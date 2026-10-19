Từ chỗ bị đòi sa thải, Hurzeler đưa Brighton vào top 3 Premier League

Ngày 8/2, Brighton thua Crystal Palace 0-1 ngay trên sân nhà Amex. Khi trận đấu kết thúc, nhiều CĐV la ó, thậm chí hô vang yêu cầu HLV Fabian Hurzeler từ chức. Đội bóng khi ấy chỉ thắng một trong 12 trận Premier League gần nhất, còn chiến lược gia người Đức trở thành tâm điểm chỉ trích.

Ngày 18/10, Brighton gặp lại Crystal Palace cũng tại Amex. Lần này, thầy trò Hurzeler thắng tới 5-0, trong trận đấu họ ghi ba bàn chỉ sau 10 phút. Brighton có chiến thắng đậm nhất trước đối thủ cùng vùng trong 70 năm, đồng thời tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu Premier League.

Chỉ trong tám tháng, tình thế thay đổi hoàn toàn. Hurzeler từ một HLV bị người hâm mộ phản đối trở thành nhân vật quan trọng trong khởi đầu ấn tượng của Brighton. Sau bảy vòng mùa 2026/27, đội bóng ghi 23 bàn, nhiều nhất Premier League, và góp mặt trong top 3.

Câu chuyện càng đáng chú ý khi Brighton không thay HLV giữa giai đoạn khủng hoảng. Ban lãnh đạo tiếp tục đặt niềm tin vào Hurzeler, rồi gia hạn hợp đồng với ông đến năm 2029.

Từ tiếng hô đòi sa thải đến bản hợp đồng mới

Tháng 2/2026, Hurzeler trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi tiếp quản Brighton. Đội bóng đánh rơi điểm liên tục, hàng công thi đấu thiếu hiệu quả, còn những quyết định thay người của ông khiến người hâm mộ bất bình.

Trong trận thua Crystal Palace, một bộ phận khán giả phản ứng dữ dội khi Hurzeler thực hiện ba sự thay đổi cùng lúc, trong đó có việc rút Carlos Baleba khỏi sân. Tiếng hô chỉ trích cách cầm quân của ông xuất hiện trên khán đài, trước khi chuyển thành yêu cầu sa thải sau trận.

Hurzeler thừa nhận rất khó chịu khi nghe hàng nghìn người phản đối mình. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ tiếp tục làm việc, thay vì bỏ cuộc trước sức ép.

Báo chí Anh cũng bắt đầu đặt câu hỏi về tương lai nhà cầm quân trẻ tuổi. Trong bài viết ngày 11/2, The Guardian nhận định Hurzeler đang cạn dần thời gian để xoay chuyển tình hình. Dù vậy, tờ báo cũng cho biết Brighton chưa có kế hoạch sa thải ông ngay lập tức.

Fabian Hurzeler đưa Brighton vào top 3 Premier League sau giai đoạn từng bị CĐV yêu cầu sa thải hồi tháng 2.

Sự kiên nhẫn của Chủ tịch Tony Bloom có cơ sở. Brighton không vận hành theo cách chỉ dựa vào kết quả một vài trận để đánh giá HLV. CLB xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, từ tuyển dụng cầu thủ, phân tích dữ liệu đến lựa chọn người cầm quân.

Tất nhiên, Hurzeler cũng có trách nhiệm với những kết quả yếu kém. Brighton đã chi hơn 200 triệu bảng cho chuyển nhượng trong mùa hè ông tiếp quản đội bóng năm 2024, nhưng không phải bản hợp đồng nào cũng đáp ứng kỳ vọng.

Georginio Rutter, cầu thủ được mua với giá kỷ lục 40 triệu bảng, từng gặp khó trong vai trò trung phong. Brajan Gruda, bản hợp đồng trị giá 25 triệu bảng, phải trở lại Bundesliga theo dạng cho mượn. Những vấn đề nhân sự khiến Hurzeler mất nhiều thời gian để tìm ra đội hình phù hợp.

Dù vậy, Brighton không thay đổi định hướng chỉ vì một giai đoạn thi đấu thất vọng. Ngày 7/5, CLB công bố gia hạn hợp đồng với Hurzeler đến tháng 6/2029.

Chủ tịch Tony Bloom đánh giá cao bản sắc thi đấu mà HLV người Đức xây dựng, đặc biệt là khả năng duy trì cường độ, kiểm soát trận đấu và phát triển cầu thủ.

Quyết định giữ Hurzeler càng có ý nghĩa khi Brighton đang hướng đến một vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu, thay vì tiếp tục chìm trong cuộc khủng hoảng hồi tháng 2.

Brighton đang được đền đáp

Mùa giải 2026/27 chứng kiến Brighton khởi đầu đầy ấn tượng. Sau bảy vòng, đội bóng ghi 23 bàn, thành tích tốt nhất của họ ở cùng giai đoạn trong lịch sử tham dự các giải đấu thuộc bốn hạng cao nhất nước Anh.

Theo Opta, chỉ ba đội từng ghi nhiều bàn hơn Brighton sau bảy trận đầu một mùa Premier League, gồm Arsenal mùa 2009/10, MU mùa 2011/12 và Man City mùa 2019/20.

Brighton đánh bại Crystal Palace 5-0, tám tháng sau thất bại 0-1 trước cùng đối thủ khiến Hurzeler chịu sức ép lớn.

Brighton còn gây ấn tượng ở khả năng phòng ngự. Bốn chiến thắng gần nhất của họ tại Premier League có tổng tỷ số 15-0. Đội bóng không chỉ ghi nhiều bàn mà còn hạn chế đáng kể số cơ hội nguy hiểm dành cho đối thủ.

Trận thắng Crystal Palace phản ánh rõ sự tiến bộ ấy. Brighton nhập cuộc quyết liệt, liên tục gây sức ép và tận dụng tốt những sai lầm của hàng phòng ngự đội khách.

Phút thứ 4, Jaydee Canvot phản lưới nhà. Ba phút sau, Diego Gomez phát hiện thủ môn Walter Benitez dâng cao và tung cú sút từ khoảng cách 51,3 m, đưa bóng vào lưới.

Đến phút thứ 10, Yasin Ayari nâng tỷ số lên 3-0. Brighton trở thành đội thứ chín trong lịch sử Premier League ghi ba bàn trong 10 phút đầu trận. Sang hiệp hai, Charalampos Kostoulas và Jack Hinshelwood lần lượt lập công, hoàn tất chiến thắng 5-0.

Điểm đáng chú ý là Brighton không phụ thuộc vào một chân sút duy nhất. Các bàn thắng đến từ nhiều vị trí, trong khi cách tổ chức tấn công cũng đa dạng hơn so với giai đoạn đầu năm.

Ở tuyến giữa, Pascal Gross đóng vai trò quan trọng sau khi trở lại từ Borussia Dortmund hồi tháng 1. Tiền vệ 35 tuổi mang đến kinh nghiệm, khả năng điều tiết và những đường chuyền có tính đột biến. Riêng trận gặp Palace, Gross có hai pha kiến tạo.

Hurzeler cũng mạnh dạn trao cơ hội cho cầu thủ trẻ. Kostoulas, mới 19 tuổi, đã ghi ba bàn và có hai kiến tạo tại Premier League mùa này. Theo Opta, trong nhóm cầu thủ tuổi teen ở năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ Lamine Yamal tham gia vào nhiều bàn thắng hơn tiền đạo Brighton.

Sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và nhóm tài năng trẻ giúp Brighton duy trì cường độ thi đấu cao. Họ có thể tấn công nhanh khi đoạt bóng, nhưng cũng biết cách giảm nhịp độ để kiểm soát trận đấu.

Dĩ nhiên, bảy vòng chưa đủ để khẳng định Brighton sẽ cạnh tranh chức vô địch. Man City, Arsenal hay Liverpool vẫn sở hữu lực lượng có chiều sâu và nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc đua đường dài.

Tuy nhiên, sự tiến bộ của Brighton không thể phủ nhận. Từ một đội bóng bị chính CĐV nhà phản đối hồi tháng 2, họ đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất Premier League và có cơ hội cạnh tranh suất dự Champions League.

Trong bóng đá, không phải HLV nào cũng xứng đáng được giữ lại sau chuỗi kết quả tệ hại. Nhưng Brighton cho thấy thay tướng không phải lúc nào cũng là giải pháp tốt nhất, nhất là khi ban lãnh đạo vẫn tin vào năng lực và kế hoạch của người cầm quân.

Tám tháng trước, Hurzeler rời sân Amex giữa những tiếng hô đòi sa thải sau thất bại trước Crystal Palace. Giờ đây, chiến thắng 5-0 trước cùng đối thủ giúp ông nhận được những tràng pháo tay.

Brighton đã không thay HLV để chiều lòng đám đông. Và ít nhất đến lúc này, sự kiên nhẫn ấy đang mang lại kết quả.