Chợ phiên Hoàng Su Phì

Cách bán trang sức ở chợ phiên cũng đặc biệt, người bán đeo trang sức đi bộ và sẽ có nhiều khách tìm đến.

Phiên chợ Hoàng Su Phì xanh mát với những hàng cây rợp bóng.

Đồng bào thường mang bán các loại nông sản là chủ yếu.

Người dân lựa chọn mua hàng tại chợ phiên.