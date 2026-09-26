Những người giữ lửa làng gốm Vân Sơn - Nhạn Tháp
Làng gốm Vân Sơn - Nhạn Tháp (phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai) từng có hàng trăm người theo nghề, nhưng hiện nay làng chỉ còn hơn 10 người làm nghề.
Dù số người làm nghề ngày càng ít, nhưng nếp sinh hoạt gắn với nghề gốm vẫn được gìn giữ. Hàng năm, vào mùng 6 tháng Giêng, người dân trong làng tổ chức giỗ Tổ nghề gốm, tưởng nhớ những người đã truyền nghề qua nhiều thế hệ.
Ông Nguyễn Thành Tâm (87 tuổi, có 70 năm gắn bó với nghề gốm) cho biết, làng hiện khó tìm nguồn đất sét làm nguyên liệu. Do địa phương chưa quy hoạch vùng nguyên liệu, các chủ lò phải mua đất từ nhiều nguồn với giá 2,8 - 3 triệu đồng/xe tải. Trong khi đó, sản phẩm tiêu thụ chậm.
“Chúng tôi mong chính quyền sớm quy hoạch quỹ đất, hỗ trợ làng gốm duy trì nghề. Đồng thời, có chính sách vay vốn để các lò gốm nâng cấp, cải tiến công nghệ, sản phẩm phù hợp thị trường”, ông Tâm bày tỏ.
Những năm gần đây, nhiều du khách trong nước, quốc tế và các đoàn học sinh tìm đến trải nghiệm, tìm hiểu quy trình làm gốm truyền thống. Người dân Vân Sơn - Nhạn Tháp mong muốn mở rộng hướng phát triển du lịch cộng đồng.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nhung-nguoi-giu-lua-lang-gom-van-son-nhan-thap-post872834.html