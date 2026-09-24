DeepSeek (Trung Quốc) dự báo năm đầu kinh doanh có lãi

Biểu tượng của Deepseek. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Truyền thông Trung Quốc dẫn các nguồn tin cho biết Giám đốc điều hành (CEO) của DeepSeek Liang Wenfeng (Lương Văn Phong) đã chia sẻ các số liệu doanh thu trong một cuộc họp gần đây với các nhà đầu tư. Theo đó, sự tăng trưởng doanh thu của DeepSeek một phần nhờ vào việc tăng giá các mô hình từ 2,3 đến 4,5 lần. Công ty đặt mục tiêu huy động 50 tỷ nhân dân tệ - NDT (tương đương 7,45 tỷ USD) thông qua đợt IPO với mức định giá 500 tỷ NDT vào cuối tháng 10, trước khi niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng Hải.

Trong khi đó, liên quan đến phương hướng công nghệ, CEO của DeepSeek chia sẻ với các nhà đầu tư rằng công ty AI này vẫn tiếp tục dành phần lớn nguồn lực để phát triển các mô hình mới, phân bổ hơn 70% năng lực tính toán cho việc huấn luyện mô hình, trong khi dành chưa đến 30% cho quá trình suy luận hay vận hành các mô hình hiện có.

Hồi đầu tháng 9, công ty đã ra mắt mô hình mới nhất là DeepSeek-V4.1-Flash và cho biết mô hình này được thiết kế để mang lại năng lực mạnh mẽ hơn, tốc độ suy luận nhanh hơn, lưu lượng xử lý cao hơn và khả năng mở rộng lên các mô hình lớn hơn.

Đầu năm 2025, DeepSeek đã gây ra một đợt “rung chấn” làm thay đổi hoàn toàn cục diện ngành AI toàn cầu khi tung ra siêu mô hình AI mã nguồn mở DeepSeek-R1 với khả năng lập luận, toán học và lập trình ấn tượng, ngang ngửa với các đối thủ hàng đầu từ Mỹ như OpenAI hay Anthropic. Đáng kinh ngạc hơn, kỳ tích này được thực hiện với mức chi phí huấn luyện cực thấp, dưới 6 triệu USD, chỉ bằng một phần nhỏ so với hàng trăm triệu USD mà các đại gia Thung lũng Silicon thường tiêu tốn. Mặc dù vậy, vì chi phí nghiên cứu và hạ tầng quá lớn cùng mức giá dịch vụ "bình dân", DeepSeek vẫn chưa thể "báo lãi ròng" suốt những năm qua. Năm 2025, DeepSeek báo cáo lỗ ròng 935 triệu NDT với doanh thu tổng đạt khoảng 47,5 triệu NDT.