Chợ phiên Hoàng Su Phì
Tồn tại hằng trăm năm dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh hùng vĩ, chợ phiên Hoàng Su Phì mỗi sáng chủ nhật lại thức giấc trong một bức tranh văn hóa rực rỡ và nguyên bản bậc nhất miền sơn cước Tuyên Quang. Giữa màn sương mỏng giăng giăng đỉnh núi, bước chân rộn rã của đồng bào Tày, Nùng, Mông, Dao, La Chí, Cờ Lao... xôn xao đổ về, mang theo sắc hoa thổ cẩm lấp lánh và hơi thở của đại ngàn qua từng búp chè Shan tuyết cổ thụ, hạt gạo nếp nương thơm dẻo đến những mớ rau rừng, sản vật bản địa.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/du-lich/202609/cho-phien-hoang-su-phi-6452b1a/