Khách TPHCM chi 120 triệu đến 5 nước châu Âu, đi bộ 10km trong mỏ muối 700 tuổi

Tới mỏ muối 700 năm tuổi lớn nhất thế giới

Đảo Síp là quốc gia thứ 74 anh Trường đặt chân tới khám phá trong khi 4 quốc gia còn lại, anh đã từng ghé thăm 35 năm về trước, khi là du học sinh tại Nga.

Anh Trường và đoàn khách Việt dành 3 ngày ở Ba Lan, 3 ngày tại đảo Síp, 3 ngày ở Lithuania, 2 ngày tại Latvia và 1 ngày ở Estonia. Không chỉ ghé các thủ đô, đoàn còn di chuyển qua nhiều thành phố khác nhau để tìm hiểu các địa điểm độc đáo.

Tại miền Nam của Ba Lan, mỏ muối Wieliczka là nơi anh Trường rất mong chờ khám phá. Wieliczka là một trong những mỏ muối cổ nhất và được UNESCO công nhận Di sản thế giới. Mỏ được khai thác từ thế kỷ 13 đến năm 1996 và trở thành nguồn muối lớn nhất ở Ba Lan trong nhiều năm, trước khi trở thành một địa điểm du lịch.

Trong hơn 700 năm, 26 giếng đã được khoan, tạo ra khoảng 9 triệu m3 khoảng trống trong lòng mỏ Wieliczka với điểm sâu nhất lên đến 327m.

Mỏ muối Wieliczka là một trong những điểm tham quan nổi tiếng bậc nhất Ba Lan. Ảnh: LonelyPlanet

Khu mỏ có hệ thống đường hầm dài hàng trăm kilomet nhưng khách tham quan chỉ được tiếp cận một phần khoảng 10km, xuống độ sâu 90m. Ở đây ẩn chứa vô số điều kỳ diệu, từ những hồ muối trong vắt thấy đáy, các hang động, tượng điêu khắc bằng muối tinh xảo cho đến những câu chuyện lịch sử độc đáo. Muối từ Wieliczka có nhiều màu sắc như xanh lam, xanh lục, xám, cam và vàng.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt nhất khu mỏ là nhà nguyện Kinga với bức tranh điêu khắc "Bữa tối cuối cùng" lấy cảm hứng từ tác phẩm của Leonardo da Vinci, được chạm khắc trực tiếp trên bức tường đá muối.

"Càng xuống sâu, chúng tôi càng bắt gặp những không gian độc đáo được tạo nên từ muối. Những bức tượng điêu khắc bằng đá muối có đường nét mềm mại, tinh xảo. Những không gian dưới lòng đất mở rộng, trải dài, tạo nên trải nghiệm khác hẳn việc tham quan một điểm đến trên mặt đất", anh Trường kể.

Anh Trường đi bộ 10km để tham quan mỏ muối. Ảnh: NVCC

Ngoài phòng trưng bày, du khách có thể lựa chọn tour tuyến đường của thợ mỏ hoặc tour ngắm cảnh hồ muối.

Đang mải mê khám phá mỏ muối nằm sâu dưới lòng đất, anh Trường bất ngờ gặp sự cố. Do đang gặp vấn đề về khớp gối, lại phải di chuyển qua những bậc thang trơn trượt trong mỏ, nam du khách bị vấp ngã. May mắn, sự cố không nghiêm trọng, nhưng từ độ sâu khoảng 90m, anh được ban quản lý ưu tiên đưa lên bằng thang máy dự phòng.

"Hành trình khám phá mỏ muối cần đi bộ gần 10km nên đòi hỏi du khách có thể lực tốt. Thế nhưng đây là điểm đến rất đáng để trải nghiệm", anh chia sẻ.

Chi 120 triệu đồng để có trải nghiệm độc đáo

Anh Trường cho biết đã mất nửa năm đăng ký tour và chờ hoàn tất hồ sơ xin thị thực tham quan 5 quốc gia châu Âu này.

"Tour du lịch này khá kén khách và chưa có nhiều công ty lữ hành tổ chức. Toàn bộ chuyến đi có chi phí khoảng 120 triệu đồng/người, bao gồm visa, khách sạn 4 sao, ăn uống, vé tham quan, phương tiện di chuyển... Tôi chọn đi tour vì thủ tục hồ sơ du lịch tự túc tới 5 quốc gia này khá phức tạp", anh Trường cho biết.

Xuyên suốt hành trình, ngoài mỏ muối Wieliczka, anh Trường còn tới tham quan những địa điểm độc đáo như ngọn đồi Domantai - nơi có 200.000 cây thánh giá tại Lithuania.

Kryziu Kalna là một trong những điểm tham quan ngoạn mục nhất Baltic (khu vực bao gồm các nước có lãnh thổ phía đông biển Baltic giành độc lập từ Nga trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất), đem đến cho du khách trải nghiệm có một không hai về cảnh tượng khác lạ.

Một trong những cây thánh giá nổi tiếng nhất tại địa điểm này là tượng Chúa Jesus ngồi dưới mái nhà. Bức tượng được cho là vật tượng trưng thời kỳ thờ phụng Chúa Jesus trong bí mật của người Lithuania.

Năm 1993, Giáo hoàng John Paul II đã đến thăm và tuyên bố đây là nơi dành cho hy vọng, hòa bình, tình yêu và sự hy sinh.

"Truyền thuyết kể rằng mỗi người đi qua ngọn đồi Domantai sẽ gặp nhiều may mắn nếu cắm cây thánh giá và ước nguyện. Ngay cửa ra vào có nhiều quầy hàng bán thánh giá cho du khách lựa chọn. Ở đây có hàng ngàn hình ảnh người quá cố, tranh ảnh, chuỗi tràng hạt được người hành hương mang đến cầu nguyện và tiếc thương", anh Trường kể.

Ngọn đồi Domantai - nơi có 200.000 cây thánh giá tại Lithuania thu hút du khách khắp thế giới. Ảnh: NVCC/LonelyPlanet

Khoảnh khắc khiến nam du khách xúc động nhất trong hành trình là khi trở lại biển Baltic tại Tallinn - thủ đô Estonia. Đây là nơi anh và bạn bè từng ghé thăm vào năm 1991.

"Không giống như nhiều vùng biển khác, biển Baltic không xanh trong vắt, không đông đúc, nhộn nhịp người dân và du khách phơi nắng, tắm biển. Nơi đây có nước biển nhạt, bờ biển đầy sỏi đá, cát nâu đen, nước lạnh dù trong mùa hè nắng gắt và mang màu xám đặc trưng. Một vài thành viên trong đoàn khá thất vọng vì khung cảnh này nhưng riêng tôi lại thấy xúc động khi nhớ về thời sinh viên.

Và với tôi, điểm đến này mang vẻ đẹp cảm xúc riêng mà chỉ khi tới tận nơi, du khách mới cảm nhận được", anh Trường tâm sự.

Hình ảnh anh Trường chụp bên bờ biển Baltic sau 35 năm. Ảnh: NVCC