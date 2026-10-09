Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ kinh nghiệm trình diễn với thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Theo Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, áp lực trước đêm Chung khảo là điều khó tránh, đặc biệt với những thí sinh lần đầu bước lên sân khấu lớn. Nàng hậu dành thời gian lắng nghe, trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm, phần nào giúp các thí sinh của năm nay vượt qua tâm lý hồi hộp.

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Với Hà Trúc Linh, những ngày cận đêm thi quan trọng, sức khỏe và tinh thần cần được đặt lên hàng đầu. Nàng hậu khuyên thí sinh ăn uống điều độ, hạn chế những món ăn dễ ảnh hưởng đến vóc dáng như trà sữa, bánh tráng trộn, hạn chế đồ ngọt, gia vị và tinh bột, đồng thời tăng đạm và rau xanh. Đây cũng là kinh nghiệm cô từng áp dụng trong hành trình dự thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

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Theo Trúc Linh, một phần trình diễn tốt không chỉ đến từ hình thể. Khi bước ra sân khấu, thí sinh cần giữ năng lượng tích cực, vui vẻ và tự tin trong mọi tình huống: “Trước khi ra sân khấu, tôi thường ngồi thiền để giữ bình tĩnh, hít thở sâu. Mình cứ tỏa sáng, ánh đèn sân khấu khiến chúng ta không nhìn thấy khán giả, sẽ bớt lo lắng hơn”.

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Cô cũng lưu ý thí sinh về việc kiểm soát tốc độ trình diễn. Nếu quá hồi hộp, hãy đi chậm lại thay vì cố thể hiện quá nhiều. Mọi hành động trên sân khấu đều được máy quay ghi lại, vì vậy sự tự tin và khả năng làm chủ bản thân rất quan trọng. Trúc Linh khuyên thí sinh nên thể hiện hết năng lực nhưng đồng thời phải hiểu tinh thần cuộc thi và lựa chọn cách trình diễn phù hợp.

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Chỉ còn khoảng một tháng nữa, Hoa hậu Hà Trúc Linh sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Nhìn lại một năm sau đăng quang, cô chia sẻ: “Đây là hành trình ý nghĩa với tôi, mỗi ngày trôi qua đều trân quý. Được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, là vốn liếng không có gì có thể sánh bằng. Những trải nghiệm đó giúp tôi tôi luyện, trưởng thành và tự tin hơn”.