng tích cực và hiểu thêm tâm lý của thế hệ trẻ.

Cùng thời điểm diễn ra live concert, Tùng Dương cũng sẽ phát hành album mới mang tên "Xập xình" cùng dự án album "Bay về phía mặt trời", đánh dấu một chương mới đầy năng lượng trong sự nghiệp ca hát.