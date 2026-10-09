Hồng Đào báo tin quan trọng ở Mỹ

Sau khi Lên Hương ghi nhận doanh thu gần 94 tỷ đồng tại phòng vé Việt tính đến sáng 7/10, Hồng Đào tiếp tục có bước đi mới khi bộ phim chuẩn bị ra mắt khán giả Bắc Mỹ. Đây là thông tin đáng chú ý với nữ nghệ sĩ, bởi tác phẩm không chỉ tiếp tục hành trình tại thị trường trong nước mà còn được phát hành tại nhiều khu vực của Mỹ.

Mới đây, Hồng Đào chia sẻ danh sách các rạp chiếu Lên Hương tại Mỹ kèm lời nhắn đến khán giả: “Tiểu bang xa ơi! Nhiều bạn nhắn hỏi mình xem phim Lên Hương ở đâu. Dạ đây là danh sách các rạp đây”. Qua bài đăng, nữ nghệ sĩ giải đáp thắc mắc của những khán giả đang sinh sống tại các tiểu bang xa về địa điểm thưởng thức bộ phim.

Lên Hương ghi nhận doanh thu gần 94 tỷ đồng tại phòng vé Việt tính đến sáng 7/10.

Theo thông tin được công bố, Lên Hương với tên quốc tế Luck for Sale sẽ chính thức khởi chiếu tại Bắc Mỹ từ ngày 9/10/2026. Danh sách rạp được công bố trải rộng tại nhiều khu vực của Mỹ, trong đó có California, Texas, Washington, Oregon, Nebraska, Utah, Colorado, Oklahoma, Arizona, New York, Florida, Georgia, Virginia, New Jersey, Maryland, Louisiana, Ohio, Mississippi, Minnesota và Massachusetts.

Đáng chú ý, Lên Hương được phát hành tại những hệ thống rạp lớn như AMC Theatres, Cinemark và Regal. Quy mô này giúp tác phẩm tiếp cận cộng đồng người Việt tại nhiều khu vực, đồng thời mở rộng cơ hội đến với khán giả quốc tế.

Thông tin Lên Hương sang Mỹ xuất hiện trong thời điểm bộ phim đang có thành tích đáng chú ý tại phòng vé Việt. Tính đến sáng 7/10, tác phẩm đạt gần 94 tỷ đồng doanh thu. Con số này giúp Lên Hương tiếp tục nằm trong nhóm phim Việt được quan tâm sau nhiều tuần ra rạp.

Lên Hương với tên quốc tế Luck for Sale sẽ chính thức khởi chiếu tại Bắc Mỹ từ ngày 9/10/2026.

Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, một người phụ nữ có cuộc sống gắn liền với nghề kinh doanh trại hòm. Nhân vật mang nhiều nét gai góc, khép kín nhưng phía sau vẻ ngoài ấy là những tổn thương và mất mát riêng.

Với Hồng Đào, bà Mũi cũng là một vai diễn có màu sắc khác biệt so với hình ảnh mà nữ nghệ sĩ từng thể hiện trên màn ảnh. Nhân vật đòi hỏi sự cân bằng giữa những mảng miếng hài hước và chiều sâu tâm lý, qua đó giúp Hồng Đào tiếp tục phát huy thế mạnh diễn xuất sau nhiều dự án điện ảnh thành công.

Nội dung Lên Hương xoay quanh những con người làm công việc liên quan đến tang lễ và câu chuyện phía sau một cơ sở kinh doanh trại hòm. Phim khai thác các tình huống đời thường theo hướng hài hước nhưng vẫn đặt nhân vật trước những câu chuyện về tình thân, mất mát và lựa chọn trong cuộc sống.

Trước Lên Hương, Hồng Đào đã góp mặt trong nhiều phim điện ảnh đáng chú ý như Mai, Chị Dâu, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, Mang Mẹ Đi Bỏ và Cục Vàng Của Ngoại. Trong đó, Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng, còn Mang Mẹ Đi Bỏ thu hơn 171 tỷ đồng, góp phần giúp tên tuổi Hồng Đào gắn với nhiều tác phẩm có thành tích tốt tại phòng vé.

Sau gần 94 tỷ đồng tại Việt Nam, hành trình của Lên Hương vẫn tiếp tục khi phim chính thức đến với khán giả Bắc Mỹ từ ngày 9/10. Với Hồng Đào, việc tác phẩm có mặt tại nhiều tiểu bang của Mỹ cũng đánh dấu thêm một bước tiến đáng chú ý trong chặng đường hoạt động điện ảnh của nữ nghệ sĩ.