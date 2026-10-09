Phim Châu Tinh Trì nhận 'cú sốc' trước khi rời rạp

Từng được kỳ vọng đánh dấu màn trở lại ngoạn mục của Châu Tinh Trì sau bảy năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Kungfu Nữ Túc đang trải qua những ngày cuối cùng tại phòng vé Trung Quốc với một nghịch lý khó tin.

Bộ phim mang về hơn 2,3 tỷ nhân dân tệ, trở thành quán quân doanh thu mùa hè 2026, nhưng lại không thể chinh phục số đông khán giả về chất lượng nghệ thuật. Khi thời hạn chiếu rạp dự kiến khép lại vào ngày 10/10 đang đến gần, tác phẩm tiếp tục đối diện những tranh luận gay gắt về kịch bản, diễn xuất và sức hút thực sự của thương hiệu Châu Tinh Trì.

Kungfu Nữ Túc trở thành phim ăn khách nhất mùa hè 2026 tại Trung Quốc nhưng gây tranh cãi về chất lượng.

Ra mắt ngày 11/7, Kungfu Nữ Túc từng tạo nên cơn sốt phòng vé khi thu hơn 500 triệu nhân dân tệ chỉ sau hai ngày đầu công chiếu. Sức hút từ tên tuổi Châu Tinh Trì cùng dàn diễn viên Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng giúp bộ phim thu hút hơn 67 triệu lượt khán giả trong mùa hè. Theo số liệu được công bố khi kết thúc mùa phim, tác phẩm thu 2,315 tỷ nhân dân tệ, vượt qua nhiều đối thủ để giữ ngôi đầu bảng.

Thế nhưng, trái ngược với những con số ấn tượng, điểm đánh giá trên Douban lại trở thành nỗi thất vọng lớn. Từ mức mở điểm 6,6, bộ phim liên tục giảm xuống 6,5 rồi chạm ngưỡng 6,3 vào cuối tháng 8. Đáng chú ý, điểm số thấp này đã xuất hiện từ giai đoạn chiếu rạp, trước khi tác phẩm được đưa lên các nền tảng trực tuyến. Khoảng cách giữa thành tích thương mại và phản hồi của người xem khiến chiến thắng phòng vé của Châu Tinh Trì trở nên kém trọn vẹn.

Dàn diễn viên Kungfu Nữ Túc nhận nhiều ý kiến trái chiều về cách thể hiện chất hài đặc trưng của Châu Tinh Trì.

Ngày 3/10, Kungfu Nữ Túc chính thức phát hành trực tuyến khi vẫn còn thời hạn chiếu rạp. Tưởng chừng đây là cơ hội để tác phẩm tìm kiếm sự công nhận từ nhóm khán giả mới, việc tiếp cận người xem đại chúng lại khiến những điểm yếu của bộ phim tiếp tục bị mổ xẻ. Nhiều bình luận cho rằng tác phẩm quá ồn ào, các tình huống gây cười thiếu tự nhiên và câu chuyện chưa đủ sức tạo nên cảm xúc như những bộ phim kinh điển của Châu Tinh Trì.

Một trong những tranh cãi lớn nhất nằm ở cách xây dựng nhân vật. Với thời lượng 106 phút, bộ phim dành phần lớn thời gian cho những trận đấu kết hợp võ thuật và kỹ xảo, trong khi quá trình trưởng thành của các nữ cầu thủ lại được khai thác tương đối vội vàng. Những mâu thuẫn giữa các thành viên, động cơ chiến đấu hay sự thay đổi trong tâm lý nhân vật chưa có đủ khoảng lặng để thuyết phục người xem.

Những màn tranh tài kết hợp võ thuật và kỹ xảo là điểm nhấn hình ảnh của Kungfu Nữ Túc.

Diễn xuất của bộ ba Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng cũng trở thành tâm điểm bàn luận. Một bộ phận khán giả cho rằng các diễn viên đang cố tái hiện phong cách hài cường điệu của Châu Tinh Trì thay vì tạo dựng bản sắc riêng. Trong khi đó, những người ủng hộ đánh giá cao tinh thần nhiệt huyết, sự duyên dáng và những màn kết hợp võ thuật với bóng đá giàu trí tưởng tượng.

Sự so sánh với Đội Bóng Thiếu Lâm ra mắt năm 2001 càng khiến tác phẩm mới chịu áp lực. Nếu bộ phim kinh điển dành nhiều thời gian khắc họa những con người thất bại tìm lại niềm tin, Kungfu Nữ Túc lại ưu tiên nhịp độ nhanh và các màn trình diễn trên sân cỏ. Thông điệp về ước mơ, lòng kiên trì và tình yêu thể thao vẫn hiện diện, nhưng không phải khán giả nào cũng tìm thấy chiều sâu cảm xúc từng làm nên tên tuổi của Tinh Gia.

Đáng nói, Kungfu Nữ Túc cũng đánh dấu màn trở lại đầy cảm xúc của Châu Tinh Trì. Trong các buổi giao lưu quảng bá, nhà làm phim 64 tuổi nhiều lần xúc động trước tình cảm của người hâm mộ. Những khán giả từng trưởng thành cùng Tuyệt Đỉnh Kungfu, Vua Hài Kịch hay Đội Bóng Thiếu Lâm vẫn dành cho ông sự ủng hộ đặc biệt, bất chấp những tranh luận về chất lượng tác phẩm mới.

Tuy nhiên, thành công thương mại không đồng nghĩa với chiến thắng về nghệ thuật. Khoảng cách giữa doanh thu hơn 2,3 tỷ nhân dân tệ và điểm Douban 6,3 phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong cách công chúng đón nhận tác phẩm. Một bên xem đây là sự trở lại đáng trân trọng của tượng đài điện ảnh Hong Kong, bên còn lại kỳ vọng nhiều hơn vào sự sáng tạo của người từng định nghĩa một phong cách hài riêng biệt.

Châu Tinh Trì xúc động trước tình cảm của người hâm mộ trong hành trình quảng bá phim mới.

Sau hơn 40 năm hoạt động trong ngành điện ảnh, Châu Tinh Trì vẫn chứng minh được sức hút của mình qua doanh thu ấn tượng của Kungfu Nữ Túc. Tuy nhiên, những tranh cãi về chất lượng phim cùng điểm đánh giá liên tục giảm cho thấy khán giả ngày càng khắt khe hơn với các tác phẩm của ông. Đây cũng là thách thức không nhỏ đối với Châu Tinh Trì trong những dự án tiếp theo, khi danh tiếng và yếu tố hoài niệm không còn đủ để bảo đảm sự đón nhận tích cực từ công chúng.