Trường THCS Hoành Sơn tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống ma túy

Đông đảo học sinh tham dự buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tham dự và trực tiếp tuyên truyền tại chương trình có đồng chí Hà Văn Sáng, Phó Trưởng Công an phường Hoành Sơn; các đồng chí Nguyễn Thế Vũ, Nguyễn Huy Hạnh, cán bộ Công an phường Hoành Sơn; đồng chí Đậu Đình Thiệu, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên và đông đảo học sinh nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên đã truyền đạt những kiến thức thiết thực về pháp luật giao thông đường bộ, tập trung vào các quy định mà học sinh cần nắm vững khi tham gia giao thông. Thông qua việc phổ biến quy định pháp luật và hướng dẫn các kỹ năng cần thiết, học sinh được nâng cao nhận thức về trách nhiệm chấp hành tín hiệu đèn giao thông, biển báo, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, đồng thời thực hiện các quy tắc bảo đảm an toàn khi đi bộ và điều khiển phương tiện phù hợp với độ tuổi.

Học sinh tích cực tham gia trả lời câu hỏi về pháp luật

Bên cạnh việc trang bị kiến thức pháp luật, chương trình còn hướng tới hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn trong mỗi học sinh. Các em được nhắc nhở không phóng nhanh, vượt ẩu, không đi hàng ngang gây cản trở giao thông, không sử dụng điện thoại hoặc thực hiện các hành vi thiếu tập trung khi tham gia giao thông. Việc tuân thủ các quy định không chỉ giúp bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân mà còn thể hiện trách nhiệm đối với gia đình và cộng đồng.

Đối với nội dung phòng, chống ma túy, các báo cáo viên đã phổ biến những kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần, quá trình học tập và sự phát triển của thanh thiếu niên. Học sinh được nâng cao khả năng nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến việc tiếp xúc, sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời được nhắc nhở cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo, những hình thức tiếp cận tinh vi và các hành vi lợi dụng sự thiếu hiểu biết của lứa tuổi học đường.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, các em được định hướng cách ứng xử phù hợp trước những tình huống có nguy cơ mất an toàn, biết chủ động từ chối khi bị rủ rê sử dụng chất gây nghiện, không tò mò thử các chất không rõ nguồn gốc và kịp thời thông báo cho gia đình, thầy cô hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Đây là những kỹ năng quan trọng giúp học sinh nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tệ nạn xã hội và bảo vệ bản thân trước những nguy cơ tiềm ẩn.

Học sinh hào hứng tham gia giao lưu, tìm hiểu kiến thức pháp luật

Việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật ngay trong trường học có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh, giúp các em hiểu đúng, hành động đúng và từng bước hình thành ý thức sống, học tập theo Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, hoạt động cũng tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và lực lượng công an trong công tác giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường học đường an toàn.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả lâu dài, việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cần được duy trì thường xuyên, gắn với các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và trách nhiệm công dân. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cần phát huy vai trò nêu gương; mỗi gia đình cần quan tâm, phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con em, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những hành vi có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Tuyên truyền trực tiếp giúp cán bộ, giáo viên và học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật

Đặc biệt, mỗi học sinh cần chủ động tiếp thu kiến thức, nghiêm túc thực hiện các quy định về trật tự, an toàn giao thông, kiên quyết nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội. Không chỉ tự giác bảo vệ mình, các em còn có thể trở thành những tuyên truyền viên tích cực, chia sẻ kiến thức đã học với bạn bè, người thân, góp phần lan tỏa ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong cộng đồng.

Buổi tuyên truyền tại Trường THCS Hoành Sơn là hoạt động thiết thực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, góp phần nâng cao trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc bảo vệ thế hệ trẻ. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện, trở thành những công dân có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền:

Hướng dẫn học sinh cách cài quai và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách

Tuyên truyền trực tiếp giúp học sinh nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật tốt hơn

Đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự buổi tuyên truyền trực tiếp về pháp luật

Lồng ghép các nội dung tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật