Camp Nou, nơi không chỉ có bóng đá

Nếu như Real Madrid đã nâng tầm sân Bernabeu trở thành một trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch, dịch vụ ở tầm siêu cấp, giúp họ thu về hàng trăm triệu euro mỗi năm thì Barcelona cũng đang tiến hành một kế hoạch mang ý nghĩa, tầm vóc khác. Sân Camp Nou vừa được sửa chữa lại, biến thành một siêu “pháo đài” lộng lẫy, đẹp như mơ.

Ngay khi sân Camp Nou được đưa vào hoạt động, câu lạc bộ chủ quản Barcelona đã nghiêm túc xem xét việc xây dựng một công viên giải trí bên trong sân. Điều đáng nói nữa là công ty chịu trách nhiệm thực hiện dự án này chính là đơn vị đã xây dựng công viên tương tự tại ngoại ô Madrid.

Bên trong sân Camp Nou sẽ có một công viên vui chơi giải trí tầm cỡ.

Rất ít câu lạc bộ trên thế giới nghĩ ra ý tưởng như vậy. Có lẽ Barcelona là đội bóng duy nhất với quan điểm rằng việc mang niềm vui, môi trường giải trí đẳng cấp là nghĩa vụ cộng đồng. Vì vậy, đội bóng xứ Catalan đã triển khai xây dựng một công viên giải trí trong sân vận động mới được cải tạo của họ.

Đó là kế hoạch thương mại nằm trong đại dự án mà Barcelona đang chuẩn bị trình bày trước đại hội cổ đông, dự kiến sẽ được xây dựng bên trong sân vận động Spotify Camp Nou. Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông vào ngày 19-9, các thành viên câu lạc bộ được triệu tập để bỏ phiếu về thỏa thuận với Babylon Park Spain SL, công ty dự kiến sẽ được nhượng quyền xây dựng và quản lý các khu vui chơi trong nhà bên trong sân vận động trong thời hạn hơn 5 năm. Babylon Park Spain SL là một công ty quốc tế chuyên về giải trí và công viên chủ đề trong nhà. Công ty được thành lập tại Israel.

Theo báo chí Tây Ban Nha, khu vui chơi Babylon Park đang hoạt động tốt bên trong trung tâm mua sắm Westfield Parquesur ở Leganes, ngoại ô Madrid. Khu vui chơi ở Camp Nou sẽ có các trò chơi được thiết kế cho các nhóm tuổi khác nhau, trong đó có tàu lượn siêu tốc trong nhà duy nhất ở Madrid, tháp rơi tự do, ghế bay, các trò chơi khác dành cho du khách lớn tuổi. Bên cạnh đó còn có các trò chơi dành cho trẻ em, máy chơi game cổ điển, hiện đại, hơn một trăm khu giải trí, bao gồm mô phỏng lái xe, trò chơi bóng rổ, khúc côn cầu. Babylon Park cũng có các phòng dành riêng cho tiệc sinh nhật...

Đây là dự án giúp Barcelona thu về rất nhiều tiền, tận dụng được những khoảng không gian rộng lớn trong khuôn viên sân Camp Nou. Khi bạn đến sân vận động này, có lẽ bạn phải bỏ ra nguyên một ngày, thậm chí là vài ngày mới có thể đi hết tham quan, tìm hiểu cặn kẽ mọi ngóc ngách. Camp Nou nằm cách nhà ga hơn 1km, khi đến đây chúng tôi đã choáng ngợp về độ hoành tráng. Giá vé cao nhất vào thăm sân Camp Nou lên tới hơn 100 euro, nhưng ngày nào cũng đông nườm nượp khách tham quan, bất kể có là fan của Barcelona hay không. Ước tính thu nhập từ vé tham quan sân Camp Nou cũng thu về hàng chục triệu euro mỗi năm. Nếu như dự án công viên được triển khai, doanh thu của Camp Nou còn tăng lên theo cấp số nhân.

Thế mới thấy, ở một đội bóng lớn, họ có thể nghĩ ra đủ thứ để tăng doanh thu. Một công viên khổng lồ ngay trong khuôn viên sân Camp Nou. Đúng là một ý tưởng kỳ lạ nhưng thú vị.