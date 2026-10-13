Những dấu ấn ngày khai trường

Thêm sự kết nối

Lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng nhưng gần gũi, với sự tham dự của khách mời, phụ huynh và đông đảo học sinh. Tại sân trường, học sinh được bố trí theo từng lớp dưới mái che, phía trước là khu vực dành cho đại biểu.

Với học sinh khối 10, đây là dịp đầu tiên các em làm quen với thầy cô, bạn bè và môi trường học tập mới. Chương trình chào đón tân học sinh vì thế tạo thêm sự kết nối, giúp các em giảm bỡ ngỡ và nhanh chóng hòa nhập.

Toàn cảnh lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quản trị công nghệ Bình Dương.

Bên cạnh chương trình học, các câu lạc bộ (CLB) cũng được giới thiệu để học sinh lựa chọn theo sở thích, năng khiếu. Từ đây, ngày khai trường không chỉ dừng lại ở một buổi lễ mà còn mở ra những trải nghiệm đầu tiên, để các em tìm hiểu và lựa chọn hoạt động phù hợp.

Sự hiện diện của phụ huynh tại lễ khai giảng cũng góp phần tăng sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường. Việc thường xuyên trao đổi về năng lực, sở thích và những khó khăn của từng học sinh giúp thầy cô, cha mẹ có thêm cơ sở đồng hành trong học tập và rèn luyện.

Từ trải nghiệm đến trưởng thành

Các CLB Văn hóa nghệ thuật, Thể thao, STEAM-AI và Văn học lần lượt được nhà trường giới thiệu, mang đến nhiều lựa chọn cho học sinh trong năm học mới. CLB Văn hóa nghệ thuật tạo điều kiện để các em phát huy năng khiếu, rèn sự tự tin và khả năng phối hợp trong hoạt động tập thể. Với CLB Thể thao, việc rèn luyện thể chất được gắn với tinh thần đồng đội, tính kỷ luật và sự kiên trì.

CLB Văn học mở ra cách tiếp cận tri thức qua đọc sách, cảm thụ tác phẩm và chia sẻ suy nghĩ. Qua đó, học sinh có thêm cơ hội rèn khả năng diễn đạt, làm giàu vốn ngôn ngữ và biết lắng nghe những góc nhìn khác nhau.

Đặc biệt, CLB STEAM-AI dành cho những học sinh yêu thích khoa học, công nghệ và sáng tạo. Các mô hình, sản phẩm học tập được trưng bày cùng thông tin về hoạt động thực hành, chế tạo, nghiên cứu, giúp các em hình dung rõ hơn việc đưa kiến thức vào thực tế.

Học sinh tìm hiểu các hoạt động tại không gian giới thiệu các câu lạc bộ.

Việc tiếp cận công nghệ và trí tuệ nhân tạo cũng đặt ra yêu cầu về khả năng đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin và sử dụng công nghệ có trách nhiệm. Cùng với đó, khu vực Tâm lý - Tư vấn học đường với thông điệp “lắng nghe, đồng hành, thấu hiểu” tạo thêm điểm tựa để học sinh chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ trong quá trình trưởng thành.

"Từ lễ khai giảng đến những hoạt động trải nghiệm đầu năm, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quản trị Công nghệ Bình Dương đang mở rộng môi trường học tập cho học sinh. Qua đó, mỗi em có thêm cơ hội phát huy sở trường, kết nối với bạn bè và xây dựng sự tự tin trên hành trình phía trước" - ông Nguyễn Tấn Duy, Chủ tịch HĐQT Trung tâm Giáo dục thường xuyên quản trị công nghệ Bình Dương, chia sẻ.