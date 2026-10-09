Vì sao chương trình Hello Saturday bản Trung còn gọi là Hi6 mà không phải Hi7?

Tóm tắt nhanh: - Tên gọi H!6/ Hi6 là một cách chơi chữ độc đáo kết hợp giữa tiếng Trung và tiếng Anh. - Số 6 gắn với nhiều phương diện của chương trình.

Xin chào Thứ Bảy là chương trình tạp kỹ do đài Hồ Nam sản xuất, lên sóng từ ngày 1/1/2022. Tiền đề của Hello Saturday là Khoái lạc đại bản doanh (Happy Camp), chương trình tạp kỹ lên sóng vào tối thứ Bảy hằng tuần và có hơn 20 năm phát sóng, được xem là một trong những chương trình truyền hình ăn khách nhất Trung Quốc. Sau khi Happy Camp kết thúc, Hello Saturday tiếp tục giữ khung giờ phát sóng vào tối thứ Bảy quen thuộc, với MC Hà Cảnh là gương mặt dẫn dắt chính.

Vậy câu hỏi đặt ra là giữa một rừng "Thứ Bảy" thì cái tên Hi6 từ đâu ra?

Mỗi tuần phát sóng của "Xin chào thứ Bảy" hay "H!6" (Hi6) sẽ có khách mời mới là diễn viên, ca sĩ đến quảng bá cho phim, sản phẩm âm nhạc mới.

Trước hết, chúng ta hãy bắt đầu từ tên tiếng Trung của chương trình là 你好星期六, trong đó “你好” (nǐ hǎo) có nghĩa là “xin chào”, còn “星期六” (xīngqī liù) nghĩa là “thứ Bảy”. Vì vậy, dịch sát nghĩa, tên chương trình là “Xin chào Thứ Bảy”, tiếng Anh là Hello Saturday.

Từ đó, kết hợp giữa tiếng Trung và tiếng Anh, ê-kíp đã đặt thêm cho Xin chào Thứ Bảy một tên gọi ngắn gọn, dễ nhớ với cộng đồng fan quốc tế là “H!6”: H! với dấu chấm than giống chữ i viết ngược, tương đương với “Hi” (xin chào) - phiên bản ngắn gọn, thân thiện của "Hello", còn số 6 là 六 (liù) trong 星期六 - cách gọi ngày Thứ Bảy trong tuần của tiếng Trung; Ghép lại là H! + 6 = H!6, vừa ngắn vừa dễ nhớ.

Xem Hello Saturday bản Trung, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp tên H!6 ngay phần giới thiệu đầu chương trình và ngay cả trên sân khấu. - Ảnh chụp màn hình

Nhưng câu chuyện thú vị chưa dừng ở phép chơi chữ ấy. Số 6 (liù) phát âm tương tự với chữ 溜 (liù), thường được netizen Trung dùng để chỉ sự mượt mà, đỉnh chóp, xuất sắc ("quá đỉnh", "quá mượt"). Thế nên, nhiều khán giả cho rằng gọi tên H!6 không chỉ đơn thuần là gọi nickname của chương trình, mà còn ngầm "flex" độ lầy lội, tràn ngập tiếng cười và những màn "quay xe" khét lẹt của dàn cast qua mỗi tập phát sóng.

Ảnh: Sohu

Không chỉ trong tên gọi, số 6 (liù/lục) còn gắn bó với chương trình ở nhiều phương diện khác: Nhóm MC của Hello Saturday được gọi là Hảo Lục Đoàn. Từ tháng 7/2022, chương trình còn xây dựng bối cảnh khu phố Hảo Lục Nhai - (Good 6 Street), đưa không khí đời thường vào trường quay và khai thác khả năng ứng biến của dàn cast cùng khách mời.

Ảnh: Sohu

Từ một cách viết tắt tưởng như rất đơn giản, H!6 vì thế trở thành “mật danh” quen thuộc của chương trình trong cộng đồng fan. Sắp tới, Xin chào thứ Bảy sẽ có bản Việt, với MC Trấn Thành giữ vai trò dẫn dắt như MC Hà Cảnh. Các fan Việt đang rất tò mò không biết H!6 bản Việt sẽ hấp dẫn, vui nhộn như thế nào đấy!