Đà Nẵng: Chùa Đông Phước (xã Hà Nha) có tân trụ trì

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh và tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Như Giải, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn.

Chư tôn đức, chính quyền quan khách tham dự

Về phía chính quyền có ông Mai Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Đà Nẵng; Thượng tá Trần Quang Thái, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an TP; ông Đào Đình Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hà Nha; cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương và đông đảo Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thanh Bảo, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đọc Quyết định số 342/QĐ-BTS về việc bổ nhiệm Đại đức Thích Thuận Trí (thế danh Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1994) đảm nhiệm trụ trì chùa Đông Phước, xã Hà Nha.

Thượng tọa Thích Thanh Bảo công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Đông Phước

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Thông Đạo trao quyết định bổ nhiệm đến Đại đức Thích Thuận Trí trong niềm hoan hỷ của chư tôn đức và quan khách.

Đối trước chư tôn đức chứng minh, Đại đức Thích Thuận Trí dâng lời phát nguyện nghiêm trì giới luật, tuân thủ Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước; giữ gìn đạo phong, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp.

Đại đức tân trụ trì Thích Thuận Trí dâng lời phát nguyện

Đại đức tân trụ trì cũng thành kính tri ân công đức sinh thành của cha mẹ, tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Phước Minh, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng - người đã dìu dắt những bước đầu xuất gia; niệm ân Đại đức bổn sư Thích Minh Thuận đã tận tâm giáo dưỡng, trao truyền giới pháp.

Đại diện chính quyền địa phương phát biểu, ông Đào Đình Tuấn chúc mừng Đại đức tân trụ trì và ghi nhận những đóng góp của chùa Đông Phước trong thời gian qua. Ông cho biết địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Đại đức cùng Phật tử bổn tự sinh hoạt tín ngưỡng theo quy định, phát huy tinh thần phụng sự xã hội, đồng hành trong các hoạt động an sinh và xây dựng địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hà Nha Đào Đình Tuấn phát biểu

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thông Đạo chúc mừng Đại đức Thích Thuận Trí chính thức đảm nhận trọng trách trụ trì; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của sứ mệnh “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng”. Thượng tọa sách tấn Đại đức tân trụ trì luôn lấy giới luật làm nền tảng, đạo hạnh làm hành trang, giữ vững tâm Bồ đề và chí nguyện phụng sự; kế thừa công hạnh của Thầy Tổ, gìn giữ nếp sống lục hòa, xây dựng đạo tràng thanh tịnh, đoàn kết.

Thượng tọa Thích Thông Đạo ban đạo từ

“Trên cương vị mới, Đại đức cần gần gũi, hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp, chăm lo Phật sự tại bổn tự, hài hòa mối quan hệ với chính quyền và nhân dân địa phương; qua đó từng bước xây dựng chùa Đông Phước trở thành mái nhà tâm linh vững chãi, nơi nuôi dưỡng đời sống đạo đức, lan tỏa tinh thần từ bi và tiếp nối ngọn đèn Chánh pháp.”, Thượng tọa nhắn nhủ.

Buổi lễ khép lại trong không khí trang nghiêm, hoan hỷ, đánh dấu một dấu mốc mới trong hành trình phụng sự và hoằng pháp của Đại đức Thích Thuận Trí tại chùa Đông Phước.

Tặng hoa chúc mừng

Được biết, chùa Đông Phước được hình thành trong giai đoạn 1958-1960. Sau thời gian sinh hoạt bị gián đoạn do chiến tranh, năm 1990, Phật tử địa phương chung tay dựng lại ngôi chùa ba gian. Năm 2009, chùa tiến hành đặt đá trùng tu nhưng công trình chịu ảnh hưởng của thiên tai, sạt lở. Tháng 2-2010, chùa được khởi dựng tại vị trí mới; đến cuối năm 2011, ngôi bảo điện hoàn thành, đáp ứng nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng của Phật tử địa phương.