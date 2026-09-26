Những người giữ lửa làng gốm Vân Sơn - Nhạn Tháp

Hiện nay, làng gốm Vân Sơn - Nhạn Tháp là làng gốm thủ công truyền thống duy nhất của tỉnh Gia Lai

Dù số người làm nghề ngày càng ít, nhưng nếp sinh hoạt gắn với nghề gốm vẫn được gìn giữ. Hàng năm, vào mùng 6 tháng Giêng, người dân trong làng tổ chức giỗ Tổ nghề gốm, tưởng nhớ những người đã truyền nghề qua nhiều thế hệ.

Đất sét được làm nhuyễn qua nhiều công đoạn

Ông Nguyễn Thành Tâm (87 tuổi, có 70 năm gắn bó với nghề gốm) cho biết, làng hiện khó tìm nguồn đất sét làm nguyên liệu. Do địa phương chưa quy hoạch vùng nguyên liệu, các chủ lò phải mua đất từ nhiều nguồn với giá 2,8 - 3 triệu đồng/xe tải. Trong khi đó, sản phẩm tiêu thụ chậm.

Có thời, làng gốm Vân Sơn - Nhạn Tháp nổi tiếng với các sản phẩm chum, vại, bình lớn dùng để đựng gạo, nước và thực phẩm

“Chúng tôi mong chính quyền sớm quy hoạch quỹ đất, hỗ trợ làng gốm duy trì nghề. Đồng thời, có chính sách vay vốn để các lò gốm nâng cấp, cải tiến công nghệ, sản phẩm phù hợp thị trường”, ông Tâm bày tỏ.

Người thợ nhào nặn đất lần cuối trước khi đưa lên bàn xoay tạo hình sản phẩm gốm

Những năm gần đây, nhiều du khách trong nước, quốc tế và các đoàn học sinh tìm đến trải nghiệm, tìm hiểu quy trình làm gốm truyền thống. Người dân Vân Sơn - Nhạn Tháp mong muốn mở rộng hướng phát triển du lịch cộng đồng.

Bàn xoay chuốt gốm cần hai người thợ, một người đạp bàn xoay, người còn lại tạo hình sản phẩm

Người thợ khéo léo uốn nặn, tạo hình các sản phẩm gốm

Một chiếc bình dần thành hình trên bàn xoay chuốt gốm

Gia công làm nguội và tô đắp thêm các hạng mục phụ cho gốm

Đưa các sản phẩm gốm lên lò nung

Người thợ đắp đất, gạch tạo lò nung gốm

Một chiếc lò có thể nung ra hàng trăm sản phẩm gốm

Sản phẩm gốm trở màu sau khi được nung nhiều ngày đêm