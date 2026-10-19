Những cơn mưa bàn thắng

SHB Đà Nẵng (áo sẫm) thua đậm Hải Phòng 1-5 ngay trên sân nhà Chi Lăng.

Bước vào trận đấu sớm, Nam Định được đánh giá cao hơn chủ nhà Thanh Hóa. Dù đội chủ nhà chủ động triển khai lối chơi phòng ngự phản công kín kẽ, đội bóng thành Nam vẫn tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp một, rất tiếc là Lâm Ti Phông dứt điểm chệch khung thành đội chủ nhà.

Nhưng đúng vào phút bù giờ hiệp một, từ quả tạt bên cánh phải của Ngọc Sơn, Damoth Thongkhamsavath đã đánh đầu phản lưới nhà, giúp T. Nam Định vươn lên dẫn trước 1. Sang hiệp hai, đội khách tiếp tục kiểm soát thế trận. Tới phút 86, Tuấn Hải ấn định chiến thắng 2-0 bằng pha đệm bóng cận thành chuẩn xác. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 7 điểm, trong khi Thanh Hóa rơi xuống vị trí thứ 7 với 6 điểm.

Trên sân Chi Lăng, Hải Phòng thể hiện một thế trận bùng nổ để ngược dòng đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số đậm 5-1. Mặc dù đội bóng sông Hàn có khởi đầu thuận lợi nhờ bàn mở tỷ số của Bryan Ly ở phút 18, hàng phòng ngự chủ nhà sau đó lại liên tiếp mắc sai sót tai hại. Để Joel Tagueu ghi liền 3 bàn và Makaric, ngày trở lại Chi Lăng cũng ghi dấu ấn bằng cú đúp.

Với kết quả này, Hải Phòng tạm vươn lên vị trí thứ 6 với 6 điểm, còn SHB Đà Nẵng trở thành đội để thủng lưới nhiều nhất với 11 bàn thua sau 4 trận đầu tiên và tụt dài xuống vị trí thứ 13.

Trận cầu tâm điểm diễn ra vào ngày 17-10 là màn so tài giữa SLNA và H. Hà Tĩnh, nơi hai đội tạo nên một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. SLNA sớm vươn lên dẫn trước 2 bàn nhờ các pha lập công của Quang Vinh (phút 36) và Luiz Guilherme (phút 40). Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp một khép lại, Duy Thường đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội chủ nhà ở phút 45. Sang hiệp hai, sức ép liên tục được duy trì và Daniel Passira tận dụng tốt đường chuyền của Luiz Soares để quân bình tỷ số 2-2 ở phút 48, qua đó khép lại trận hòa chia điểm đầy tiếc nuối cho cả hai đội.

Trận đấu giữa Ninh Bình FC và HAGL diễn ra với nhịp độ chóng mặt và ngập tràn cảm xúc ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 2, ngay trong đợt tấn công đầu tiên, Quốc Việt băng lên bên cánh trái rồi căng ngang như "dọn cỗ" để tiền vệ đội trưởng Hoàng Đức thoải mái dứt điểm tung lưới thủ thành Trung Kiên, mở tỷ số cho Ninh Bình FC. Nhưng chỉ 2 phút sau, HAGL có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Thanh Nhân sau đường chọc khe tinh tế để cầu thủ này băng lên đánh bại thủ môn Văn Lâm trong thế đối mặt.

Chủ nhà Ninh Bình FC sớm chơi thiếu người ở phút 19, trong một pha phản công nhanh, Luaan Augusto tung đường chọc khe cho Matheu Lucas bứt tốc. Trung vệ Lucas Turci của Ninh Bình FC buộc phải phạm lỗi và trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu sau khi tham khảo VAR.

Phút 31, tận dụng lợi thế hơn người, Luaan Augusto xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chéo góc hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL. Thế dẫn bàn không duy trì lâu. Phút 39, Hoàng Đức đáp lễ đàn em bằng đường chuyền từ cánh trái để Quốc Việt tung cú sút xa đẹp mắt hạ gục thủ thành Trung Kiên, gỡ hòa 2-2 cho Ninh Bình FC.

Sang hiệp hai, Lucao nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 71, trước khi HAGL quân bình 3-3 chỉ 5 phút sau. Phút 81, Phước Bảo nhận thẻ đỏ, khiến HAGL mất lợi thế quân số. Đến phút 90, Hoàng Đức đá phạt tinh quái để Lê Phát ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng kịch tính 4-3 cho Ninh Bình sau màn rượt đuổi nghẹt thở.

Ở một diễn biến khác, Bắc Ninh FC và TP Đồng Nai cầm chân nhau trong trận hòa không bàn thắng. Trải qua 4 vòng đấu, đội bóng miền Đông Nam Bộ vẫn chưa thể có được bàn thắng nào và đang tạm đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm.

Trong trận đấu muộn nhất ngày 18-10, CLB Công an Hà Nội đã để thua Hà Nội FC 1-2 trên sân nhà Hàng Đẫy, qua đó bị Ninh Bình FC (10 điểm) soán ngôi đầu. Hà Nội FC (6đ) vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.