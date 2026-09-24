Những “trụ cột” ở Lai Đồng

Tuyến đường bê tông dài 35m do đảng viên Hà Văn Tơ tự làm với suy nghĩ: Làm để dân tin, dân theo ở thôn Chiềng Kịt.

Tôi làm để dân tin

Từng là Bí thư Đảng ủy xã Kiệt Sơn cũ, nay về hưu và sinh hoạt tại Chi bộ thôn Chiềng Kịt, Đảng bộ xã Lai Đồng, ông Hà Văn Tơ hiểu rõ vai trò nêu gương của người đảng viên trước quần chúng. Với ông, muốn vận động Nhân dân thì trước hết mình phải làm trước, làm thật và làm bằng chính khả năng của mình.

Một minh chứng rõ nét là tuyến đường bê tông dài 35m, rộng 3m do gia đình ông tự đầu tư xây dựng. Trước đây, tuyến đường này nhỏ, thường xuyên lầy lội, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy nếu chỉ vận động bằng lời nói sẽ khó tạo chuyển biến, ông Tơ quyết định làm trước để bà con nhìn thấy hiệu quả và cùng làm theo.

Ông kể: “Đường này trước bé và lầy lội lắm, người dân mỗi khi đi lại rất vất vả. Tôi nghĩ phải quyết tâm làm trước, bằng chính sức mình để tạo động lực cho phong trào làm giao thông nông thôn của thôn. Vì vậy, gia đình tự bỏ tiền ra làm tuyến đường”.

Bắt tay vào việc, ông tự đo tuyến, phát cây, dọn cỏ, chuẩn bị vật liệu để thợ có thể khởi công đúng thời gian. Sau hơn chục ngày cùng thợ thi công, tuyến đường hoàn thành, sạch sẽ, khang trang hơn trước. Việc làm của ông ban đầu khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng khi con đường hiện hữu, thuận tiện cho việc đi lại, bà con dần nhận ra hiệu quả và làm theo.

Từ một tuyến đường do gia đình ông Tơ tự đầu tư, nhiều hộ dân trong thôn tiếp tục tham gia làm mới, cải tạo các tuyến đường khác. Giao thông ở Chiềng Kịt ngày càng khang trang, sạch đẹp, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Không chỉ ông Tơ, 41 đảng viên trong chi bộ cũng luôn phát huy vai trò tiên phong trong các phong trào của thôn, từ làm đường giao thông, phát triển kinh tế đến xây dựng đời sống văn hóa... Theo ông Tơ, điều quan trọng nhất là đảng viên phải nêu gương bằng những việc làm cụ thể, bởi hành động thực tế luôn có sức thuyết phục hơn lời vận động.

“Một trăm lời nói không bằng một ví dụ. Mình phải có hành động, có minh chứng cụ thể thì mới thu hút được Nhân dân làm theo. Tuyến đường này tôi làm cũng với mục đích để dân tin, dân thấy và làm theo” - ông Tơ chia sẻ.

Tất cả việc chung của thôn Vường Phắt đều được chi ủy, chi bộ bàn bạc kỹ với yêu cầu “đảng viên đi trước”, nên đều nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân khi triển khai.

Đảng viên là “đầu tàu” kéo phong trào

Ở thôn Vường Phắt, đảng viên Nguyễn Ngọc Doanh được người dân biết đến không chỉ với vai trò trưởng thôn mà còn là một hộ làm kinh tế hiệu quả. Mặc dù công việc ở thôn khá nhiều, song anh vẫn dành thời gian phát triển kinh tế gia đình, coi đây cũng là cách để nêu gương, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Gia đình anh hiện có hơn 3ha rừng nguyên liệu, kết hợp chăn nuôi gia súc và áp dụng các kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Kinh tế gia đình từng bước ổn định, anh có thêm điều kiện cùng 35 đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và các phong trào của thôn.

Anh Doanh cho biết: “Mình làm trưởng thôn, nếu không đi đầu, làm trước thì dân không tin. Nhiều việc dân chưa làm vì còn chờ xem cán bộ, đảng viên làm thế nào. Vì thế, mình phải làm trước mới có sức thuyết phục bà con”.

Tất cả việc chung của thôn Vường Phắt đều được chi ủy, chi bộ bàn bạc kỹ với yêu cầu “đảng viên đi trước”, nên đều nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân khi triển khai.

Bí quyết để dân tin, dân theo như cách làm của đảng viên Hà Văn Tơ và chi bộ thôn Vường Phắt...đã làm, chính là mấu chốt để mọi việc ở Lai Đồng hiện giờ đều được Nhân dân ủng hộ. Bởi, như đảng viên Hà Văn Tơ tâm sự: “Cách để dân tin, làm theo hiệu quả nhất chính là bằng hành động, việc làm cụ thể. Do đó, đảng viên cần phải liên tục nêu gương rõ hơn, nhiều hơn và bằng những việc làm cụ thể hơn từ lớn đến nhỏ”.