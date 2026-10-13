12 học sinh lớp 11 là thủ khoa thi học sinh giỏi của Hà Nội

Gần 5.600 học sinh Hà Nội dự thi chọn học sinh giỏi thành phố năm 2026. Ảnh: Thảo Phạm/thanglong.chinhphu.vn.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 năm học 2026-2027. Trong đó, hơn 3.300 em đạt giải, với 166 giải nhất, 526 giải nhì, 969 giải ba và 1.670 giải khuyến khích.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, bảng A - chỉ dành cho học sinh trường không chuyên, thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố - có 15 thủ khoa. Trong đó, hai em cùng đạt 20/20 điểm ở môn Toán, là học sinh trường THPT Quốc Oai và THPT Hoài Đức A.

Hai thủ khoa khác đến từ ngoại thành Hà Nội, gồm THPT Mỹ Đức B (môn Hóa), Hữu nghị T78 (môn Tin). Hai thủ khoa đến từ trường ngoài công lập, gồm THCS & THPT Newton (môn Lịch sử); TH, THCS & THPT Quốc tế Nhật Bản (môn Tiếng Nhật).

Các thủ khoa còn lại đến từ các trường nội thành như THPT Yên Hòa, Phan Đình Phùng, Mỹ Đình, Tây Hồ, Quang Trung - Đống Đa, Đoàn Kết - Hai Bà Trưng...

Bảng B - dành cho tất cả thí sinh; thi chọn học sinh giỏi thành phố, đồng thời chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia - có 22 thủ khoa.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam áp đảo với 11 thủ khoa, ở các môn Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tin học và Vật lý.

Các thủ khoa còn lại đến từ THPT chuyên Nguyễn Huệ, chuyên Chu Văn An, chuyên Sơn Tây, Phan Đình Phùng, THCS & THPT Newton.

Danh sách 37 thủ khoa thi học sinh giỏi cấp THPT của Hà Nội năm học 2026-2027 như sau:

Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 của Hà Nội diễn ra trong hai ngày 14 và 15/9, với gần 5.600 thí sinh của 205 trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học đăng ký dự thi.

13 môn thi gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nga, Tiếng Nhật.

Kết quả được công bố sau khi Sở GD&ĐT hoàn thành phần chấm bài phúc khảo. Các học sinh đoạt giải sẽ được Sở GD&ĐT Hà Nội cấp giấy chứng nhận và hưởng các quyền lợi theo quy định.