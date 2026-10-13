Trường học đầu tiên điều chỉnh thời khóa biểu theo quy định mới về hoạt động giáo dục tăng cường

Học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tham gia hoạt động trải nghiệm vào đầu tháng 10-2026

Theo thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, nhằm thực hiện Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại trường phổ thông, thời khóa biểu mới sẽ được áp dụng tất cả khối lớp từ ngày 16-11-2026.

Để chuẩn bị cho việc triển khai thời khóa biểu mới, nhà trường thông báo cho tất cả giáo viên đăng ký nguyện vọng xếp thời khóa biểu qua đường link với các nội dung sau: số tiết, số buổi đăng ký giảng dạy; số tiết trống trong tuần để tham gia công tác bán trú; nguyện vọng giảng dạy những ngày nào trong tuần.

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ lưu ý, số tiết và số buổi đăng ký nguyện vọng phải nhiều hơn tổng số tiết, số buổi đang giảng dạy để nhà trường có đủ phương án xếp thời khóa biểu.

Theo kế hoạch, từ ngày 16-11-2026, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ sẽ bố trí các hoạt động giáo dục chính khóa (thực hiện chương trình giáo dục phổ thông) liên tục các ngày từ thứ hai đến thứ năm. Riêng thứ sáu hàng tuần dành cho sinh hoạt các tổ bộ môn, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp và các hoạt động giáo dục khác.

Học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tham gia hoạt động trải nghiệm vào đầu tháng 10-2026

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ là trường THPT đầu tiên trên địa bàn TPHCM thông báo điều chỉnh thời khóa biểu sau khi Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại trường phổ thông được ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11-2026.

Theo quy định mới của Bộ GD-ĐT, hai nhóm hoạt động có mục tiêu, nguyên tắc tổ chức và cơ chế kinh phí khác nhau.

Trong đó, hoạt động giáo dục tăng cường nhằm bổ sung những nội dung giáo dục cần thiết, tăng cơ hội thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và phát triển phẩm chất, năng lực theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông.

Hoạt động này không làm phát sinh môn học mới, không nâng yêu cầu cần đạt của chương trình; không dạy trước, dạy lại nội dung các môn học, không tổ chức ôn tập, luyện thi hoặc biến tướng thành dạy thêm, học thêm. Đặc biệt, nhà trường không thu tiền người học đối với hoạt động giáo dục tăng cường.

Trong khi đó, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học đáp ứng sở thích, năng khiếu và định hướng phát triển cá nhân, có thể bao gồm các nội dung mở rộng về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ngoại ngữ, hướng nghiệp, năng lực số, trí tuệ nhân tạo và những lĩnh vực phù hợp khác. Việc tham gia dựa trên sự tự nguyện của học sinh và gia đình. Đối với cơ sở giáo dục công lập, việc thu kinh phí phải tuân thủ danh mục, mức thu do UBND cấp tỉnh quy định và bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định pháp luật.