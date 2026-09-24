Phường Ba Ngòi công bố các quyết định về công tác cán bộ

Chiều 24-9, Đảng ủy phường Ba Ngòi tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường công bố các quyết định về kiện toàn cấp ủy tại các Chi bộ Tổ dân phố: Thống Nhất, Giải Phóng, Suối Môn, Tân Hiệp, Hương Long và Tây Sơn.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Ba Ngòi trao quyết định cho các cán bộ được chỉ định tham gia cấp ủy chi bộ tổ dân phố.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy phường đề nghị các chi bộ khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, giữ gìn đoàn kết, tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại khu dân cư.

Cùng ngày, UBND phường Ba Ngòi tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định công nhận Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với 12 tổ dân phố trên địa bàn phường.