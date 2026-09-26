Choáng ngợp màn xiếc nhào lộn, đu dây giữa không gian 3D Mapping

'ĐẠI TIỆC' 3D MAPPING TẠI RẠP XIẾC TRUNG ƯƠNG

Ngày 25/9, Liên đoàn Xiếc Việt Nam ra mắt chương trình nghệ thuật "Sơn Thần Thủy Quái", nằm trong kế hoạch tác phẩm đặt hàng hàng năm 2026 của đơn vị. Câu chuyện dân gian được thể hiện bằng ngôn ngữ sân khấu mới, khi nghệ thuật xiếc kết hợp cùng công nghệ 3D Mapping, sân khấu nước, ánh sáng và các hiệu ứng hiện đại trong không gian thị giác rộng. Với 3D Mapping, bối cảnh sân khấu thay đổi liên tục theo mạch truyện, từ bầu trời, núi rừng, cây cối, muông thú trong thế giới Sơn Tinh đến đại dương huyền ảo của Thủy Tinh. Công nghệ 3D Mapping Panorama 360 độ tạo hiệu ứng hình ảnh không chỉ hiện diện phía sau sân khấu mà còn mở rộng ra toàn bộ không gian trình diễn. Nhờ đó, khán giả không chỉ xem câu chuyện mà còn có cảm giác như bước vào thế giới của các nhân vật.

NGƯỜI NGHỆ SĨ LÀM TRUNG TÂM

Vở diễn do NSND Tống Toàn Thắng dàn dựng, trong đó các tiết mục không tách rời mà liên kết thành một mạch kịch thống nhất. Nội dung mở đầu từ vùng đất thanh bình thời các Vua Hùng, dẫn tới cuộc gặp gỡ và tranh tài giữa Sơn Tinh - Thủy Tinh, sau đó mở ra hai thế giới đối lập của núi rừng và đại dương. Câu chuyện dần lên cao trào với cuộc đại chiến giữa Đất và Nước, trước khi khép lại bằng thông điệp nhân văn về tình yêu, sự đoàn kết và sức mạnh con người. Dù được đầu tư mạnh về công nghệ, tác phẩm vẫn lấy nghệ thuật xiếc và người nghệ sĩ làm trung tâm. Các kỹ thuật đu dây, nhào lộn, thăng bằng, xiếc thú, ảo thuật và biểu diễn trên không đều được sử dụng để phục vụ diễn biến câu chuyện. Âm nhạc trong vở diễn được xây dựng như một mạch xuyên suốt, kết nối các không gian khác nhau trên các chất liệu hiện đại như Symphonic Pop, World Music, EDM Cinematic hòa quyện cùng âm hưởng nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Đến đoạn cao trào của cuộc đại chiến, âm nhạc được đẩy mạnh cùng hiệu ứng sấm, mưa bão, gió sân khấu nước và laser, góp phần đưa vở diễn lên cao trào.

TRẢI NGHIỆM XEM XIẾC MỚI LẠ

“Vở diễn ứng dụng mapping 3D đang được chú ý trên mạng xã hội nên dịp Trung Thu này, tôi muốn đưa con gái đi xem. Dù tiếc vì không đặt được chỗ ngồi đối diện sân khấu, tôi vẫn thấy buổi diễn rất thú vị khi phần trình diễn được triển khai quanh sân khấu, kết hợp cùng công nghệ”, Nguyễn Bảo Ngọc (30 tuổi, phường Đống Đa) chia sẻ. "Ở Việt Nam một thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tôi xem một chương trình xiếc kết hợp mapping 3D. Phần trình diễn bắt mắt, đặc biệt giúp tôi hiểu thêm về cổ tích và văn hóa Việt Nam qua sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật", ông Salem Alexis (45 tuổi, đến từ Pháp) nói. Với thời lượng khoảng 75 phút, chương trình hướng tới đối tượng khán giả gia đình và thiếu nhi, nhưng vẫn giữ quy mô của một vở xiếc sân khấu lớn. Ê-kíp thực hiện không chỉ đơn thuần đưa một truyền thuyết quen thuộc lên sân khấu, mà hướng tới cách kể chuyện mới, giúp khán giả hôm nay tiếp cận câu chuyện theo hướng trực quan, hiện đại và giàu trải nghiệm hơn.