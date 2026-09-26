Cách làm đậu phụ nhồi thịt xốt cà chua đơn giản tại nhà

Chuẩn bị nguyên liệu

Khẩu phần dành cho 3-4 người:

- 5 miếng đậu phụ

- 200g thịt lợn xay

- 3-4 quả cà chua chín

- 2 củ hành khô

- 2-3 nhánh hành lá

- Một ít rau mùi, nếu thích

- Gia vị: nước mắm, hạt nêm, tiêu, đường, dầu ăn

Để món đậu phụ nhồi thịt ngon và không dễ vỡ, nên chọn đậu có độ chắc vừa phải, bề mặt mịn, màu trắng ngà tự nhiên và còn mùi thơm nhẹ của đậu nành. Không nên dùng đậu quá non vì khó nhồi nhân. Đậu để lâu thường có mùi chua và dễ ảnh hưởng đến hương vị món ăn.

Thịt làm nhân có thể là thịt nạc vai hoặc thịt ba chỉ xay. Phần thịt có một chút mỡ sẽ mềm, thơm và không bị khô sau khi rán.

Cách làm đậu phụ nhồi thịt xốt cà chua ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đậu phụ rửa nhẹ, để thật ráo rồi cắt đôi theo chiều ngang. Dùng dao nhỏ rạch một đường ở giữa mỗi miếng, sau đó lấy thìa khoét bớt ruột đậu để tạo khoảng trống. Cần thao tác nhẹ tay, chừa lại phần đáy và thành đậu để miếng đậu không bị thủng.

Cà chua rửa sạch, bỏ cuống rồi thái hạt lựu hoặc bổ múi cau mỏng. Hành khô bóc vỏ, băm nhỏ; hành lá và rau mùi rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Trộn và nhồi nhân thịt

Cho thịt xay vào bát cùng phần ruột đậu vừa lấy ra, một nửa lượng hành khô băm, chút hành lá, 1 thìa cà phê nước mắm, 1/2 thìa cà phê hạt nêm và một ít tiêu. Trộn đều rồi để khoảng 10 phút cho nhân ngấm gia vị.

Lấy lượng nhân vừa đủ nhồi vào từng miếng đậu, dùng thìa ép nhẹ để thịt bám chắc. Không nên nhồi quá nhiều hoặc nén quá chặt bởi nhân có thể bung ra khi rán.

Đậu phụ nhồi thịt xốt cà chua là món ăn đưa cơm hấp dẫn. Ảnh: Bùi Mai

Bước 3: Rán đậu nhồi thịt

Đun nóng một lượng dầu vừa phải trong chảo. Đặt mặt có nhân thịt xuống trước, rán bằng lửa vừa đến khi thịt se lại và chuyển màu vàng nhẹ. Sau đó lật các mặt còn lại, rán đến khi đậu vàng đều rồi gắp ra đĩa.

Rán sơ giúp miếng đậu định hình, phần nhân không bị rơi và giữ được kết cấu chắc khi nấu cùng nước xốt.

Bước 4: Làm nước xốt cà chua

Giữ lại một ít dầu trong chảo, phi thơm phần hành khô còn lại rồi cho cà chua vào xào. Thêm một chút muối để cà chua nhanh mềm, sau đó cho khoảng 150-200ml nước.

Nêm nước mắm, hạt nêm và một chút đường sao cho vị chua, mặn, ngọt cân bằng. Đun đến khi cà chua nhuyễn, nước xốt có màu đỏ đẹp thì xếp đậu nhồi thịt vào.

Đậy vung, om trên lửa nhỏ khoảng 10-15 phút để nhân chín hoàn toàn và nước xốt thấm vào đậu. Thỉnh thoảng nghiêng nhẹ chảo hoặc dùng thìa rưới xốt lên bề mặt, hạn chế đảo mạnh. Khi nước xốt sánh lại, thêm hành lá, rau mùi và tiêu rồi tắt bếp.

Thành phẩm đạt yêu cầu có lớp đậu vàng mềm, nhân thịt chín mọng, không bị rời, nước xốt cà chua sánh nhẹ và bao đều quanh từng miếng.

Lưu ý khi làm đậu phụ nhồi thịt

Đậu cần được thấm khô trước khi rán để hạn chế bắn dầu. Khi khoét ruột, không lấy quá sâu hoặc sát mép vì miếng đậu dễ rách trong quá trình nhồi.

Với cách làm đậu phụ nhồi thịt, nên rán mặt có nhân trước để thịt bám chắc vào đậu. Duy trì lửa vừa, tránh dùng lửa quá lớn khiến bên ngoài cháy trong khi phần thịt bên trong chưa chín.

Cà chua chín đỏ sẽ giúp nước xốt có màu đẹp và vị ngọt tự nhiên. Nếu cà chua quá chua, có thể thêm một chút đường nhưng không nên dùng quá nhiều làm mất vị thanh đặc trưng của món ăn.

Đậu phụ và thịt xay đều là nguyên liệu dễ hỏng, vì vậy nên mua trong ngày, bảo quản lạnh và chế biến sớm, tránh để lâu khiến đậu bị chua, hỏng.