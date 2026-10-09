Mua cà phê, nhóm nam sinh có hành động gây tranh cãi với nữ nhân viên

TheoSBS News, đoạn video có tiêu đề “Thanh toán như một ông chủ” (tạm dịch) được đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một nhóm học sinh dùng tiền mặt để thanh toán tại một quán cà phê ở Namyangju.

(Video ghi lại sự việc gây bức xúc. Nguồn: Getzi)

Trong video, các nam sinh ném những tờ tiền 1.000 won về phía nữ nhân viên thay vì đưa tiền trực tiếp. Nhiều tờ tiền rơi xuống sàn khiến nữ nhân viên phải cúi xuống nhặt từng tờ.

Đáng chú ý, nhóm học sinh được cho là đã quay lại toàn bộ sự việc và chia sẻ video lên mạng xã hội. Cách hành xử này nhanh chóng nhận về nhiều bình luận chỉ trích.

Sau khi mua cà phê, nhóm học sinh đã ném tiền cho nữ nhân viên thay vì đưa trả đàng hoàng. Ảnh cắt từ clip

Một số cư dân mạng cho rằng việc ném tiền về phía người khác là hành động thiếu tôn trọng, thậm chí mang tính xúc phạm. “Ném tiền như vậy không hề ngầu”, một bình luận nhận xét.

SBS News cho biết sự việc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Hàn Quốc, khi nhiều người đặt câu hỏi về cách ứng xử của nhóm học sinh đối với nhân viên làm công việc phục vụ.

Hình ảnh trong video cho thấy nữ nhân viên phải tự mình nhặt những tờ tiền vương vãi trên sàn, trong khi nhóm học sinh vẫn tiếp tục ghi hình.