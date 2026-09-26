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Chợ phiên Hoàng Su Phì

Tồn tại hằng trăm năm dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh hùng vĩ, chợ phiên Hoàng Su Phì mỗi sáng chủ nhật lại thức giấc trong một bức tranh văn hóa rực rỡ và nguyên bản bậc nhất miền sơn cước Tuyên Quang. Giữa màn sương mỏng giăng giăng đỉnh núi, bước chân rộn rã của đồng bào Tày, Nùng, Mông, Dao, La Chí, Cờ Lao... xôn xao đổ về, mang theo sắc hoa thổ cẩm lấp lánh và hơi thở của đại ngàn qua từng búp chè Shan tuyết cổ thụ, hạt gạo nếp nương thơm dẻo đến những mớ rau rừng, sản vật bản địa.

Báo Tuyên Quang
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Cách bán trang sức ở chợ phiên cũng đặc biệt, người bán đeo trang sức đi bộ và sẽ có nhiều khách tìm đến.

Cách bán trang sức ở chợ phiên cũng đặc biệt, người bán đeo trang sức đi bộ và sẽ có nhiều khách tìm đến.

Phiên chợ Hoàng Su Phì xanh mát với những hàng cây rợp bóng.

Phiên chợ Hoàng Su Phì xanh mát với những hàng cây rợp bóng.

Đồng bào thường mang bán các loại nông sản là chủ yếu.

Đồng bào thường mang bán các loại nông sản là chủ yếu.

Người dân lựa chọn mua hàng tại chợ phiên.

Người dân lựa chọn mua hàng tại chợ phiên.

Giang Lam - Lê Đức

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/du-lich/202609/cho-phien-hoang-su-phi-6452b1a/