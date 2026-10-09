Múa cổ trang hút đàn ông Việt, có người chi 4 - 5 triệu đồng mỗi tháng để theo học

Học múa cổ trang ở tuổi 40

Tối cuối tuần, thay vì ra ngoài hẹn hò, vợ chồng anh Dũng cùng nhau ăn tối ở nhà. Người đàn ông mở tivi, chọn một bài múa cổ trang và bắt đầu uyển chuyển thực hiện từng động tác theo điệu nhạc. Phía dưới, người vợ liên tục vỗ tay, hào hứng cổ vũ chồng.

Anh Dũng làm nghề kinh doanh tự do, cách đây hơn 2 tháng, người đàn ông 40 tuổi này bất ngờ bén duyên với múa cổ trang sau khi xem những video một người đàn ông Trung Quốc có dáng người mũm mĩm biểu diễn trên mạng. “Những động tác mềm mại, biểu cảm cùng giai điệu đặc trưng của điệu múa khiến tôi bị cuốn hút”, anh Dũng nói.

Thấy những động tác đẹp mắt, biểu cảm cuốn hút, anh nhiều lần học theo trên mạng, rồi múa cho vợ xem. Mỗi lần như vậy, chị đều bật cười thích thú, thậm chí khuyến khích chồng thử đăng ký một lớp học bài bản và sẵn sàng đầu tư tiền để anh theo đuổi.

Vốn muốn tìm một bộ môn rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc, lại thấy vợ thích xem mình biểu diễn, anh Dũng đồng ý với đề nghị của chị. Anh bắt đầu lên mạng tìm các lớp dạy múa để học nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, hành trình tìm lớp học không đơn giản như anh nghĩ.

“Các phòng tập gần nhà từ chối vì không có lớp dành cho nam. Phải mất một thời gian, tôi mới tìm được địa chỉ có nam giới có thể học múa, cách nhà hơn chục cây số”, anh kể.

Anh Dũng học múa cổ trang cùng giáo viên (ảnh cắt từ clip).

Hiện, người đàn ông theo học tại 3 địa điểm khác nhau, mỗi lớp khoảng 10 người. “Trong lớp, có mình tôi là con trai thôi, còn lại là học viên nữ, hồi đầu đi học tôi ngại lắm”, anh kể. May mắn có vợ động viên, cô giáo và các bạn trong lớp hỗ trợ nên anh dần gạt bỏ ngại ngần.

Theo anh Dũng, học phí được tính theo từng bài múa, khoảng 500.000 đồng/bài. Trung bình mỗi tháng, anh dành khoảng 2 - 3 triệu đồng cho việc học và thêm khoảng 2 triệu đồng cho chi phí đi lại.

Những ngày đầu, việc học múa không hề dễ dàng với người đàn ông 40 tuổi. “Thực sự khó khăn vì tôi cũng đứng tuổi, người béo, lại là đàn ông, trong khi bộ môn này yêu cầu sự mềm dẻo”, anh chia sẻ.

Từ những động tác tưởng như đơn giản, anh phải tập đi tập lại để cơ thể dần làm quen với yêu cầu về độ mềm mại, khả năng phối hợp và biểu cảm. Có những động tác, anh phải xem lại nhiều lần, tập từng nhịp tay, bước chân để theo kịp các bạn trong lớp.

Sau hơn 2 tháng tập luyện anh Dũng đã có thể múa được một số bài cơ bản (clip nhân vật cung cấp).

Sau hơn 2 tháng tập luyện, anh Dũng đã có thể thực hiện khoảng 5 - 6 bài múa cổ trang. Múa dần trở thành một phần trong lịch sinh hoạt hằng ngày của người đàn ông trung niên.

Thay vì tập thể dục mỗi sáng, anh dậy từ 6h để đi học múa, sau đó làm việc. Khoảng 17 - 18h, khi có thời gian, anh dành thêm một tiếng để ôn lại các bài mình đã học. “Tôi duy trì tập luyện 6 ngày mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng một giờ”, anh Dũng nói.

Ngoài thời gian trên lớp, những lúc rảnh anh tranh thủ ôn bài, khi thì múa cho vợ xem, lúc lại ra công viên, thậm chí đi chơi, anh cũng tập múa. Từ chỗ tập kín đáo, anh Dũng bắt đầu mạnh dạn múa ở chốn đông người. Thỉnh thoảng, anh còn thay đổi trang phục, thêm một vài phụ kiện hài hước để màn biểu diễn độc đáo hơn. Anh cũng quay lại video đăng tải lên trang cá nhân, ghi lại hành trình học múa của mình. Những hình ảnh của anh nhận được nhiều phản hồi khác nhau từ người xem. “Có người thích, cũng có lời lẽ tiêu cực, nhưng tôi nghĩ, mình tập vì sức khỏe và niềm vui của bản thân nên không quá để ý”, Dũng nói.

Sau hơn 2 tháng tập múa, không chỉ mang lại niềm vui cho vợ, anh Dũng còn cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng, linh hoạt hơn, tinh thần cũng vui vẻ và thoải mái. Anh dự kiến sẽ học thêm các động tác khó hơn để hoàn thiện kỹ năng múa cổ trang của mình.

Nam giới đăng ký học múa tăng

Không chỉ anh Dũng, ngày càng nhiều nam giới tìm đến các lớp múa cổ trang, sẵn sàng chi hàng triệu đồng để học một bài. Nguyễn Đức (30 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết, anh đang cùng các đồng nghiệp theo học một lớp múa để chuẩn bị tiết mục biểu diễn nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Theo Đức, trước đây, anh chưa từng nghĩ mình sẽ học múa. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những video nam giới biểu diễn múa cổ trang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đúng dịp 20/10, khi cơ quan phát động các tiết mục chúc mừng chị em, nhóm đồng nghiệp nam của Đức nảy ra ý tưởng học múa để biểu diễn. “Chúng tôi đăng ký học theo nhóm, mời cô giáo biên đạo. Nhóm học một bài trong 5 buổi, với học phí 700.000 đồng/buổi”, Đức chia sẻ.

Những buổi đầu, cả nhóm tập luyện khá chật vật, vì các động tác đòi hỏi sự mềm dẻo, trong khi tất cả đều là nam giới, thực hiện động tác chưa đồng đều, lúng túng khi phối hợp tay, chân. Sau 3 buổi, nhóm đã nhớ được các động tác cơ bản, song vẫn cần luyện tập thêm để động tác mềm mại hơn.

Nhiều học viên nam sẵn sàng bỏ số tiền lớn để học 1 - 1 cùng giáo viên. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chị Vi An (giáo viên tại Dance68 Studio - trung tâm dạy múa cổ trang ở Hà Nội) cho biết, trước đây, học viên nam chủ yếu là những người theo đuổi bộ môn này để biểu diễn chuyên nghiệp. Gần đây, lượng nam giới đăng ký học tăng đáng kể, chủ yếu trong độ tuổi 25 - 40. “Nếu trước đây học viên nam chỉ chiếm khoảng 10%, tức một lớp 10 người thường chỉ có một nam, thì hiện nay tỷ lệ này đã tăng lên”, chị An nói.

Theo nữ giáo viên, dù chủ động đăng ký học múa, nhiều nam giới vẫn có tâm lý e dè khi tham gia các lớp đông người. Vì vậy, họ thường lựa chọn học riêng 1-1 hoặc học theo nhóm nhỏ khoảng 3 - 4 người.

Ngoài những người tự tìm đến lớp, một số doanh nghiệp cũng đặt giáo viên đến tận văn phòng để hướng dẫn nhân viên nam tập múa, phục vụ các chương trình, sự kiện nội bộ. "Để phù hợp với nhu cầu của học viên, các lớp học cá nhân hoặc buổi dạy tại doanh nghiệp có mức học phí khoảng 600.000 - 800.000 đồng/buổi. Với các lớp học đông người tại trung tâm, học phí khoảng 100.000 đồng/người/giờ", nữ giáo viên cho biết.

Theo chị An, mục đích tìm đến bộ môn này của nam giới cũng đa dạng. Bên cạnh những người học để biểu diễn, một bộ phận đơn giản muốn tìm hoạt động giải trí, rèn luyện cơ thể hoặc quay những video vui nhộn để đăng lên mạng xã hội. Nhóm học viên này trước đây không nhiều nhưng gần đây xuất hiện thường xuyên hơn.

Nữ giáo viên cho biết, việc dạy nam giới cũng có những đặc thù riêng, giáo trình cũng khác so với nữ, tập trung vào việc sửa các lỗi căng cơ, hướng dẫn thả lỏng khớp vai, kiểm soát lực tay và làm quen với độ mềm mại của động tác.

“Nếu một học viên nữ cần khoảng 4 - 5 buổi để học một bài thì học viên nam có thể cần 5 - 7 buổi, tức thời gian lâu hơn khoảng 1,5 lần. Tuy nhiên, nếu tập luyện đều đặn thì các bạn vẫn có thể thực hiện động tác bình thường”, chị An cho biết.